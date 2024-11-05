台中寵物友善餐廳！福科路超人氣熱門美食推薦、特色燒肉、聚餐推薦、台中燒肉首選

想要享受一場滿載熱情、肉香四溢的燒肉盛宴？台中市西屯區必吃燒肉美食「火火燒肉販賣所」

主打單點式燒肉及熱情如火的服務方式 讓客人得到賓至如歸的待遇 同時也是一家寵物友善燒肉店

可以帶著自己家的毛小孩一塊吃燒肉 生日當天來店慶生更有驚喜甜點

店員還會邀請全場一同唱生日快樂歌 帶動滿場的歡樂氣氛 讓壽星成為全場焦點 喜悅滿溢

原文: 火火燒肉販賣所｜橘色火焰點亮味蕾 品味台中燒肉美學 寵物友善 最有熱情的慶生燒肉夜。菜單價位(台中西屯)

火火燒肉販賣所在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:火火燒肉販賣所-台中福科店

火火燒肉販賣所電話:04-2462-6166

火火燒肉販賣所營業時間: 18:00–23:30 六 日 11:30–15:30, 17:30–23:30 詳見官網或google商家資訊

火火燒肉販賣所訂位: 點我

火火燒肉販賣所ＦＢ: 點我

火火燒肉販賣所ＩＧ: 點我

火火燒肉販賣所地址:407台中市西屯區福科路600號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以火火燒肉販賣所為主

文章內有火火燒肉販賣所地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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火火燒肉販賣所-台中福科店位在台中市西屯區福科路600號 鄰近於東海大學

