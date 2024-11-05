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【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KAKO卡扣式餐盒開箱(附304餐具)，不鏽鋼可微波又防漏，比傳統玻璃輕量化，可自由分隔｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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Ruby說美食享受旅行

發表篇數：527篇

文章類別：生活-居家雜貨

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相信關注Ruby的人都知道，我對烹飪充滿了熱愛。無論是自備便當帶，

還是醃製肉類，都需要一款優質的便當盒。

一定要防漏，以免菜汁撒出來到車廂，

還要確保肉類在冷藏過程中不會產生異味，

這樣才能保證食材的新鮮和美味

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

從玻璃便當盒到傳統不鏽鋼盒，每種都有其優缺點。

玻璃便當盒雖然美觀，重量較重，一摔可能破裂；

傳統不鏽鋼便當盒只能放入蒸籠，無法微波加熱，

矽膠保鮮盒，雖然輕巧，但清洗起來卻相對麻煩，

尤其是油膩的食物更難清洗。此外，分隔保鮮盒的大小限制了餐點的變化，

在使用上更是有些不便。

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

不過，最近Ruby用了這款美心MASIONS的Deluxe KAKO卡扣式餐盒，

真的是一用就愛上，這款餐盒顏色鮮豔，設計精美，

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

最特別的是可以自由移動分層，

讓白飯不會沾到其他食物的風味。

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

這款餐盒的優點可不少：輕巧的重量使攜帶變得輕巧，

還附上304餐具，可以一盒就帶出門。

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

還採用了可微波的不鏽鋼材質，可放入電鍋蒸、放入冷凍都適用。

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

分隔設計放食材就可隨心分隔，避免了混味的煩惱。

記得微波時內附的304不鏽鋼餐具組，需要先取出，不能微波喔。

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

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此外，密封防漏的設計可延長食物的保鮮時間。

也比較不有異味。

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

在微波加熱的時候水分也比較不會流失。

除了微波之外這便當盒可以拆除紫色蓋子

不鏽鋼盒子可放入烤箱去做焗烤

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

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值得一提的是，它的可拆設計讓整個餐盒都可以輕鬆拆卸，

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

還可放入洗碗機清洗，非常方便。

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

卡扣上蓋很實用，防燙設計讓用餐更加安全，

而其重量比玻璃材質輕了50%，讓攜帶更加無負擔。

 

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

【可微波便當盒推薦】美心MASIONS Deluxe KA

整體使用上，Ruby覺得這款Deluxe KAKO餐盒不僅美觀實用，

還能滿足多樣的用餐需求，簡單的文章分享給大家。


【店家資訊】
美心官網👉 https://www.masions.com.tw/
美心粉絲團👉 https://www.facebook.com/masionshomelove
美心Instagram👉 https://www.instagram.com/masions5168/
美心LINE官方👉 @cuw5712o
 

 

圖片皆為Ruby拍攝與完成

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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