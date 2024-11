台中新店報報,又有好吃義大利麵+1,就在鄰近台中火車站的 嶼里 With You!活潑可愛的文青空間,專賣義大利麵、燉飯、早午餐,餐點份量實在,滋味可圈可點,很適合休假時光在此與好友相聚,這次和好友前往,品嚐波隆那肉醬義大利麵、炸櫛瓜條都很好吃,現場還提供抓周、求婚、包場活動,最新開幕台中火車站美食,快一起來看看

嶼里 With You 在哪裡?

最美好的休假時光就是與你相聚,嶼里 With You 就提供這樣一個可愛空間,專賣義大利麵、燉飯、早午餐,從早上十點半一路營業至晚上九點,何時前往都能享受到美味餐食!

店面位在臨近振興路上,台中火車站步行約五分鐘距離,周邊都有付費停車場,開車前往停車也不成問題

嶼里 With You

地址:台中市東區振興路2-6號

時間:10:30-21:00 (不定期公休,粉專公告為主)

電話:04-2222-0225

粉專:請點我

IG:@island.withyou_

鄰近付費停車場

Times 台中振興路停車場

凱映振興路第一停車場

Times 台中和平街停車場

新時代廣場停車場

嶼里 With You 環境

嶼里 With You 空間以橘白色調相間,活潑可愛帶點度假感,用餐場域共有兩層樓,當天是平日前往,用餐期間一直是滿席狀態,人氣旺到不行,強烈建議要前往的朋友記得訂位

二樓座位走現代簡約路線,後方拉門處提供較隱密的包廂空間,若有需要可洽詢店家

嶼里 With You 菜單

嶼里 With You 以義大利麵、燉飯為專賣,價位從300元起跳,可+109升級為套餐,就有80元飲品及法式焦糖烤布蕾,點餐以掃QRcode方式,每人低消200元

想吃清爽輕食,或早午餐、甜點在這都能享受

飲品選擇也很多元!從茶飲、咖啡、到新鮮果汁及特調都有

嶼里 With You 餐點

這次和好友兩個人來攻略,嶼里 With You 可不只空間討喜,餐點表現讓我們相當滿意,這次點選義大利麵、早午餐盤、還點了雞翅、炸櫛瓜、甜點、飲品,整餐吃得相當滿足

波隆那肉醬義大利麵 320元

以新鮮蕃茄交織著濃醇肉醬,鮮甜馥郁的醬汁緊緊巴附在略寬的麵條上,入口Q彈入味,一旁還有櫛瓜、生菜,野菇、增添清爽感,吃完整道風味剛剛好,一點也不顯膩

蝦蝦可頌早安盤 380元

想來品嚐早午餐記得要兩點前往,豐富用料的蝦蝦可頌早安盤,可是10:30-14:00 期間限定,有著酥脆的可頌、爽口貝比沙拉、貼心去殼的鮮蝦、帶皮薯條及太陽蛋,簡單調味更能品嘗到食材自然鮮美,帶皮薯條外層香酥,內裡鬆軟,我真的好愛

油封允指雞翅 180元

經過低溫油封後,雞翅微酥但不乾柴,內層肉質細嫩多汁,淡淡鹹香與雞皮油脂滑順感,入口風味濃郁滋味豐富

炸甜脆櫛瓜條 160元

將櫛瓜條切成一定長條厚度,外層裹上薄粉酥炸而成,外層香酥脆鹹,內裡鮮甜多汁,單吃或沾點濃郁塔塔醬,都非常美味,這道榮登我當日第一名,櫛瓜控們拜託點起來

點選主餐都能+109元升級套餐,即享法式焦糖烤布蕾及80元飲品任選(超過補差價)

西西里咖啡 搭配套餐加購50元

咖啡的深邃苦香交織著檸檬的清新酸甜,醇厚與酸味在口中碰撞,清爽回甘相當舒心

火龍果蘋果汁 130元

火龍果淡雅甜味,與蘋果清脆酸甜完美結合,清爽中帶有一縷果香,新鮮現打甘美健康

法式焦糖烤布蕾

表層焦糖微微脆裂,一抹香甜焦脆,入口布蕾柔嫩順滑,充滿濃郁香草奶香,甜度適中與焦糖苦甜平衡極佳

巴斯克乳酪蛋糕 110元

巴斯克柔軟綿密,微微焦香與乳酪淡雅酸甜,而焦糖脆片增添香甜脆感,與蛋糕綿密形成鮮明對比,焦糖甜香與乳酪濃郁奶香交織,風味濃厚又不失清爽

新開幕的嶼里 With You,鄰近台中火車站的絕佳位置,搭上可愛活潑帶著渡假感的用餐空間,及供應豐富優質的餐食,才幾個月已累積相當人氣,不管是要與三五好友,享受正餐、早午餐、或下午茶甜點,都很適合,絕對是台中火車站美食的聚會新寵兒,下次休假日就來 嶼里 With You,相揪重要的你相遇相聚

文章皆有時效性,如有修正皆以店家為主!