遠遠就能看到氣派的裝潢 橘白色的看板相當顯眼 瞬間感受到一股洋溢的熱情

讓人想進門一探究竟 週邊也都有公車站及收費停車格 交通非常便利

當推門而入 映入眼簾的是寬敞的用餐空間 橘色的主調在明亮的燈光下顯得溫暖而親切 讓人心情不自覺放鬆

座位安排巧妙 無論是兩人、四人、六 甚至是十人 店內都貼心地設有不同大小的座位區

滿足各種聚餐需求 從情侶約會到朋友派對 甚至家庭聚餐 都能在這裡找到一片溫馨的角落

開放式廚房 讓人不禁感到一份安心與踏實 備料過程盡收眼底 乾淨、明亮、充滿活力

師傅們將每一塊肉、每一道菜品細心料理 彷彿每一口都是一件工藝品

每張桌子上擺放著醬油、七味粉和檸檬汁 隨時可以搭配不同的肉品 提升滋味

內用還有雞湯喝到飽 上菜之前可以先來碗暖暖胃

桌下貼心設置的置物籃 可以放置背包及個人用品

桌邊的小抽屜 備有紙巾、濕紙巾、髮圈和牙線棒 這些貼心的小物品無不體現了對顧客需求的關懷

火火燒肉販賣所菜單價位

菜單極為豐富多樣 無論是兩人套餐還是三人套餐 皆涵蓋了豬、牛、雞...等各式肉品

並且還有大量單點選項 從各式肉品到海鮮、蔬菜、主食、開胃菜、甜點、飲品和酒類 應有盡有

火火燒肉販賣所好康優惠

1. 涼水祭：只要來店用餐 掃碼餐桌上的火の涼水祭QRCODE就可以獲得一次轉盤的機會

針對無酒精飲料 可享有0元、85折、75折、65折及5折的優惠 來店用餐的朋友都有一次機會 火火燒肉販賣所會選一個當桌折扣最高的為主唷！

2. 寵物友善：只要帶狗狗來店用餐 向火火燒肉販賣所告知狗狗的名字 來店五次就會贈送一個專屬的狗狗碗

3. 指定肉品買一送一：只要每個月的29號來店用餐 即可享有指定肉品買一送一的優惠！

4. 火的慶生：生日前後三天到店內用餐 即贈送精美甜點 並與現場人員高歌祝福

火火燒肉販賣所｜特選雙人套餐

YUNO這次和婷婷選了特選雙人套餐 整桌超級豐盛 有黃金泡菜/韓式泡菜擇一、牛舌蔥蔥、後腹牛五花、穀飼橫膈膜、

特上沙朗牛排、薄切里肌佐水蓮、桂丁雞松坂、杏鮑菇、櫛瓜、火火搖搖薯條、主食、樸實無華/點到為止檸檬塔等 品項相當多樣化 吃完超有飽足感的！

火火燒肉販賣所｜黃金泡菜

黃金泡菜作為開胃菜 微酸爽脆的口感令人一試成主顧

清新酸香在口腔中迴盪 為即將而來的燒肉體驗做好了準備

火火燒肉販賣所｜牛舌蔥蔥

燒肉中的經典 每一片牛舌都厚實Q彈 加上鹹香的蔥鹽點綴 讓牛舌的味道更加鮮明

只需將牛舌烤至粉紅狀 包上蔥鹽後咬下 彈牙的口感與鹹香交融 讓人忍不住一片接一片 難以停下

火火燒肉販賣所｜後腹牛五花

豐富油脂的牛五肉烤得金黃微焦 散發出誘人的香氣 油脂變得香甜 口感細膩柔軟

每一口滿是濃郁的牛肉風味 簡直讓人欲罷不能

生菜包肉一起吃 更清爽健康有層次感

火火燒肉販賣所｜穀飼橫膈膜

橫膈膜是牛肉中稀有的部位 韌中帶Q 肉質多汁 燒烤過程中釋放出的香氣別具一格 單吃已然風味十足

鮮嫩與彈牙的口感在口腔中迸發 與其他部位的牛肉相比更顯獨特

火火燒肉販賣所｜特上沙朗牛排

特上沙朗牛排則是套餐的亮點之一 五分熟的沙朗帶著粉嫩的肉色 烤得恰到好處

油脂焦糖化後釋放出的甜香使其更顯誘人 一口咬下去滿是肉汁

濃郁的牛肉香就在唇齒間流轉 配上蒜片、芥末風味更甚

一旁也有附上蒜片、生菜、洋蔥可以搭配著享用

火火燒肉販賣所｜薄切里肌佐水蓮

使用來自台灣的究好豬 薄切里肌肉鮮嫩多汁 烤至7分熟最好吃 搭配爽脆的水蓮

為整體口感增添一絲清爽 搭配七味粉後更增添香氣 讓燒肉的風味在清新中升華

火火燒肉販賣所｜桂丁雞松坂

桂丁雞頸部肉被烤至微焦 彈牙的口感宛如松阪豬

並且帶有淡淡的甜醬香氣 無腥味 讓人一口接著一口 停不下來

火火燒肉販賣所｜杏鮑菇、櫛瓜

杏鮑菇與櫛瓜則是肉食之餘的清爽搭配 這兩款蔬菜經過炙烤後依然多汁

與燒肉相得益彰 特別適合在大快朵頤後調節口味

火火燒肉販賣所｜火火搖搖薯條

火火搖搖薯條 是火火燒肉的趣味所在 將薯條倒入紙袋 加上一半調味粉 瘋狂搖動之後的酥脆薯條帶著滿滿的香氣

不僅是美味更是充滿互動的樂趣 也讓同桌的氛圍更顯歡樂 薯條吃起來相當夠味也很酥脆 真的是越吃越涮嘴呢！

火火燒肉販賣所｜牛肉燥石鍋拌飯

主食部分提供了四種選擇 共有白飯、胖師傅咖哩飯、牛肉燥石鍋拌飯及麻婆乾麵

而ＹＵＮＯ搭配額外加價89元升級的牛肉燥石鍋拌飯 這道拌飯自帶迷人香氣 牛肉與石鍋相遇

微微的辣味更加分 鍋巴香脆 櫛瓜多汁 滋味十足 讓人忍不住一勺接一勺

火火燒肉販賣所｜樸實無華布丁

樸實無華布丁與點到為止檸檬塔 兩款甜點則為整頓飯畫下完美句點

布丁綿密且帶有濃郁蛋香 加入焦糖醬後更顯層次

火火燒肉販賣所｜點到為止檸檬塔

檸檬塔的酥脆塔皮包裹著酸甜內餡 酸中帶甜 令人一口接一口 回味無窮

火火燒肉販賣所｜鹹寧七＆火火泰奶

在火熱的燒肉饗宴中 一口清涼飲品的搭配總是恰到好處

鹹寧七以酸甜微鹹的檸檬風味為基調 給人一種瞬間的清新感

火火泰奶則是以濃厚的泰式奶茶風味為基調 香濃順口卻不過於甜膩 帶有獨特的茶香和奶香交融 為整頓燒肉餐點增添一絲絲的甜美與柔和

火火燒肉販賣所不僅是一家燒肉店 更是一場充滿熱情與溫暖的體驗 從用心的單點式燒肉、寵物友善的環境

到貼心的桌邊服務與周到的備品 無論是肉品的品質、調味的精緻 還是飲品的清新搭配 每一個細節都體現了對顧客的關愛與專注

下次慶生就來一同歡樂吧！火火燒肉販賣所必定會成為你在台中最溫暖、難忘的一站

火火燒肉販賣所資訊

火火燒肉販賣所-台中福科店

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地址：台中市西屯區福科路600號

電話：04-2462-6166

營業時間：週一至週五18:00 - 23:30、週六週日11:30 - 15:30 17:30 - 23:30

Inline預約：線上訂位

支付：現金、信用卡

鄰近付費停車🅿️：路邊停車格、CITY PARKING 城市車旅停車場-玉門站 、䡛轉停車場民安站、大車河停車場、福科停車場、CITY PARKING 城市車旅停車場-福安站(公)

火火燒肉販賣所-台中公益總店

臉書粉絲專頁、Instagram

地址：台中市南屯區公益路二段230號

電話：04-2252-1518

營業時間：週一至週五18:00 - 23:30、週六週日11:30 - 15:30 17:30 - 23:30

Inline預約：線上訂位

支付：現金、信用卡

鄰近付費停車🅿️：路邊停車格、永發停車惠文站、惠文停車場、雙勝停車場、東盈停車場

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