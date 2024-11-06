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台中市南屯區台中義式【The Café By想台中】都市森林系玻璃屋綠林美景.義大利麵／燉飯份量足.沙發座位小聚幸福│秋紅谷│

2024-11-06 10:30:11 文字：Fresa芙芮莎
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Fresa芙芮莎

Fresa芙芮莎
2024.09.23

台中義式【The Café By想台中】都市森林系玻璃屋綠林美景.義大利麵／燉飯份量足.沙發座位小聚幸福│秋紅谷│台中歌劇院│南屯區美食

 
 
 
 

台中市南屯區台中義式【The Café By想台中】都市森林系玻璃屋綠林美景.義大利麵／燉飯份量足.沙發座位小聚幸福│秋紅谷│

台中早午餐義麵下午茶餐廳The Café By想台中.
位於台中歌劇院秋紅谷老虎城附近美食餐廳.
一大早９點半就有提供早午餐～全日營業，隨時聚餐都好安排.
提供早午餐、義大利麵、義式燉飯、炸物、甜點、飲料等餐食.
餐點擺盤用心，份量足夠，很適合多人一起聚餐哦.
大面玻璃窗引入窗外綠樹魚池美景，令人心曠神怡！

 

台中歌劇院附近義式餐廳「The Café By想台中」都市森林系玻璃屋綠意魚池美景.義大利麵／燉飯份量足.沙發座位小聚幸福

台中市南屯區台中義式【The Café By想台中】都市森林系玻璃屋綠林美景.義大利麵／燉飯份量足.沙發座位小聚幸福│秋紅谷│

內容目錄

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The Café By想台中│餐廳外觀

The Café By想台中位於台中南屯區惠中路二段上.
附近景點有台中歌劇院、秋紅谷、老虎城、誠品生活～
可以搭乘台中公車到惠來公園(惠中路)下車，只要１分鐘，超近.
或是搭乘台中捷運到水安宮站下車，步行約１０分鐘，散步就到.
開車前來可找附近路邊車位，或是Times 台中文心一路第2停車場，再走過來.

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從秋紅谷、朝馬轉運站過來，可以搭乘公車到惠來公園(惠中路)下車.
輕鬆散步過個馬路就到，走來１分鐘.

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第一眼就很喜歡The Café By想台中外面茂密綠樹.
營造得很有都市森林般的度假氛圍.

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這間The Café By想台中是The Café By想系列餐廳品牌，全台第一間店！
而大家最熟悉的想陽明山，才是第二間店哦～
站在餐廳外面就覺得占地廣闊，規模很大，令人期待.

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餐廳外面有提供菜單翻閱，喜歡菜色就入內用餐吧！

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The Café By想台中│室內環境

The Café By想台中店內裝潢古典雅意.
以大型沙發為用餐座位，讓許多聚餐的客人用餐舒服.
就連擺設燈飾、花卉、壁畫都很講究美感.
覺得走入一個藝廊般，讓身心也陶冶一番.

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走入餐廳，立刻有著店員上前接待，安排座位.
看看喜歡前面沙發座位，還是中間小型沙發.
再來，或是最後方帶點隱密感的窗邊座位.
也能提供包場活動的大型空間.

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我很喜歡這一區的窗邊座位.
可以看到外面高聳綠樹，潺潺流水，有大錦鯉悠游池中.

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好多個座位都好喜歡，真想多來幾次，感受不同座位的不同氣氛.

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很多尾肥肥的魚兒悠游哦！

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光是看著這樣的環境就讓人心情放鬆.

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分享幾組沙發座位給大家看看！

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牆面畫作都是店內與藝術館合作，不定時更換畫作，若有喜歡也能詢問購買.

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這次用餐喜歡安靜一點，擁有自己空間的座位.
所以選了這一區，一樣有美美的大面玻璃窗哦.
看著整排窗外綠樹，雙眼立刻得到舒緩.

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整間餐廳的畫作非常豐富，很值得慢慢品味.

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接下來，餐廳還有用餐空間，適合包場辦活動哦！

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從這邊走過來，就能抵達另一區用餐空間.

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這個包場辦活動的用餐空間有自己的拉門，可以關上降低音量.

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整場座位數也非常的多，而且燈光吊飾也很精美.

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擁有大窗戶迎入日光，白日光線明亮舒服，走動動線也相當大.

