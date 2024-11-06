《南投市功夫茶》又多一間啦！當然南投市區裡本來就有間南投市功夫茶分店，但新開的《南投市功夫茶》地點停車更方便！離南投市全聯福利中心也非常近，走過去也只需要5分鐘，開車騎車當然就更快了，而去功夫茶必點什麼？這就不得不大力推薦一下功夫茶王了！阿偉常常喝無糖基本茶，這次喝到茶王真的驚艷！喝起來的茶韻清香不澀口，新品粉粿Q彈美美味口感不輸珍珠～

南投市功夫茶

《南投市功夫茶》在南投市區有兩間，經過第一間時，是剛從南投住宿退房，繼續南投旅遊行程，先後去了龍泉井、南投戲院跟南投藍田書院，再到台灣麻糬主題館，隨後在去中興新村前，在地圖上查到最近的是南投市功夫茶，還是新開的分店，馬上跑去買這間南投市飲料，畢竟逛了一上午，天氣也很不錯，買杯南投飲料解渴剛剛好～而功夫茶飲料味道也真的很讚，在回程時，又在草屯買了幾杯同樣回家拍拍，雖說這樣做有點瞎🤣不過喝到好喝的寫分享，不就是我最常做的事嗎～😂

台中租車推薦

｜是阿偉國內旅遊、國外旅遊必用APP，裡面可以搞定台中交通、台中住宿跟包套的台中旅遊行程，價格上也有點感受度，當然最多的是勝在安心，有預約不怕臨時沒車可租😂如果很短暫停留台中的話，Go share會是你的好朋友，雖然換算整天車資會更貴些，但只是騎一下，到是還OK～

台中租車(租汽車、租機車)這邊有連結可以預訂，｜價格公開透明，條件跟規範也是明明白白，當然領車時也要先拍照錄影，這是保護自己錢包的好習慣～

功夫茶 KUNGFUTEA 南投新豐店資訊

功夫茶官網

電話：0492252180

時間：10:00–21:00

地址：540南投縣南投市彰南路三段180號 / 地圖

南投市功夫茶在哪

這次我去的《南投市功夫茶》，是剛開幕的功夫茶南投新豐店，隔壁是蝦皮店到店據點，邊上道路寬敞停車很方便，也有跟外送平台有合作，想喝又不想出門，動動手指就能搞定。

《南投市功夫茶》店內大牆真的很酷，讓我想到了已故知名雕刻家朱銘的種種作品，極簡卻富有深意。

南投市功夫茶菜單

功夫茶菜單很精緻！小小一張把有所飲品都做了歸類，想喝什麼直接看六大系列去點飲料，甜度、冰塊量還有又不要加料都可以調整。

功夫茶推薦

來南投市功夫茶不知道點什麼好，進門就有大大的《南投市功夫茶》熱銷推薦立牌，9杯南投飲料，每一杯都是超人氣～

《南投市功夫茶》也有自備飲料杯折5元的友善地球回饋，建議大家多多使用環保杯，愛地球從小地方做起🥰

人手也非常多，就算電話訂單接不停，現場點單的我們，拿到飲料的時間也在10分鐘左右。

重點來了～《南投市功夫茶》裡面有冷氣🥰

這次點的都是功夫茶推薦飲品，功夫茶招牌功夫茶王跟品名有趣的38奶霸，還有兩杯功夫茶新品粉粿胭脂紅跟粉粿柚香綠。

都到了中興新村，就是順道外拍一下南投市功夫茶，杯身顏色對比強烈，拍起來很好看！

巷弄背景也很讚，突然覺得這篇的首圖不好選了😂

中興新村真的好拍！悠閒的氣氛、老式舊宅拍起來超有韻味。

南投市功夫茶 / 功夫茶王

《南投市功夫茶》招牌功夫茶王喝起來很清爽，留在口中的茶香餘韻很棒，一點也不會澀口。

南投市功夫茶 / 38奶霸

原本是看品名38奶霸很有趣，奶茶香醇好喝，比例喝起來能感覺到奶韻的厚度，底部也有驚喜發現，它裡面很有料！有珍珠、蒟蒻跟仙草在裡面，珍珠跟蒟蒻Q彈Q彈得好吃，仙草也很嫩口，這一杯可以說是珍奶的升級版！

南投市功夫茶 / 粉粿胭脂紅

南投市功夫茶新品粉粿胭脂紅，蜜桃果香超級讓人驚艷，雖然有紅茶，但沒有明顯的茶澀感，粉粿大小剛剛好，吃起來很Q彈，口感超棒。

南投市功夫茶 / 粉粿柚香綠

粉粿柚香綠的調配也讓我超驚艷，果香、酸甜比跟茶比，微糖甜度就超好喝，說是黃金比例一點也不誇張！再搭配粉粿，美味+美味=2倍美味，而是美味的二次方～

南投市功夫茶評價

《南投市功夫茶》新店停車地點真的很讚！這次去南投市旅遊，去了好幾個南投市景點遊玩，剛離開台灣麻糬主題館想買飲料，就在地圖上查找，最近的就這間南投市功夫茶，本以為停車會很難，結果是輕輕鬆鬆😍《南投市功夫茶》店員推薦的飲料也超讚超好喝，喜歡喝茶大推功夫茶招牌功夫茶王，喜歡喝珍奶大推38奶霸，奶香厚醇滿滿咀嚼感，功夫茶新品粉粿胭脂紅、柚香綠更是清爽香甜，完全可以當下午茶～

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：功夫茶 KUNGFUTEA 南投新豐店

所在地址：540臺灣南投縣南投市彰南路三段180號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-21:00

店家電話：0492252180

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

延伸閱讀