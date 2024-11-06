▲今日徐州網美打卡第一名的熱門景點回龍窩歷史文化街，旅人時興穿漢服在老街美拍。（圖片=水靜葳環遊世界366天）

2024兩岸大V「跟著詩詞走江蘇」第六季活動聚焦主題「漢風古韻探徐州」，由新浪江蘇、微博台灣主辦，邀請央視主持人、詩人、作家、旅遊作家及旅遊、文化、美食部落客等兩岸KOL齊聚一堂，走訪彭祖故國、劉邦故里、項羽故都。兩漢起源看徐州，這座擁有6千多年文明歷史和2600多年建城史的古都，坐擁大量文化遺產、名勝古蹟和歷史底蘊。古稱彭城的徐州，古來征戰無數，蘇軾、李白、辛棄疾等千古風流人物在此懷古念今，吟詩作賦。雲龍山、戶部山戲馬台、雲龍湖蘇軾紀念館訪古，獅子山楚王陵、漢兵馬俑博物館、漢文化交流中心探「漢代三絕」，這兩年因美食爆紅的徐州漢家煙火氣，從早上雙湯、中午一鍋雞、晚上擼烤串，以舌尖品味千古繁華地、徐州不夜城。

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▲2024兩岸大V「跟著詩詞走江蘇」第六季活動於徐州登場，主題聚焦「漢風古韻探徐州」。（圖片=新浪江蘇）

2024【跟著詩詞走江蘇】第六季【漢風古韻探徐州】活動，有文化，有歷史，有古蹟，有非遺，有美景，還有美食不可辜負！美食旅遊作家／部落客水靜葳表示，徐州的歷史、文化底蘊悠長！還是華夏美食發源地，千古文豪大吃貨蘇東坡亦在徐州當過市長呢！這就跟著【水靜葳環遊世界366天】一起探訪千古徐州，且行且歌且吃遊。穿越千年，看蘇東坡如何當市長。問問劉邦，為何叫漢人、漢語、漢服？拜見彭祖，大啖中國餐飲祖師爺的傑作！

歷史徐州 楚漢爭霸大漢崛起

▲悲劇英雄項羽曾在徐州建都，後人登上戲馬台，遙念楚漢爭霸傳奇。（圖片=新浪江蘇）

中國第一個強盛而統一的封建帝國「大漢王朝」發源於此。自古彭城列九州，龍爭虎鬥爭千秋，彭祖故國、劉邦故鄉、項羽故都，楚漢相爭古戰場，兩漢文化的起源，九朝帝王徐州籍，雲龍山為龍脈所在，道教創始者張道陵的故鄉、道教的發源地，坐擁歷代文化古蹟無數。

▲西楚霸王項羽被圍困垓下時作詩《垓下歌》：「力拔山兮氣蓋世。時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！」（圖片=水靜葳環遊世界366天）

漢高祖劉邦平定英布之亂後，凱旋歸來、衣錦還鄉，詠頌《大風歌》：「大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方。」元代薩都剌一首《木蘭花慢•彭城懷古》道盡漢家千古英雄事。自古俗稱：「窮北關，富南關，有錢都住戶部山」。欲知彭城千古事，必上戶部山戲馬台。登上戲馬台，約法三章、四面楚歌、十面埋伏、鴻門宴、楚河漢界、錦衣夜行、衣錦還鄉、霸王別姬、東山再起⋯⋯以成語見證楚漢爭霸傳奇。

詩意徐州 一城青山半城湖

徐州位居南北交界、四省樞紐位置， 北雄南秀新徐州 ，歷經 20年大蛻變，從「一城煤灰半城土」到 「一城青山半城湖」 ， 2018年榮獲聯合國人居獎，坐擁72座大小山頭的丘陵地帶，以 雲龍山 最美， 國家 5A級 雲龍湖景區 是 80後的戀愛湖、婚紗勝地。且徐州大多數的景區免收門票，對遊客極度友善。二度仕官杭州的蘇軾亦將雲龍湖比擬西湖，曾發奇想： 「若能引上游丁塘湖之水，則北湖儼若杭州。」

