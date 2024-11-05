相信關注Ruby的人都知道，我對烹飪充滿了熱愛。無論是自備便當帶，

還是醃製肉類，都需要一款優質的便當盒。

一定要防漏，以免菜汁撒出來到車廂，

還要確保肉類在冷藏過程中不會產生異味，

這樣才能保證食材的新鮮和美味

從玻璃便當盒到傳統不鏽鋼盒，每種都有其優缺點。

玻璃便當盒雖然美觀，重量較重，一摔可能破裂；

傳統不鏽鋼便當盒只能放入蒸籠，無法微波加熱，

矽膠保鮮盒，雖然輕巧，但清洗起來卻相對麻煩，

尤其是油膩的食物更難清洗。此外，分隔保鮮盒的大小限制了餐點的變化，

在使用上更是有些不便。

不過，最近Ruby用了這款美心MASIONS的Deluxe KAKO卡扣式餐盒，

真的是一用就愛上，這款餐盒顏色鮮豔，設計精美，

最特別的是可以自由移動分層，

讓白飯不會沾到其他食物的風味。

這款餐盒的優點可不少：輕巧的重量使攜帶變得輕巧，

還附上304餐具，可以一盒就帶出門。

還採用了可微波的不鏽鋼材質，可放入電鍋蒸、放入冷凍都適用。

分隔設計放食材就可隨心分隔，避免了混味的煩惱。

記得微波時內附的304不鏽鋼餐具組，需要先取出，不能微波喔。

此外，密封防漏的設計可延長食物的保鮮時間。

也比較不有異味。

在微波加熱的時候水分也比較不會流失。

除了微波之外這便當盒可以拆除紫色蓋子

不鏽鋼盒子可放入烤箱去做焗烤

值得一提的是，它的可拆設計讓整個餐盒都可以輕鬆拆卸，

還可放入洗碗機清洗，非常方便。

卡扣上蓋很實用，防燙設計讓用餐更加安全，

而其重量比玻璃材質輕了50%，讓攜帶更加無負擔。

整體使用上，Ruby覺得這款Deluxe KAKO餐盒不僅美觀實用，

還能滿足多樣的用餐需求，簡單的文章分享給大家。



【店家資訊】

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圖片皆為Ruby拍攝與完成

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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

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