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中間不規則大木桌也能坐一起聊天或是開會！

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The Café By想台中│菜單品項

提供一大本的圖文並茂的菜單，輕鬆翻閱有圖參考.
採用手機掃描桌面ＱＲ　ＣＯＤＥ點餐，現場結帳可刷卡現金.

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翻開第一面是The Café By想系列餐廳旗下分店，去過了哪幾間呢？

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可以看看掃描點餐步驟，相當簡單，記得若是餐點有誤，提早告知.

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餐點品項有人氣沙拉、早午餐、開胃小點、薄餅、比薩、燉飯、義大利麵、友善大地輕食、漢堡、主廚推薦、想甜點、單品咖啡、義式咖啡、B&G花果草本茶、茶品、鮮奶飲、冰沙、鮮打果汁、想氣泡飲、爽快啤酒、精選葡萄酒、清露燒酒.

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桌面牌卡有掃描點餐，記得點餐不要點錯，有錯誤記得提早告知.

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我們點了義大利麵、義式燉飯、綜合炸物拼盤、清爽沙拉、薄餅、氣泡飲、鮮打果汁.

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燻雞起司薄餅

點上一份起士薄餅，點綴生菜視覺清爽.
讓大家吃著薄餅邊聊邊吃，相當歡樂.

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燻雞起司薄餅，非常建議上桌開吃，不要拍照太久哦！
裡面的起司熱熱才會拉絲，起司用料非常大方，濃郁起士香.

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薄餅香脆薄酥，餅皮很香，拉絲起來非常的長，太誘人了啦.
夾著滿滿燻雞肉，香滑軟嫩，配上餅香太對味了.

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大家一人一片拿著薄餅，看著無限拉絲的起司絲.
令人振奮心情，口水直流.

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香橙鴨胸沙拉

超大盤很有份量的香橙鴨胸沙拉，很適合多人分食，擺盤精美相當可口.

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盤內共有六片鴨胸，粉嫩色系滑嫩香甜，飽滿的鴨香氣！
配上各樣生菜、柳橙、番茄等蔬果搭配，很清爽又開胃.

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帶皮鴨胸肉料理得很香甜嫩口.
切片大塊厚度適中，有著滿滿肉汁很濕潤.

 

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香橙醬汁是另外裝盤，每款沙拉都配不同醬汁.
醬汁風味清甜滋味，淡淡甜口香橙果香.
看得出來對於清爽沙拉的搭配風味也很講究！

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私房炸物拼盤

私房炸物拼盤有薯條、鱈魚條、洋蔥圈、紐澳良烤雞翅.
與想陽明山的炸物品項不太一樣，牛蒡天婦羅換成洋蔥圈.
發現洋蔥圈也很大塊，我們也很喜歡洋蔥圈，也很開心！

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洋蔥圈炸得金黃薄脆，有洋蔥清甜.
超大一圈，很有口感.

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紐澳良烤雞翅，表面醬香，獨特醬汁香氣.
雞翅肉質細膩軟嫩，吃起來滿嘴的香！

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鱈魚條，細膩柔軟的鱈魚肉，外脆麵衣香，吃起來不油膩.

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薯條就是讓大家一根接著一根，脆香綿軟，很涮嘴.

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配上好喝的氣泡水，真的絕對！

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漁夫海鮮茄汁義大利麵

端上桌的漁夫海鮮茄汁義大利麵，讓我們眼睛為之一亮！
整尾魷魚躺在義麵上，視覺上也太浮誇！
難怪，這盤義大利麵是店家超推的菜色.

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麵條Ｑ彈帶脆，炒得茄汁酸香入味，還有海鮮的甜美清香！
很愛茄汁義大利的真的大力推薦，真會口口停不下來.

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一整尾的魷魚、蛤蠣、鮮蝦、豆子、番茄等食材搭配，豐富美味.

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肥美多汁的蛤蠣，咬下去鹹香濃郁.
鮮蝦脆甜彈牙，裹上茄汁酸香十足.

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厚嫩的魷魚切成一塊一塊可以分食.
肉質脆彈鮮甜，入口彈牙海味爆棚.
入口越嚼越香，渾厚鮮香的魷魚肉汁往嘴裡去！
很喜歡再沾上底層茄汁，多了酸香滋味，豐富了味蕾層次～

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魷魚真的超巨厚度，大口新鮮超滿足，大家分食中也多互動！

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嫩煎松阪豬與松露野菇牛肝菌燉飯

餐名很長，感受得到用料肯定非常強大.
雖說上桌顏色淡雅，看似簡單清爽.
卻是讓人吃上一口就憑憑點頭，獲得一致好評！

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上層堆疊著很有厚度的松阪豬，被生菜給擋住了.
旁邊點綴番茄及豆子，再來盤上生菜裝飾.

