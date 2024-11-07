桃園八德串燒燒烤炸物推薦【品串串燒】選項超過50種/特調烤醬涮嘴夠味。平價串烤下午茶點心/小酌串燒宵夜美食.也有賣炸雞排.鹹酥雞等炸物唷(食記附~品串串燒菜單)

品串串燒下午4點就營業! 公司行號、補習班、安親班(鹹食下午茶點心)避免久候、別忘了提前一晚先預訂

品串串燒

電話:03-376-7188

營業時間:16:00~24:00(23:30最後點餐)

地址:桃園市八德區義勇街118號

粉絲頁: 品串串燒

八德人宵夜覓食通常會跑大湳商圈居多。其實義勇街也有多家美食可買喔!

義勇街離我住處較近! 最近懶得跑大湳。

有時晚上會買雞排+一些串燒烤物當正餐

品串位在(全家超商八德忠勇店)馬路斜對面

八德義勇街汽車停車格較少(騎車購買較方便)開車的話~可以先打電話訂餐再(依)約定時間到店取餐!快閃~

線上訂餐: 請掃下圖QR碼加入店家LINE好友點餐

除了數十種烤物。也有賣以下炸物

點鹹酥雞會搭炸洋蔥佐食喔!

-------------------------

中秋節烤肉或平時想宅自烤又懶得自己準備串烤食材

品串串燒也有賣未烤『生烤肉串食材』生食烤串打9折。

因店舖販售之食材均是每日新鮮備貨。若想『買生串物』僅限『預購』無~當天現場臨時購買之服務

夏季天氣炎熱(買烤物)我最在意的就是店家食材保鮮方式

經常騎車經過義勇街加上朋友(潔絲蜜)吃過推薦!

品串串燒食材都是店家親自選購、處理手串；有冷藏櫃保鮮! 不用擔心炎熱天氣串物變質不新鮮；食材櫃有拉門(拿完即關)不用擔心蚊蟲飛到串物上方加料

消費方式: 收現金

想吃什麼串物~ 自己拿盤子和夾子(自夾)

品串串燒價目表

避免未來菜單內容或售價調整更新(僅供參考)請以您消費當日現場菜單為準!

偶爾會有當日限定隱藏版串燒食材(單價)請自己現場詢問老闆嘿

多款肉類串物頗具特色!

豬肉、雞肉老闆選用市場新鮮肉品醃漬後再手串

買吃過數次! 小紫特愛(牛肉串/豬肉串/鹹豬肉串/雞腿串/大豬肉串/烤香腸)

柳葉魚~先炸再刷醬烤! 聽朋友說:也好吃!

我還沒買過~下回若買再補分享滋味!

蔥肉串在這裡稱豬肉卷 一串35元

豬肉是選用當日市場購買溫體豬捲蔥段。無論買哪家串烤吃~大仁哥必點蔥肉串(豬肉卷)

這家肉有青(新鮮)

今天弟弟家放假北上桃園來找小紫一日遊

回到住處；哥下班要我衝品串~點了一些烤物與炸物回家小酌聚聚。買了數次寫食記分享go

品串串燒與炸物選擇超過50種。

採先油炸再炭火烤(將肉汁鎖在烤物內)方式串烤

等待時間比較不用像(由生烤到熟串燒店)那樣

讓人等到天荒地老

原本想近拍炭火烤肉之畫面

但.....老闆說: 炸鍋溫度高且炸好起鍋會立馬移到炭火烤爐上燒烤(避免客人)被噴濺炸油燙傷(不開放入店拍照)

我只好站在離烤台最近的『結帳櫃台』外；拉長長相機鏡頭猛按快門補捉串物燒烤畫面

使用木炭燒烤的串燒會比使用瓦斯紅外線燒烤爐烤物(香)

我喜歡帶著炭香味烤肉

製餐過程有戴口罩及手套。店舖一直都保持乾淨模樣(衛生顧的不錯)也是我們近期常回購的主要原因之一

每次來買除了回購吃過覺得好吃串物也會買沒吃過的品項嘗嘗。今日買重覆的串物品項家人直接開吃。我只放單一串物擺拍(相機先食)假掰照

警語:喝酒不出門、未成年勿飲酒、飲酒不酒駕、安全有保障





除了賣數十種串燒烤物 也有賣炸雞排與醬烤雞排。兩種不同風味雞排

香雞排(炸雞排) $70元

店家自醃雞排有入味。沾乾粉油炸的粉衣(不會太厚)

不用擔心吃的厚厚一層炸粉

肉質吃的出鮮度。不會粉粉柴柴

趁熱吃雞胸肉內部帶有濕潤感!

