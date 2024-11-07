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桃園八德串燒燒烤炸物選項超過50種【品串串燒】特調烤醬涮嘴夠味。平價串烤下午茶/小酌串燒宵夜/炸雞排/鹹酥雞(品串串燒菜單)

品串串燒 桃園串烤推薦 八德宵夜 八德美食 more
2024-11-07 07:34:00 文字：小紫吃喝玩樂~
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小紫吃喝玩樂~

小紫吃喝玩樂~
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桃園八德串燒燒烤炸物推薦品串串燒選項超過50種/特調烤醬涮嘴夠味。平價串烤下午茶點心/小酌串燒宵夜美食.也有賣炸雞排.鹹酥雞等炸物唷(食記附~品串串燒菜單)

品串串燒首圖.jpg

品串串燒下午4點就營業! 公司行號、補習班、安親班(鹹食下午茶點心)避免久候、別忘了提前一晚先預訂

晚餐、宵夜合照-品串串燒 (2).jpg

品串串燒

電話:03-376-7188

營業時間:16:00~24:00(23:30最後點餐)

地址:桃園市八德區義勇街118號

粉絲頁: 品串串燒

八德-品串串燒餐檯 (4).jpg

八德人宵夜覓食通常會跑大湳商圈居多。其實義勇街也有多家美食可買喔!

義勇街離我住處較近! 最近懶得跑大湳。

有時晚上會買雞排+一些串燒烤物當正餐

八德-品串串燒餐檯 (6).JPG

品串位在(全家超商八德忠勇店)馬路斜對面

八德義勇街汽車停車格較少(騎車購買較方便)開車的話~可以先打電話訂餐再(依)約定時間到店取餐!快閃~

全家超商八德忠勇店斜對面-品串串燒.jpg

線上訂餐: 請掃下圖QR碼加入店家LINE好友點餐

除了數十種烤物。也有賣以下炸物

鹹酥雞會搭炸洋蔥佐食喔!

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中秋節烤肉或平時想宅自烤又懶得自己準備串烤食材

品串串燒也有賣未烤『生烤肉串食材』生食烤串打9折。

因店舖販售之食材均是每日新鮮備貨。若想『買生串物』僅限『預購』無~當天現場臨時購買之服務

炸物menu-品串串燒.jpg

夏季天氣炎熱(買烤物)我最在意的就是店家食材保鮮方式

經常騎車經過義勇街加上朋友(潔絲蜜)吃過推薦!

品串串燒食材都是店家親自選購、處理手串；有冷藏櫃保鮮! 不用擔心炎熱天氣串物變質不新鮮；食材櫃有拉門(拿完即關)不用擔心蚊蟲飛到串物上方加料

八德-品串串燒餐檯 (1).jpg

八德-品串串燒餐檯 (7).jpg

消費方式: 收現金 

想吃什麼串物~ 自己拿盤子和夾子(自夾)

想吃什麼自夾取-品串串燒 (1).jpg

品串串燒價目表

避免未來菜單內容或售價調整更新(僅供參考)請以您消費當日現場菜單為準!

偶爾會有當日限定隱藏版串燒食材(單價)請自己現場詢問老闆嘿 桃園八德串燒燒烤炸物推薦【品串串燒】選項超過50種/特調烤醬

價目表-品串串燒.JPG

多款肉類串物頗具特色!

豬肉、雞肉老闆選用市場新鮮肉品醃漬後再手串

買吃過數次! 小紫特愛(牛肉串/豬肉串/鹹豬肉串/雞腿串/大豬肉串/烤香腸

肉類-品串串燒.jpg

柳葉魚~先炸再刷醬烤! 聽朋友說:也好吃! 

我還沒買過~下回若買再補分享滋味! 

柳葉魚-品串串燒.jpg

蔥肉串在這裡稱豬肉卷  一串35元

豬肉是選用當日市場購買溫體豬捲蔥段。無論買哪家串烤吃~大仁哥必點蔥肉串(豬肉卷)

這家肉有青(新鮮)

豬肉捲-品串串燒.jpg

今天弟弟家放假北上桃園來找小紫一日遊

回到住處；哥下班要我衝品串~點了一些烤物與炸物回家小酌聚聚。買了數次寫食記分享go

八德-品串串燒餐檯 (5).jpg

想吃什麼自夾取-品串串燒 (2).jpg

品串串燒與炸物選擇超過50種。

先油炸再炭火烤(將肉汁鎖在烤物內)方式串烤

等待時間比較不用像(由生烤到熟串燒店)那樣

讓人等到天荒地老  桃園八德串燒燒烤炸物選項超過50種【品串串燒】特調烤醬涮嘴夠

原本想近拍炭火烤肉之畫面

但.....老闆說: 炸鍋溫度高且炸好起鍋會立馬移到炭火烤爐上燒烤(避免客人)被噴濺炸油燙傷(不開放入店拍照)

先炸再烤-品串串燒.jpg

我只好站在離烤台最近的『結帳櫃台』外；拉長長相機鏡頭猛按快門補捉串物燒烤畫面

使用木炭燒烤的串燒會比使用瓦斯紅外線燒烤爐烤物(香)