▲徐州蘇軾紀念館坐落於雲龍湖的蘇公島上，占地約2190平方米，室內展示面積約670平方米。（圖片=水靜葳環遊世界366天）

蘇軾在徐州1年11個月帶領軍民抗洪、挖煤、冶鐵、治旱、防疫，深受人民愛戴，尊稱「親民太守蘇徐州」。蘇東坡所寫《放鶴亭記》讓雲龍山名滿天下。旅遊作家水靜葳特別鍾情東坡先生所寫《送蜀人張師厚赴殿試》一詩：「雲龍山下試春衣，放鶴亭前送落暉。一色杏花三十里，新郎君去馬如飛。」跟著詩詞走江蘇，來到「山水靈秀地、最美城中湖」雲龍湖，期待春遊大文豪筆下的「十里杏花」。

▲以詩會友！中國礦業大學蘇軾研究院常務副院長／中國蘇軾研究學會理事閆續瑞教授（左）贈送蘇軾徐州詩文書冊予旅遊作家水靜葳。（圖片=新浪江蘇）



跟著詩詞走江蘇，漢風古韻探徐州，穿越千年，欲探徐州老市長蘇徐州的傳奇故事，必訪蘇公島上的雲龍湖蘇軾紀念館，必看中國首部大型湖島實景演出《彭城風華》，這齣以水上沉浸式夜遊方式，歷經3.3公里航線、70分鐘遊程、4大篇章、8幕場景，讓遊客感受「船在戲中遊，戲在身邊演」的獨特體驗。

▲中國首部大型湖島實景演出《彭城風華》以水上沉浸式夜遊方式，讓遊客感受「船在戲中遊，戲在身邊演」的獨特體驗。（圖片=水靜葳環遊世界366天）

文化徐州 兩漢文化看徐州

正所謂「強漢盛唐」，漢文化超強大！中國人稱漢人，我們講的叫漢語，寫的是漢字，這些年時興復古美拍的叫漢服，還有老饕必吃的滿漢全席⋯⋯寶藏徐州坐擁豐盛悠久的歷史文化遺產古蹟，故稱「兩漢文化看徐州」。

徐州漢文化景區占地1400畝，包括獅子山楚王陵、漢兵馬俑博物館、漢文化交流中心等，囊括「漢代三絕」的漢墓、漢兵馬俑和漢畫像石，聚焦兩漢文化精髓，為中國最大的漢文化主題公園。徐州漢畫像石藝術館收藏、研究漢畫像石，徐州漢畫像石與南京六朝石刻、蘇州明清園林並稱「江蘇三寶」。

▲徐州博物館許多珍藏來自漢代獅子山楚王墓，並展示多樣國寶級文物。（圖片=水靜葳環遊世界366天）

想要一睹漢代三絕、江蘇三寶，走一趟國家一級博物館徐州博物館，可盡覽近5千件珍貴文物和聞名遐邇的金縷玉衣、西漢S形玉龍珮、西漢金帶扣、西漢繞襟衣陶舞俑等珍稀國寶！

▲回龍窩歷史文化街區的建築格局採典型的徐州傳統民居舊建築，街區始建於清朝，最老的房子距今已有200多年歷史。（圖片=水靜葳環遊世界366天）

從帝王公侯家走入尋常百姓家，今日徐州網美打卡第一名的熱門景點回龍窩歷史文化街區，如同成都寬窄巷子，充滿老城區懷舊風情。這兩年徐州因美食火紅全網，吸引無數遊客前來旅遊，回龍窩便以古城情調出彩！

美食徐州 中國美食起源地

烹飪界鼻祖坐鎮！徐州古稱彭城， 長壽奇人、先秦道家先驅「彭祖」 在此建大彭國，因為 一道美食建了一座城 ，他不但是彭姓鼻祖，亦為美食烹飪界祖師爺！「 中國四大廚神 」：彭祖、伊尹、易牙、詹王，他是第一人。

▲「一道美食建了一座城」講的正是食它（shá）湯，這個字打不出來，「食」＋「它」，只要是徐州人都知曉。（圖片＝新浪江蘇）

這兩年，徐州美食火爆，歷史文化名城徐州，今日為全國性綜合交通樞紐、淮海經濟區中心城市，美食文化博大精深，想要體驗徐州漢家煙火氣，就從早上雙湯—辣湯、食它（shá，讀「啥」）湯，中午一鍋雞（地鍋雞）、晚上擼烤串，用美食開啟美味徐州溫暖的記憶吧！