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近聞就有煎炙過的松阪豬香，很罪惡的香氣，令人口水滴下來.

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松阪豬肉也超有厚度，厚脆Ｑ嫩的口感.
獨特香脆的松阪豬口感，吃了一塊滿嘴肉香，意外的清爽不膩.

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牛肝菌燉飯帶有獨特調配的野菇香氣.
還有奢華頂級的松露香，極致享受！

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綜合水果鬆餅

整盤甜點擺盤精緻，包含香草冰淇淋、麻糬鬆餅、綜合水果.

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綜合水果以當季為主，有蘋果、奇異果等新鮮水果～
蘋果甜口清香，奇異果微酸水潤，剛好餐後吃水果.

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麻糬鬆餅一直都是The Cafe by想超高人氣甜點！
裡頭的鬆餅夾入麻糬Ｑ軟香！外層烤得酥脆.
美美的花瓣造型，上桌也發揮巧思的擺盤～
整個讓餐後心情也美麗到不行.

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記得配上香草冰淇淋，多了沁涼香甜，味道濃郁好好吃.

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麻糬都跑出來了啦！給得麻糬料多豪邁，真的好吃.

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貴妃蘋果冰沙

大熱天來杯冰沙沁入心脾！
加入荔枝、蘋果、荔枝果凍，荔枝香雙倍感.
很有口感又有料的果香冰沙.
清新透心涼的貴妃蘋果冰沙.
大口一吸，每口都能吃到Ｑ滑Ｑ滑荔枝凍.
很甜美的荔枝香！

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粉紅泡泡氣泡飲

選用草莓、覆盆子、氣泡水，給上玻璃瓶裝.
還有玻璃杯中放入冰球，可以倒入杯中慢慢飲用.
有著草莓甜味，酸甜清爽，喝到後面都是冰的呢.
女生都會很喜歡這款氣泡飲.

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這樣慢慢喝和姊妹淘聊天吃甜點.
氛圍優雅，氣氛愉悅，好放鬆的愜意時光.

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一直很喜歡The Café By的各店裝潢不同風格.
讓人想要一間一間去探訪好好感受不同氛圍.
The Café By想台中的牆面畫作宛如一間藝廊.
不只可以享用道美味義式餐點，還有藝術作品可以欣賞.
不論是早午餐、下午茶、午晚餐，都能來放鬆聚餐聊天.
還有專屬空間可以包場聚餐，適合慶生派對或春酒尾牙.
尤其餐廳外圍種植滿滿高聳綠樹和水池鯉魚.
打造成都市中的森林系玻璃屋，令人印象深刻.

【The Café By 想台中】
時間：09：30～21：30
電話：（04）2251-6155
粉絲團：The Café By 想 台中
地址：台中市南屯區惠中路二段146號
（０６ＳＥＰ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）

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台中小吃【上上水餃】水餃３元！飯麵湯都平價好吃.向上市場好好味
台中蛋糕【滋養蛋糕烘焙坊】超夯好評！現烤出爐鬆軟香濃古早味蛋糕＄９０起
台中義式【Listening６７林森６７】城市角落貨櫃玻璃屋餐廳.森林系超悠閒.下午茶超浪漫
台中日式【鮨本道日本料理】一中商圈平價握壽司套餐.吃過客人都愛回訪率超高
台中韓式【蔡家韓國烤肉專門店】專人現烤.創意麻糬餅皮甜鹹新吃法
台中義大利麵【禾間糧倉】森林系氛圍.麻辣鍋板煎牛排義大利麵＋白醬牛肝菌黑松露燉飯
台中韓食【四號咖哩】逢甲夜市平價料理.蔬菜料多起士湯頭濃厚.飲品無限暢飲

✔台中逛哪兒？景點、商圈！

台中散步【秋紅谷生態公園】大片草原綠意花卉美景.占地廣闊.魚群悠遊.約會用餐散步去
台中景點【審計新村】舊宿舍群改建的文創新藝術.小鍋牛市集獨創工藝.手作甜食挖寶去
台中購物【秀泰影城S1&S2館】戶外繽紛超大甜甜圈.主題小書房沉浸書香裡.室內好景點