我喜歡帶著炭香味烤肉

製餐過程有戴口罩及手套。店舖一直都保持乾淨模樣(衛生顧的不錯)也是我們近期常回購的主要原因之一

炭火串烤-品串串燒.jpg

每次來買除了回購吃過覺得好吃串物也會買沒吃過的品項嘗嘗。今日買重覆的串物品項家人直接開吃。我只放單一串物擺拍(相機先食)假掰照 桃園八德串燒燒烤炸物選項超過50種【品串串燒】特調烤醬涮嘴夠

警語:喝酒不出門、未成年勿飲酒、飲酒不酒駕、安全有保障

晚餐、宵夜合照-品串串燒 (2).jpg


除了賣數十種串燒烤物  也有賣炸雞排醬烤雞排。兩種不同風味雞排

香雞排(炸雞排)  $70元

炸雞排-品串串燒 (1).jpg

店家自醃雞排有入味。沾乾粉油炸的粉衣(不會太厚)

不用擔心吃的厚厚一層炸粉

肉質吃的出鮮度。不會粉粉柴柴

趁熱吃雞胸肉內部帶有濕潤感!

整片雞排(肉多骨頭少) 肉感十足!

有時候大仁哥加班；我自己懶得自煮晚餐吃就會單買『炸雞排醬烤雞排』當正餐~有飽足感

 

對了~串燒與炸物 辣度除了『小、中、大辣』店家還有自己研發『地獄辣』給無辣不歡客人點選

我們都買小辣吃居多so我不曉得"地獄辣"到底有多辣？

您若愛吃辣的話~可以點吃看看

炸雞排-品串串燒 (2).jpg

醬烤雞排  $75元 很大片、肉多骨頭少

醬烤雞排-品串串燒 (1).jpg

沾裹乾粉油炸再刷上老闆特調烤醬炭烤

醬汁鹹甜適中很涮嘴!

雞排肉厚! 不是那種拍到薄薄一片碳烤雞排；趁熱吃雞胸肉很揪C、肉感十足

醬烤雞排-品串串燒 (2).jpg

(左至右) 雞屁股/羊肉串/魷魚串/骰子牛肉串/大豬肉串/花枝丸/培根卷

花枝丸 吃的到花枝漿鮮味;不是那種吃到一堆粉調製的粉感花枝丸。

涮嘴烤物-品串串燒 (2).jpg

雞屁股size比較大顆又稱大屁股

老闆有先煮過微滷；油炸時不是炸很乾的七里香；屬醬香味十足! 軟Q口感(無腥味)大仁哥超愛吃

雞屁股-品串串燒.jpg

魷魚串  很大串

厚切深海大魷魚腳QQ的不會硬!  淡淡烤醬香、吃的到魷魚甜。口感軟Q好咬食；不會有『韌』到咬超久的嘴酸感　

也比其它烤物攤賣的大串

魷魚串-品串串燒.jpg

骰子牛肉串  不會因先炸再烤而有乾柴感

涮醬鹹鹹甜甜。肉質肥瘦參半;趁熱吃很揪C且不會吃到牛肉筋膜

骰子牛肉串-品串串燒.jpg

羊肉串  有灑孜然粉! 嫩口~不會有羊羶味 

是怕羊味者也敢吃的新彊風味串燒烤物

羊肉串-品串串燒.jpg

培根卷  品串選用的培根瘦肉居多

(不肥膩)內部包夾金針菇

吃的時候嘴裡滿是煙燻培根香! 咀嚼時金針菇超爆汁。我喜歡不會有肥油感培根串滋味

培根捲-品串串燒.jpg

不得不誇誇品串的『蔬菜類串烤』不貴吃

一串價格大約10~15元 

青椒一串10元就吃的到。(四季豆玉米則是跟著時價跑)

(下圖)香菇/豆腸/櫛瓜/豬肉卷/香腸/五花肉

香菇 $15元  入口立即爆汁又夠味

櫛瓜 $15元  表層軟、內部保有脆口感! 輕咬多汁~嘴裡滿是櫛瓜甜是我很愛的串燒蔬食

涮嘴烤物-品串串燒 (3).jpg

烤豆腸  和烤豆皮(烤豆包)相比豆腸比較Q

豆腸側面也有涮烤醬   +辣很夠味  

烤豆腸-品串串燒.jpg

豬肉卷(蔥肉串)  老闆堅持選用市場賣的溫體豬串蔥段! 

