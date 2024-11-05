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親子必訪新特色公園！脈衝滑軌、滑草坡、戲水區...，還有湖畔美景與飛機低空掠過相伴　／華興池生態埤塘公園／桃園必訪親子公園／桃園特色公園／湖畔咖啡廳

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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：986篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 大園區

華興池生態埤塘公園all.jpg
前兩週，老婆無意看到網路新聞報導，大園的「華興池生態埤塘公園」經幾年的整建，近日剛啟用，其寬廣的湖畔風景相當美麗。公園內的設施除了服務中心外，還有秋日廣場（落羽松區）、遊戲場（冒險森林＆極限山丘兩大主題，約14項遊戲設施）、濱水階梯劇場、濱水咖啡廳...等。由於很有特色且多元，一啟用，馬上成了桃園市民的熱門休憩與親子景點。於是我帶著母女子三人，來感受一下，這水天一色 、風景明媚、飛機低空掠過，且擁有多項多元遊戲設施的特色公園～
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上方是拍攝華興池生態埤塘公園的影片
圖文介紹見下方

華興池生態埤塘公園01-華興池生態埤塘公園.jpg
華興池生態埤塘公園
占地約6.97公頃，
腹地不小，
經過幾年的整建，
1019日才剛正式啟用。
其中的設施除了服務中心，
還有秋日廣場（落羽松區）、遊戲場（冒險森林＆極限山丘兩大主題，約14項遊戲設施）、濱水階梯劇場、濱水咖啡廳...等。

華興池生態埤塘公園02-池畔美景.jpg
池畔美景
廣闊的湖面，
在湛藍的天空下，
水天一色、波光粼粼，
風景明媚又靜謐，
讓人心曠神怡！

華興池生態埤塘公園03-飛機低空而過.jpg
大型飛機低空而過
桃園國際機場就在附近不遠，
因此每隔幾分鐘，
就可看到大型飛機低空掠過～

華興池生態埤塘公園04-遊戲場.jpg
遊戲場
遊戲場包含了兩大主題，
分別是：冒險森林、極限山丘，
共約有14個設施。
由於非常有特色，
景色也很美麗，
不到兩周，
就成了桃園親子市民的超熱門去處～

華興池生態埤塘公園05-1-溜滑梯與攀爬區.jpg
溜滑梯與攀爬區
包含了：山丘溜滑梯、崎嶇岩石地形、磨石溜滑梯、滑草坡、攀爬繩索、攀岩牆

華興池生態埤塘公園05-2-碗公溜滑梯.jpg
碗公溜滑梯

華興池生態埤塘公園06-脈衝滑軌.jpg
脈衝滑軌
在弧形滑軌上滑行，
感受風的吹拂與加速帶來的刺激感，
這是公園內，
最特別最熱門的遊戲設施。

華興池生態埤塘公園07-戲水池.jpg
戲水池
三公分的淺水池，
定時的噴水設施，
享受安全的水中遊戲。

華興池生態埤塘公園08-穿梭叢林.jpg
穿梭叢林
扶手及繩索間可以自由選擇前行方式，
尋找最挑戰的路徑。

華興池生態埤塘公園09-神秘山洞.jpg
神秘山洞
隱藏在隧道內的天井，
需要爬行進去才能一探究竟。

華興池生態埤塘公園10-越野平衡木及梅花樁.jpg
越野平衡木&梅花樁

華興池生態埤塘公園11-網狀天際.jpg
網狀天際
在層層疊疊的網子間攀爬，
被上方網子擋住的路線，
要靠自己尋找路徑才能登頂。

華興池生態埤塘公園12-秋日廣場.jpg
秋日廣場（落羽松區）
等到落羽松季節來到，
相信會這變成賞落羽松美景的新熱門景點。

華興池生態埤塘公園13-SUP立式划槳與天鵝船.jpg
湖面上可見SUP立式划槳與天鵝船

華興池生態埤塘公園14-喬寓咖啡all.jpg
新聞報導中的濱水咖啡廳
指的就是這間位於池畔旁的「喬寓咖啡」，
低消每人一杯飲品，
限時90分鐘。
最便宜的飲品才80元，
不收服務費，
可把水天一色、風景明媚，
以及飛機低空掠過的畫面盡收眼簾，
CP值超高！
母女倆對來這，
感到非常開心滿意~
其詳細圖文，
可點選下方我的另一篇介紹
桃園市大園﹞喬寓咖啡　新開幕！低消不到百元，賞水天一色 、風景明媚、飛機低空掠過的美麗濱湖咖啡館　／內含影片介紹／桃園必訪咖啡館／桃園特色咖啡館／華興池生態埤塘公園

 
【地　　址】桃園市大園區華興路205號（華興池生態埤塘公園）

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