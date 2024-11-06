火車環島第九站：我們來到福隆站，從礁溪坐區間快車前往，沒想到沿路景色超美的，不僅可以欣賞海天一色美景，還有龜山島一路伴隨，雙溪福隆為心目中火車環島海線最美的路段，來福隆吃鄉野便當、到最美的海景星巴克喝咖啡，還有饅頭的夏日冰店，全都在火車站附近，走路即可到達。

新北福隆車站有我最愛的大海藍天，也是我們唯一停留的小站，快車沒有到達，特地到宜蘭轉區快車才能到達。

全台唯一開車無法到達星巴克咖啡。也是擁有全台最美海景咖啡。

從雙溪到福隆從火車上還可以遠眺太平洋與龜山島。

從雙溪坐火車開往福隆途中，龜山島一路伴隨。

平日的區間車居然還沒什麼人，還可以包車，感覺真好～

途經宜蘭頭城到雙溪。

雖然來過很多次福隆車站，卻是第一次搭火車來，感覺相當特別～

一出站就看到鄉野便當，現在還可以內用吹冷氣，超舒服的～

記憶中的美好滋味，一個便當已漲到80元了～

吃飽可前往福隆海邊，炎炎夏日，星巴克福隆觀海門巿為最佳中繼休憩站。

同樣是星巴克，重點是美景無價，海景第一排星巴克就是特別搶手。

火車環島第十站：我們來到瑞芳站，瑞芳車站一出站即有美食。

最後終於搭到普悠碼了，心滿意足回到板橋站。為火車環島最後一站。

花東補助火車環島五日遊

第一天：住宿高雄 良泉小吃-玉津咖啡-桃園火車站出發 彰化：彰化阿璋肉圓-豆腐先生冰品店-戶羽機關車園區-扇形車庫-新自強台鐵便當 高雄：美麗島捷運站-鴨肉珍-2024高雄海洋派對-大港橋-高雄港旅運中心，高雄流行音樂中心、大港橋、濱·駅前廣場、大港閱冰-渡船頭海之冰-周燒肉飯-高雄鹽程滷味-高雄婆婆冰

第二天：住宿枋寮 高雄飯店早餐-棧弐庫、高雄駁二特區騎自行車-搭輕軌到愛河之心-愛河騎自行車-高雄輕軌-高雄捷運-高雄婆婆冰-米糕城-六盛茶菡苑舒芺蕾 屏東：潮州車站-日式歷史建築文化園區-枋寮車站-鳳阿煎餅/章魚燒下午茶-飯店游泳-椰們海景餐廳晚餐-台灣第一家鹽酥雞

第三天：住宿台東 枋寮漁港騎自行車-飯店早餐-藍皮意象館-韭菜盒子豬肉餡餅 台東：搭普悠碼公車到路德行旅喝茶吃冰-榕樹下米苔目-徑廣東路蔥油餅黑輪豬血湯-幸福綠豆湯-客來吃樂-阿鋐炸雞-林家臭豆腐-老東芳青草茶

第四天：住宿花蓮 台東：Lane28 Brunch早餐-秒殺水煎包-台東車站舉牌小人-台東池上車站-池上豆之間-全美行便當 花蓮：花蓮車站-職饗雞湯小卷米粉-飯店下午茶休息-繼光香香雞-Top烘焙房自強店、王記茶舖人文茶室-飯店宵夜

第五天 花蓮飯店早餐 宜蘭：礁溪湯圍溝泡湯 新北：福隆便當-福隆星巴克-福隆冰店-瑞芳車站姐妹營業三明治-板橋火車站-莫恩先生布丁店

普悠碼號列車

星巴克福隆觀海門市(Google設福隆帆船俱樂部)：新北市貢寮區福隆街41號；營業時間：平日09:30-19:00；假日09:30-20:00

福隆鄉野便當：新北市貢寮區福隆街1號；營業時間：09:00-17:00

饅頭的夏日冰店：新北市貢寮區興隆街16號

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