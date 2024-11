台中早午餐義麵下午茶餐廳,The Café By想台中.

位於台中歌劇院、秋紅谷、老虎城附近美食餐廳.

一大早9點半就有提供早午餐~全日營業,隨時聚餐都好安排.

提供早午餐、義大利麵、義式燉飯、炸物、甜點、飲料等餐食.

餐點擺盤用心,份量足夠,很適合多人一起聚餐哦.

大面玻璃窗引入窗外綠樹魚池美景,令人心曠神怡!

台中歌劇院附近義式餐廳「The Café By想台中」都市森林系玻璃屋綠意魚池美景.義大利麵/燉飯份量足.沙發座位小聚幸福

The Café By想台中│餐廳外觀

The Café By想台中位於台中南屯區惠中路二段上.

附近景點有台中歌劇院、秋紅谷、老虎城、誠品生活~

可以搭乘台中公車到惠來公園(惠中路)下車,只要1分鐘,超近.

或是搭乘台中捷運到水安宮站下車,步行約10分鐘,散步就到.

開車前來可找附近路邊車位,或是Times 台中文心一路第2停車場,再走過來.

從秋紅谷、朝馬轉運站過來,可以搭乘公車到惠來公園(惠中路)下車.

輕鬆散步過個馬路就到,走來1分鐘.

第一眼就很喜歡The Café By想台中外面茂密綠樹.

營造得很有都市森林般的度假氛圍.

這間The Café By想台中是The Café By想系列餐廳品牌,全台第一間店!

而大家最熟悉的想陽明山,才是第二間店哦~

站在餐廳外面就覺得占地廣闊,規模很大,令人期待.

餐廳外面有提供菜單翻閱,喜歡菜色就入內用餐吧!

The Café By想台中│室內環境

The Café By想台中店內裝潢古典雅意.

以大型沙發為用餐座位,讓許多聚餐的客人用餐舒服.

就連擺設燈飾、花卉、壁畫都很講究美感.

覺得走入一個藝廊般,讓身心也陶冶一番.

走入餐廳,立刻有著店員上前接待,安排座位.

看看喜歡前面沙發座位,還是中間小型沙發.

再來,或是最後方帶點隱密感的窗邊座位.

也能提供包場活動的大型空間.

我很喜歡這一區的窗邊座位.

可以看到外面高聳綠樹,潺潺流水,有大錦鯉悠游池中.

好多個座位都好喜歡,真想多來幾次,感受不同座位的不同氣氛.

很多尾肥肥的魚兒悠游哦!

光是看著這樣的環境就讓人心情放鬆.

分享幾組沙發座位給大家看看!

牆面畫作都是店內與藝術館合作,不定時更換畫作,若有喜歡也能詢問購買.

這次用餐喜歡安靜一點,擁有自己空間的座位.

所以選了這一區,一樣有美美的大面玻璃窗哦.

看著整排窗外綠樹,雙眼立刻得到舒緩.

整間餐廳的畫作非常豐富,很值得慢慢品味.

接下來,餐廳還有用餐空間,適合包場辦活動哦!

從這邊走過來,就能抵達另一區用餐空間.

這個包場辦活動的用餐空間有自己的拉門,可以關上降低音量.

整場座位數也非常的多,而且燈光吊飾也很精美.

擁有大窗戶迎入日光,白日光線明亮舒服,走動動線也相當大.

中間不規則大木桌也能坐一起聊天或是開會!

The Café By想台中│菜單品項

提供一大本的圖文並茂的菜單,輕鬆翻閱有圖參考.

採用手機掃描桌面QR CODE點餐,現場結帳可刷卡現金.

翻開第一面是The Café By想系列餐廳旗下分店,去過了哪幾間呢?

可以看看掃描點餐步驟,相當簡單,記得若是餐點有誤,提早告知.

餐點品項有人氣沙拉、早午餐、開胃小點、薄餅、比薩、燉飯、義大利麵、友善大地輕食、漢堡、主廚推薦、想甜點、單品咖啡、義式咖啡、B&G花果草本茶、茶品、鮮奶飲、冰沙、鮮打果汁、想氣泡飲、爽快啤酒、精選葡萄酒、清露燒酒.

桌面牌卡有掃描點餐,記得點餐不要點錯,有錯誤記得提早告知.

我們點了義大利麵、義式燉飯、綜合炸物拼盤、清爽沙拉、薄餅、氣泡飲、鮮打果汁.

點上一份起士薄餅,點綴生菜視覺清爽.

讓大家吃著薄餅邊聊邊吃,相當歡樂.

燻雞起司薄餅,非常建議上桌開吃,不要拍照太久哦!

裡面的起司熱熱才會拉絲,起司用料非常大方,濃郁起士香.

薄餅香脆薄酥,餅皮很香,拉絲起來非常的長,太誘人了啦.

夾著滿滿燻雞肉,香滑軟嫩,配上餅香太對味了.

大家一人一片拿著薄餅,看著無限拉絲的起司絲.

令人振奮心情,口水直流.

超大盤很有份量的香橙鴨胸沙拉,很適合多人分食,擺盤精美相當可口.

盤內共有六片鴨胸,粉嫩色系滑嫩香甜,飽滿的鴨香氣!

