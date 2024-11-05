最近幾個月在竹東二重埔開了許多新穎的店面，滷芳也是其中一間新開的餐廳，雖然是滷味店但裝潢得相當有質感，他們的滷味可以秤重計價想吃什麼自己夾，如果有選擇障礙也可選店家配好的套餐，內用還能暢飲飲料和甜點，第一次造訪如不懂店內消費規則，老闆也會親自解說介紹非常親切，竹東二重埔又多了一間有質感的餐廳真不錯！

開車前往可停對面公五停車場。

▲滷芳位在星都匯社區大樓一樓店面，門口使用大面積落地窗和木質色系裝潢。

▲進門右邊是滷味配料區，除了已標價的麵類其他食材都是秤重計價。

▲上方有消費方式和說明。

▲蔬菜類和肉類的種類很多，食材都非常新鮮。

▲夾完放在電子秤上計價，旁邊的豆芽菜可以免費取用，如果不要蔥花、香菜、蒜頭記得提前跟老闆說喔！

▲店內用餐空間新穎乾淨，有靠窗的吧台桌也有2~4人方桌，不管單獨一人或小家庭用餐都很適合。

▲自助區提供辣椒醬、餐具，還有四種口味的飲料、甜點。

▲今天的甜點是愛玉，吃起來冰冰涼涼很清爽，還放了幾片檸檬提味誠意十足。

▲用完餐須自行將餐具廚餘回收分類。

▲飲料我選了烏梅汁，喝起來酸酸甜甜味道很足夠，跟外面買的瓶裝烏梅汁味道差不多，不會過淡也不會太甜。

▲當天夾了一大盤2大2小吃了大約300元左右，他們的滷汁吃起來有麻麻的FU，但又感覺不到辣，整體來說蠻香的，食材都有完全滷透。

▲麵條我選的是韓國泡麵，麵條有Q度不會煮得爛爛的。

▲肉片肉質軟嫩，吃起來完全沒有乾柴感。

▲其它食材品質也很不錯，整體來說是間相當有水準的滷味店。

雞蛋糕短評：滷味使用秤重方式計費，也可選店家配好的套餐，老闆很親切會跟客人耐心介紹餐點，滷味種類多滷汁味道有椒麻香，內用還有免費甜點和飲料，是間回訪率很高的好店！



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★



【滷芳美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮旭光二路11號

電話：無

官網：facebook

營業時間：11:30–14:00、17:00–21:00 (周一公休)

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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