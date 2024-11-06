台中新店報報，又有好吃義大利麵+1，就在鄰近台中火車站的 嶼里 With You！活潑可愛的文青空間，專賣義大利麵、燉飯、早午餐，餐點份量實在，滋味可圈可點，很適合休假時光在此與好友相聚，這次和好友前往，品嚐波隆那肉醬義大利麵、炸櫛瓜條都很好吃，現場還提供抓周、求婚、包場活動，最新開幕台中火車站美食，快一起來看看

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嶼里 With You 在哪裡？

最美好的休假時光就是與你相聚，嶼里 With You 就提供這樣一個可愛空間，專賣義大利麵、燉飯、早午餐，從早上十點半一路營業至晚上九點，何時前往都能享受到美味餐食！

店面位在臨近振興路上，台中火車站步行約五分鐘距離，周邊都有付費停車場，開車前往停車也不成問題

嶼里 With You

地址：台中市東區振興路2-6號

時間：10:30-21:00 （不定期公休，粉專公告為主）

電話：04-2222-0225

粉專：請點我

IG：@island.withyou_

鄰近付費停車場

Times 台中振興路停車場

凱映振興路第一停車場

Times 台中和平街停車場

新時代廣場停車場

嶼里 With You 環境

嶼里 With You 空間以橘白色調相間，活潑可愛帶點度假感，用餐場域共有兩層樓，當天是平日前往，用餐期間一直是滿席狀態，人氣旺到不行，強烈建議要前往的朋友記得訂位

二樓座位走現代簡約路線，後方拉門處提供較隱密的包廂空間，若有需要可洽詢店家

嶼里 With You 菜單

嶼里 With You 以義大利麵、燉飯為專賣，價位從300元起跳，可+109升級為套餐，就有80元飲品及法式焦糖烤布蕾，點餐以掃QRcode方式，每人低消200元

想吃清爽輕食，或早午餐、甜點在這都能享受

飲品選擇也很多元！從茶飲、咖啡、到新鮮果汁及特調都有

嶼里 With You 餐點

這次和好友兩個人來攻略，嶼里 With You 可不只空間討喜，餐點表現讓我們相當滿意，這次點選義大利麵、早午餐盤、還點了雞翅、炸櫛瓜、甜點、飲品，整餐吃得相當滿足

波隆那肉醬義大利麵 320元

以新鮮蕃茄交織著濃醇肉醬，鮮甜馥郁的醬汁緊緊巴附在略寬的麵條上，入口Ｑ彈入味，一旁還有櫛瓜、生菜，野菇、增添清爽感，吃完整道風味剛剛好，一點也不顯膩

蝦蝦可頌早安盤 380元

想來品嚐早午餐記得要兩點前往，豐富用料的蝦蝦可頌早安盤，可是10:30-14:00 期間限定，有著酥脆的可頌、爽口貝比沙拉、貼心去殼的鮮蝦、帶皮薯條及太陽蛋，簡單調味更能品嘗到食材自然鮮美，帶皮薯條外層香酥，內裡鬆軟，我真的好愛

油封允指雞翅 180元

經過低溫油封後，雞翅微酥但不乾柴，內層肉質細嫩多汁，淡淡鹹香與雞皮油脂滑順感，入口風味濃郁滋味豐富

炸甜脆櫛瓜條 160元

將櫛瓜條切成一定長條厚度，外層裹上薄粉酥炸而成，外層香酥脆鹹，內裡鮮甜多汁，單吃或沾點濃郁塔塔醬，都非常美味，這道榮登我當日第一名，櫛瓜控們拜託點起來

點選主餐都能＋109元升級套餐，即享法式焦糖烤布蕾及80元飲品任選（超過補差價）

西西里咖啡 搭配套餐加購50元

咖啡的深邃苦香交織著檸檬的清新酸甜，醇厚與酸味在口中碰撞，清爽回甘相當舒心

火龍果蘋果汁 130元

火龍果淡雅甜味，與蘋果清脆酸甜完美結合，清爽中帶有一縷果香，新鮮現打甘美健康

法式焦糖烤布蕾

表層焦糖微微脆裂，一抹香甜焦脆，入口布蕾柔嫩順滑，充滿濃郁香草奶香，甜度適中與焦糖苦甜平衡極佳

巴斯克乳酪蛋糕 110元

巴斯克柔軟綿密，微微焦香與乳酪淡雅酸甜，而焦糖脆片增添香甜脆感，與蛋糕綿密形成鮮明對比，焦糖甜香與乳酪濃郁奶香交織，風味濃厚又不失清爽

新開幕的嶼里 With You，鄰近台中火車站的絕佳位置，搭上可愛活潑帶著渡假感的用餐空間，及供應豐富優質的餐食，才幾個月已累積相當人氣，不管是要與三五好友，享受正餐、早午餐、或下午茶甜點，都很適合，絕對是台中火車站美食的聚會新寵兒，下次休假日就來 嶼里 With You，相揪重要的你相遇相聚

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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