配上各樣生菜、柳橙、番茄等蔬果搭配,很清爽又開胃.

帶皮鴨胸肉料理得很香甜嫩口.

切片大塊厚度適中,有著滿滿肉汁很濕潤.

香橙醬汁是另外裝盤,每款沙拉都配不同醬汁.

醬汁風味清甜滋味,淡淡甜口香橙果香.

看得出來對於清爽沙拉的搭配風味也很講究!

私房炸物拼盤有薯條、鱈魚條、洋蔥圈、紐澳良烤雞翅.

與想陽明山的炸物品項不太一樣,牛蒡天婦羅換成洋蔥圈.

發現洋蔥圈也很大塊,我們也很喜歡洋蔥圈,也很開心!

洋蔥圈炸得金黃薄脆,有洋蔥清甜.

超大一圈,很有口感.

紐澳良烤雞翅,表面醬香,獨特醬汁香氣.

雞翅肉質細膩軟嫩,吃起來滿嘴的香!

鱈魚條,細膩柔軟的鱈魚肉,外脆麵衣香,吃起來不油膩.

薯條就是讓大家一根接著一根,脆香綿軟,很涮嘴.

配上好喝的氣泡水,真的絕對!

端上桌的漁夫海鮮茄汁義大利麵,讓我們眼睛為之一亮!

整尾魷魚躺在義麵上,視覺上也太浮誇!

難怪,這盤義大利麵是店家超推的菜色.

麵條Q彈帶脆,炒得茄汁酸香入味,還有海鮮的甜美清香!

很愛茄汁義大利的真的大力推薦,真會口口停不下來.

一整尾的魷魚、蛤蠣、鮮蝦、豆子、番茄等食材搭配,豐富美味.

肥美多汁的蛤蠣,咬下去鹹香濃郁.

鮮蝦脆甜彈牙,裹上茄汁酸香十足.

厚嫩的魷魚切成一塊一塊可以分食.

肉質脆彈鮮甜,入口彈牙海味爆棚.

入口越嚼越香,渾厚鮮香的魷魚肉汁往嘴裡去!

很喜歡再沾上底層茄汁,多了酸香滋味,豐富了味蕾層次~

魷魚真的超巨厚度,大口新鮮超滿足,大家分食中也多互動!

餐名很長,感受得到用料肯定非常強大.

雖說上桌顏色淡雅,看似簡單清爽.

卻是讓人吃上一口就憑憑點頭,獲得一致好評!

上層堆疊著很有厚度的松阪豬,被生菜給擋住了.

旁邊點綴番茄及豆子,再來盤上生菜裝飾.

近聞就有煎炙過的松阪豬香,很罪惡的香氣,令人口水滴下來.

松阪豬肉也超有厚度,厚脆Q嫩的口感.

獨特香脆的松阪豬口感,吃了一塊滿嘴肉香,意外的清爽不膩.

牛肝菌燉飯帶有獨特調配的野菇香氣.

還有奢華頂級的松露香,極致享受!

整盤甜點擺盤精緻,包含香草冰淇淋、麻糬鬆餅、綜合水果.

綜合水果以當季為主,有蘋果、奇異果等新鮮水果~

蘋果甜口清香,奇異果微酸水潤,剛好餐後吃水果.

麻糬鬆餅一直都是The Cafe by想超高人氣甜點!

裡頭的鬆餅夾入麻糬Q軟香!外層烤得酥脆.

美美的花瓣造型,上桌也發揮巧思的擺盤~

整個讓餐後心情也美麗到不行.

記得配上香草冰淇淋,多了沁涼香甜,味道濃郁好好吃.

麻糬都跑出來了啦!給得麻糬料多豪邁,真的好吃.

大熱天來杯冰沙沁入心脾!

加入荔枝、蘋果、荔枝果凍,荔枝香雙倍感.

很有口感又有料的果香冰沙.

清新透心涼的貴妃蘋果冰沙.

大口一吸,每口都能吃到Q滑Q滑荔枝凍.

很甜美的荔枝香!

選用草莓、覆盆子、氣泡水,給上玻璃瓶裝.

還有玻璃杯中放入冰球,可以倒入杯中慢慢飲用.

有著草莓甜味,酸甜清爽,喝到後面都是冰的呢.

女生都會很喜歡這款氣泡飲.

這樣慢慢喝和姊妹淘聊天吃甜點.

氛圍優雅,氣氛愉悅,好放鬆的愜意時光.

一直很喜歡The Café By的各店裝潢不同風格.

讓人想要一間一間去探訪好好感受不同氛圍.

The Café By想台中的牆面畫作宛如一間藝廊.

不只可以享用道美味義式餐點,還有藝術作品可以欣賞.

不論是早午餐、下午茶、午晚餐,都能來放鬆聚餐聊天.

還有專屬空間可以包場聚餐,適合慶生派對或春酒尾牙.

尤其餐廳外圍種植滿滿高聳綠樹和水池鯉魚.

打造成都市中的森林系玻璃屋,令人印象深刻.

【The Café By 想台中】

時間:09:30~21:30

電話:(04)2251-6155

粉絲團:The Café By 想 台中

地址:台中市南屯區惠中路二段146號

(06SEP24│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主)