府中商圈又有新美食餐廳開幕囉!

米個人燒肉

單身的人越來越多，一個人的消費力也是越來越強

平日下午5:30分

我去~~~~

套一句前面先生說的：「今天大家都不用上班嗎？」

到達的時候1樓餐廳已經客滿

1樓因為還有廚房佔去了用餐空間的一半

我則被安排在2樓用餐

嘿~~~~有包場的感覺喔!

因為我們是2樓的第一組客人

不過沒有多久也就8分滿了!

每個人的桌上都有一個QR碼，那是最後結帳用的

點餐則是用桌上的平板點餐，菜單就在平板上沒有紙本菜單

我們一直以為這個平板是可以看電視的

誤會大了~它真的就是用來點餐的啦!

上面大多都是個人套餐，分類則不同「重量」的肉

你是迷你胃的可以點70g、200g、300g、400g

肉品有單品也有雙拼、三拼、海陸

飲料自助吧都在1樓

碳酸飲料、美粒果冰沙

飯後還可以來隻古早味冰棒

類似像小時候吃的百吉棒棒冰

一個人一個座位區

中間都有用小隔板隔開

抽屜有面紙、溼身巾，桌上還有鹽罐

一人一烤爐

電子加熱速度很快

200g套餐

冷藏熟成牛五花100g+冷藏熟成嫩肩里肌牛100g+附餐 327元

一人一份餐盤專人送上桌

檸檬汁/水果醬油

雖然我們沒有點海鮮，但個人覺得肉片沾檸檬汁再灑上鹽好好吃!

醬油的部份是把肉片變微甜更香喔!

池上白米飯-Q彈好吃

湯品-看似清淡喝來溫度夠

湯頭是有料的不是那種淡如白開水的喔!

清爽生菜-高麗菜絲加玉米粒，本身沒有什麼調味，跟烤肉一起吃可較為爽口

開胃韓式泡菜-廢話不用說，烤肉配泡菜就是主打一個脆爽!

蔥花洋蔥-用肉片包裏著蔥花洋蔥再灑上一點鹽、再沾上一點檸檬汁

肉再多~也不怕!

牛五花-油脂豐富、肉質軟嫩唯一的缺點就是帶筋

不帶筋的地方好、帶筋的地方就要用力咬!

冷藏熟成嫩肩里肌牛

烤到帶點粉紅色7分熟最是好吃!

因為里肌沒有油花不建議烤太久...容易顯老...

看著肉片在烤網上滋滋響，就覺得自己好幸福喔!

把烤好的肉片舖好在白飯上

飯都忍不住多扒幾口

好友的200g套餐

本土無腥級豬五花100g+冷藏熟成嫩肩里肌牛100g+附餐 394元

豬五花是不是五星級不知道，但真的是無腥級

沒有豬腥味的豬五花吃來肥嫩、肥嫩，滿意!

吃飽記得把自己的餐具、餐盤收一收

拿回去回收處放好，餐廳沒有收一成服務費

折現給你~就自己勤勞一點囉!

用餐時螢幕會告知你還有多少的用餐時間

離桌時，記得平板上按結帳再離開

帶著你的QR碼至1樓自助結帳機買單

一切自己來~不假他人之手

掃自己的QR碼就可知道餐點金額

可刷載具~但非常不靈光，我刷了快5分鐘才嗶

好友的是從頭到尾都嗶不出來只能選擇紙本了!

可現金、可刷卡這點是相對人性化囉!

整體來說~一個人想吃燒肉來這裡真的很棒

肉量都可以自己選~就算你只想小小吃

也有小鳥胃專案186元起

只是餐點設計上不是那麼靈活，我覺得嫩肩里肌牛好吃

我想吃200g都是嫩肩里肌牛的套餐，菜單找不到

想單點加點嫩肩里肌牛也沒有!

希望菜單可以再人性化一點會更好囉~

店址：新北市板橋區中山路一段13號

電話：02-2952-8787

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