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✔台中住哪兒？飯店、民宿！

 

●星享道酒店

⭕文章介紹：逢甲夜市優質靜謐飯店.頂樓花園浪漫造景.陽台賞景眺望視野佳
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●世聯商旅

⭕文章介紹：市心熱鬧文心商圈.舒服優質房型環境.近文心崇德捷運站.飯店停車場
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●達斯旅店

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●葉綠宿旅館

⭕文章介紹：逢甲夜市步行三分鐘.１３米高植生牆會呼吸的建築
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●路得行旅

⭕文章介紹：躺在床上觀賞火車奔馳太讚啦！雙人背包房.雙人套房.背包客房.步行一分鐘台中火車站
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●新盛橋行旅

⭕文章介紹：台中火車站附近.宮原眼科對面的窗花日式行旅.刈包早餐.綠川水岸旁
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●宜舍單人旅店

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●小西城旅店

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●愛麗絲國際大飯店

⭕文章介紹：近台中美術館.窗外的柳川潺潺.高雅氛圍採光優.豐盛自助早餐
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●傳思文旅

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●薇米商旅

⭕文章介紹：薇米商旅★各樓層擁有不同彩繪樣.旅人啊！這是間商旅還是彩繪村
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台中南屯聚餐餐廳【The Café By 想台中】有停車場嗎？

沒有，路邊停車位或附近收費停車場.

台中歌劇院周邊美食【The Café By 想台中】菜單品項？

餐點品項有人氣沙拉、早午餐、開胃小點、薄餅、比薩、燉飯、義大利麵、友善大地輕食、漢堡、主廚推薦、想甜點、單品咖啡、義式咖啡、B&G花果草本茶、茶品、鮮奶飲、冰沙、鮮打果汁、想氣泡飲、爽快啤酒、精選葡萄酒、清露燒酒.

台中秋紅谷附近美食餐廳【The Café By 想台中】推薦菜色？

漁夫海鮮茄汁義大利麵、嫩煎松阪豬與松露野菇牛肝菌燉飯、私房炸物拼盤、燻雞起司薄餅、香橙鴨胸沙拉、綜合水果鬆餅.
 
評分者：Fresa
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✔台南玩哪兒？景點、商圈！

安平旅行│安平獅樂園手作美食玩透透.彩繪劍獅鑰匙圈.傳統蝦餅伴手禮
左鎮公館趣體驗│社區教學DIY竹陀螺、草仔粿│社區惡地風味餐│電助腳踏車前往草山月世界賞夕陽
農情漳洲一鹿有禮│梅花鹿可愛餵食樂趣.百人蜈蚣陣.公益趣體驗│親子旅行│台南景點
麻豆佳里│南方米造│合囗味肉品│新加坡冰城│佳福寺│佳里食堂│泰象│佛都愛玉
下營旅遊│探訪鵝肉料理的故鄉.飯糰趣味DIY.小熊維尼彩繪熱鬧踩街趣
台南景點│關廟小旅行│鳳梨好筍季│新光社區DIY鳳梨樂趣│千佛山菩提寺眺望大佛
望龍吊橋│龍崎虎形山公園步道運動.整面翠綠山景清新空氣.假日出遊好去處
全球體系│台灣外展教育發展基金會│從活動中學習​社交互助技能│走繩攀樹│野營生火露營炊飯

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✔台南住哪兒？飯店、民宿！

●暖時逸旅

⭕文章介紹：鄰近赤崁樓.永樂市場.復古懷舊元素設計.虱魚目早餐充滿台南味
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贊美酒店

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●徠歸仁飯店

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Light Hostel承億輕旅

⭕文章介紹：美食逛街熱門地段.採光明亮窗外市景.清雅透亮輕風格
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森弄民宿

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樂遊民宿

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白河關子嶺│統茂溫泉會館

⭕文章介紹：世界獨特泥漿溫泉.大眾溫泉設施SPA.一泊二食渡假趣
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維悅酒店

⭕文章介紹：台南運河夜色美景.南島風情建築設計.健身房宴會廳商務空間
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●尖山埤渡假村

⭕文章介紹：尖山埤水庫秀麗山景綠水度假勝地│遊園車.畫舫遊湖.獨木舟


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●大員皇冠假日酒店

⭕文章介紹：法鬥主題房４間風格充滿逗趣又歡笑.限定活動冬季陪你暖暖過
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