(為了鎖住肉汁與縮短製程時間;加快速出餐速度)

串物都是『先油炸』再炭烤

但...並不會因為先炸再烤就將食材炸到熟透或炸太乾。

過油微炸再移到烤爐上炭烤烤物

豬肉卷 肉質嫩口又略帶咬勁；蔥包多多。mix後嘴裡滿是爆汁蔥肉香

豬肉捲、香腸-品串串燒.jpg

香腸  (推~) 我和哥都很喜歡品串的烤香腸

肥瘦比例嘟嘟好   不會太瘦柴、也不會肥到讓人感覺像在吃肥油香腸

咬第一口就能吃到迷人高梁酒香腸香氣   

熟度掌控的很好。熱熱吃會噴汁

高梁味香腸-品串串燒.jpg

烤五花肉  有先炸過! 肥肉部位軟Q軟Q；瘦肉不會硬

記得+辣會更涮嘴

烤五花肉-品串串燒.jpg

前陣子假日晚上追劇時買的宅小酌宵夜

警語:喝酒不出門、未成年勿飲酒、飲酒不酒駕、安全有保障

晚餐、宵夜合照-品串串燒 (3).jpg

貢丸/雞翅/牛肉串/雞腿串/雞胗/麻吉燒

貢丸  吃的到肉甜

涮嘴烤物-品串串燒 (4).jpg

我是雞翅控  雞翅皮酥脆 

雞皮表層巴附著特調涮醬鹹甜滋味~吮指好食；肉質新鮮吃的到肉甜

雞翅-品串串燒.jpg

 

牛肉串  肉質軟嫩! 入口帶著胡椒粒天然辣香；小酌必點

雞腿串 帶皮去骨雞腿肉也是一款有先醃漬過的肉串~皮香肉嫩

雞胗  老闆炸之前會先拿剪刀將雞胗較厚的地方剪花刀；熟度嘟嘟好很好咬! 不會硬也不會有超難咬的『韌口感』

Q脆Q脆  大仁哥超愛吃內臟類炸物(有買必點)  

牛肉串.雞肉串.雞胗-品串串燒.jpg

麻吉燒  QQ魚板香搭配軟糯麻糬夾層!

除了平常賣場買自煮火鍋吃。烤麻吉燒(外鹹內甜)鹹甜交織味蕾美麥唷

麻吉燒-品串串燒.jpg

四季豆/豆干/玉米/貢丸

四季豆 保有微脆口豆感! 吸附烤醬香很好吃(記得多拿幾串) 軟中帶脆又多汁

涮嘴烤物-品串串燒 (5).jpg

豆干  咀嚼時帶著淡淡五香豆干豆香與醬香

豆干-品串串燒.jpg

烤玉米  時價(我買45元/支)  先炸再烤

搞不懂哥為何那麼愛吃夯番麥？

他總說:玉米粒縫隙中流入(烤肉醬醬香)搭著黃玉米口口爆汁天然玉米甜味。魅力讓人無法抵擋

玉米-品串串燒.jpg

天氣炎熱晚餐不想煮飯  直接買炸物與烤物當正餐

晚餐、宵夜合照-品串串燒 (1).jpg

銀絲卷/豬肉串/鹹豬肉/豆皮/豬肉卷/花椰菜

涮嘴烤物-品串串燒 (1).jpg

銀絲卷  表層炸到酥酥的再塗一層薄醬烤  外酥內軟!  

烤炸銀絲卷-品串串燒.jpg

豬肉串物分成大豬肉串&豬肉串』兩種選擇

這兩種豬肉串風味"不一樣"

之前點餐、候餐與老闆閒聊時他有說: 大豬肉串也是選用溫體豬肉片(先醃漬)再串成肉串

大豬肉串  肉片有厚度;串肉時會串蔥段做搭配。吃的時候記得同時咬食『蔥段+豬肉片』嫩香豬肉片配蔥香 最對味!

豬肉串  (我很愛)一串才賣$25元

肉質比大豬肉串來的『更』軟嫩! 豬肉一樣會先醃過再串竹韱。兩種肉串(醃料香氣不同喔)

豬肉串有+蔥花拌醃! 肉質很嫩口且吃的到蔥花香(很涮嘴)

豬肉串-品串串燒.JPG

若有來買！ 一次至少點2串豬肉串解饞嘴

(下圖)雞腿串/豬肉串

雞肉串.豬肉串-品串串燒.jpg

烤豆皮 =豆包炸過再烤

豆皮表層炸到酥酥的再將烤醬烤到巴附豆皮表面收汁感才會裝袋。

外酥內濕潤! 

烤豆皮-品串串燒 (1).jpg

豆皮外圍  很有吃千層豆包fu  酥脆又夠味

烤豆皮-品串串燒 (2).jpg

大甜不辣  我比較喜歡直火烤到微膨脆時再刷醬的『微酥帶Q』甜不辣食感。品串甜不辣先炸再烤；不是炸酥才烤so是軟Q型

烤花椰菜  很揪c~軟硬適中。我也很愛這種花椰菜吸飽飽烤肉醬、菜梗微脆鹹甜感

甜不辣、花椰菜-品串串燒.jpg

 

小叮嚀: 這家外帶串燒炸物價格算平價

客人通常都會夾滿滿一籃。義勇街是八德通往國2(大湳交流道)交通要道之一(車流量)算大

若您不想現場久候或擔心開車不好停車。可以先打電話『訂餐』再依約到店取餐

八德-品串串燒餐檯 (2).jpg

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紳爺食堂拼圖.jpg

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