太浩湖（Lake Tahoe）位於美國加州和內華達州交界處，是北美洲最大的高山湖泊之一，以其清澈的湖水和周圍的美景聞名。太浩湖是一個著名的加州旅遊度假區，在它周圍坐落著許多滑雪場、露營地和遊覽景點。高山和湖泊一年四季都吸引著眾多的遊客。太浩湖靠近內華達州邊界的地段還開設有很多大型賭場。

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北美最大的高山湖泊

太浩湖海拔高1,897公尺，最長處約35公里，最寬處約19公里。湖岸線全長116公里，湖面面積為490平方公里。它是北美最大的高山湖泊。深501公尺，是美國第二深的湖泊。湖旁邊有一個名叫翡翠灣的小湖，是人工挖通的。之所以命名為翡翠灣，是因為它的水的顏色是綠色的。太浩湖的蓄水量在全世界排名第26位。

光是想開車簡單繞湖一周，走走停停至少需要好幾個小時。

鬼釜神工的地質景觀

太浩湖流域是由於地質層斷裂而形成的。地質層斷裂是指由於地殼斷裂而引起的陸地板塊的上下運動。其中上升的板塊創造了太浩湖東邊的卡森山脈和西邊的內華達山脈，而下降的板塊則在這兩座山脈間創造了太浩湖流域。數百萬年前，由於地殼板塊的運動，造成了太浩湖地區的斷裂和沉降。火山活動和冰河時期的冰川進一步塑造了湖的深度和形態，形成了我們今天所見的太浩湖。

路線規劃

太浩湖周圍不僅風景如畫，還有許多著名的旅遊景點。假日時間遊客絡繹不絕，塞車是考驗大家耐心和決心的關卡，建議遊客從北太浩湖進入太浩湖地區，這樣的路線規劃不僅能夠避免南太浩湖的擁堵，還能享受較為寧靜的自然美景。以下是一個從北到南的旅遊建議，既能體驗北部的靜謐，也能逐漸感受到南部的熱鬧氛圍。

1. Crystal Bay (水晶灣)

水晶灣位於加州和內華達州的邊界，周邊有寧靜的湖景，適合在湖畔漫步、欣賞日落。這裡是進入太浩湖的北大門，非常適合作為第一站。

用餐推薦: 在Crystal Bay Steak & Lobster House享用經典的牛排和龍蝦，開始你的美食之旅。

2. Sand Harbor (沙灘港)

沙灘港是太浩湖最著名的沙灘之一。可以游泳、皮划艇，或者在清澈的湖水中浮潛。沙灘港還擁有美麗的步道和自然風光，是靜心享受湖泊魅力的好地方。

用餐推薦: 在沙灘港附近的Tunnel Creek Café享受輕食、沙拉和三明治，特別適合在湖邊野餐。

3. Incline Village (傾斜村)

Incline Village有富裕社區的優雅氛圍，這裡有世界級的高爾夫球場和奢華的度假村。你可以在這裡稍作休息，或者享受一些高端的休閒活動。

用餐推薦: 午餐可以選擇Lone Eagle Grille，享受精緻的湖景餐飲體驗，尤其推薦他們的牛排和新鮮的魚類菜肴。

4. Kings Beach (國王海灘)

繼續前往國王海灘，這裡是一個熱鬧的沙灘度假區，適合家庭遊客。你可以在沙灘上玩耍，或者租皮划艇在湖中划行。這裡的氛圍輕鬆且充滿活力，是體驗太浩湖北部魅力的好地方。

用餐推薦: 在Jason’s Beachside Grille享用美式燒烤和漢堡，享受湖畔的悠閒午後。

5. Carnelian Bay (卡內利安灣)

Carnelian Bay是一個安靜的湖灣，適合進行水上運動，如划船或釣魚。這裡的湖水清澈，風景宜人，非常適合那些想要遠離人群、接近自然的遊客。

用餐推薦: 在Gar Woods Grill & Pier品嘗風味獨特的海鮮和當地美食，同時欣賞湖景。

6. Tahoe City (太浩湖市)

太浩湖市是北部地方的主要鎮子，有很多商店、餐館和租船點。可以選擇在這裡租一艘小船，在湖上悠閒地度過一個下午，或沿著湖畔的步道漫步。

用餐推薦: 在River Grill享用牛排和時令菜肴，餐廳位置絕佳，可以一邊品嘗美食，一邊欣賞湖景。

7. Homewood Mountain Resort

喜歡戶外運動的朋友，可以在Homewood體驗滑雪或山地騎行。這個度假區既適合冬季的滑雪愛好者，也適合夏季來此進行遠足或騎行的遊客。

用餐推薦: 在Swiss Lakewood Restaurant享用瑞士風味的乳酪火鍋或豬肉料理，享受溫馨的就餐體驗。

8. D.L. Bliss State Park (迪爾·布裡斯州立公園)

這個州立公園是自然愛好者的樂園，擁有壯觀的沙灘和徒步路徑，遊客可以在這裡感受太浩湖最原始的自然風光。可以花一些時間徒步到Lester Beach或者Rubicon Trail，遠離都市的喧囂。

野餐建議: 帶上食物在湖邊野餐，享受大自然的寧靜。

9. Emerald Bay (翡翠灣)

翡翠灣是太浩湖的經典景點之一，以其碧綠的湖水和湖中心的小島著名。你可以划船到島上參觀Vikingsholm城堡，或者沿著Eagle Falls Trail徒步，欣賞瀑布和湖景。

用餐推薦: 在附近的The Beacon Bar & Grill用餐，推薦他們的海鮮和Rum Runner雞尾酒。

10. South Lake Tahoe (南太浩湖鎮)

最後一站可以前往南太浩湖鎮，這裡是太浩湖最熱鬧的區域，提供豐富的夜生活和購物選擇。如果你喜歡滑雪，冬季可以前往Heavenly滑雪場。夏季則可以乘坐纜車登頂，俯瞰整個太浩湖的美景。

用餐推薦: 在Edgewood Restaurant結束你的旅程，享受頂級的牛排和海鮮。

從北太浩湖（Crystal Bay）出發，避開南部的車流和人群，逐步向南遊覽每個區域，既能享受太浩湖的寧靜美景，也能體驗熱鬧的南部風情。這條路線不僅能讓遊客充分感受到太浩湖的多樣魅力，還能以一個輕鬆愉悅的方式逐步探索湖區的美食和景點。

旅遊雜記

一個數百年歷史的旅遊勝地，放眼望去找不到一張垃圾，沒有任何塗鴉，全保留著自然原貌，這樣的景觀令人嘆為觀止，除了遊客本身的素養和自制力，公權力執法一絲不苟，是最大的助力。

沿途處處是美景，除了特定的景點設有停車場、廁所，遊客可以下車拍照停駐，若妄想路邊臨停、違停，很抱歉，你可以發現取締交通的警車，如影隨行。

當看到路旁設立的標示牌「亂丟垃圾罰款美金1000元」，我不禁啞然失笑，原來，重罰之下，才能保有這偌大的湖區整齊美觀。所謂的民主必須建構在自重自制之上，這才叫真正的自由，我由衷叫好。