整片雞排(肉多骨頭少) 肉感十足!

有時候大仁哥加班；我自己懶得自煮晚餐吃就會單買『炸雞排或醬烤雞排』當正餐~有飽足感

對了~串燒與炸物 辣度除了『小、中、大辣』店家還有自己研發『地獄辣』給無辣不歡客人點選

我們都買小辣吃居多so我不曉得"地獄辣"到底有多辣？

您若愛吃辣的話~可以點吃看看

醬烤雞排 $75元 很大片、肉多骨頭少

沾裹乾粉油炸再刷上老闆特調烤醬炭烤

醬汁鹹甜適中很涮嘴!

雞排肉厚! 不是那種拍到薄薄一片碳烤雞排；趁熱吃雞胸肉很揪C、肉感十足

(左至右) 雞屁股/羊肉串/魷魚串/骰子牛肉串/大豬肉串/花枝丸/培根卷

花枝丸 吃的到花枝漿鮮味;不是那種吃到一堆粉調製的粉感花枝丸。

雞屁股size比較大顆又稱大屁股

老闆有先煮過微滷；油炸時不是炸很乾的七里香；屬醬香味十足! 軟Q口感(無腥味)大仁哥超愛吃

魷魚串 很大串

厚切深海大魷魚腳QQ的不會硬! 淡淡烤醬香、吃的到魷魚甜。口感軟Q好咬食；不會有『韌』到咬超久的嘴酸感

也比其它烤物攤賣的大串

骰子牛肉串 不會因先炸再烤而有乾柴感

涮醬鹹鹹甜甜。肉質肥瘦參半;趁熱吃很揪C且不會吃到牛肉筋膜

羊肉串 有灑孜然粉! 嫩口~不會有羊羶味

是怕羊味者也敢吃的新彊風味串燒烤物

培根卷 品串選用的培根瘦肉居多

(不肥膩)內部包夾金針菇

吃的時候嘴裡滿是煙燻培根香! 咀嚼時金針菇超爆汁。我喜歡不會有肥油感培根串滋味

不得不誇誇品串的『蔬菜類串烤』不貴吃

一串價格大約10~15元

青椒一串10元就吃的到。(四季豆與玉米則是跟著時價跑)

(下圖)香菇/豆腸/櫛瓜/豬肉卷/香腸/五花肉

香菇 $15元 入口立即爆汁又夠味

櫛瓜 $15元 表層軟、內部保有脆口感! 輕咬多汁~嘴裡滿是櫛瓜甜是我很愛的串燒蔬食

烤豆腸 和烤豆皮(烤豆包)相比豆腸比較Q

豆腸側面也有涮烤醬 +辣很夠味

豬肉卷(蔥肉串) 老闆堅持選用市場賣的溫體豬串蔥段!

(為了鎖住肉汁與縮短製程時間;加快速出餐速度)

串物都是『先油炸』再炭烤

但...並不會因為先炸再烤就將食材炸到熟透或炸太乾。

屬過油微炸再移到烤爐上炭烤烤物

豬肉卷 肉質嫩口又略帶咬勁；蔥包多多。mix後嘴裡滿是爆汁蔥肉香

香腸 (推~) 我和哥都很喜歡品串的烤香腸

肥瘦比例嘟嘟好 不會太瘦柴、也不會肥到讓人感覺像在吃肥油香腸

咬第一口就能吃到迷人高梁酒香腸香氣

熟度掌控的很好。熱熱吃會噴汁

烤五花肉 有先炸過! 肥肉部位軟Q軟Q；瘦肉不會硬

記得+辣會更涮嘴

前陣子假日晚上追劇時買的宅小酌宵夜

警語:喝酒不出門、未成年勿飲酒、飲酒不酒駕、安全有保障

貢丸/雞翅/牛肉串/雞腿串/雞胗/麻吉燒

貢丸 吃的到肉甜

我是雞翅控 雞翅皮酥脆

雞皮表層巴附著特調涮醬鹹甜滋味~吮指好食；肉質新鮮吃的到肉甜

牛肉串 肉質軟嫩! 入口帶著胡椒粒天然辣香；小酌必點

雞腿串 帶皮去骨雞腿肉也是一款有先醃漬過的肉串~皮香肉嫩

雞胗 老闆炸之前會先拿剪刀將雞胗較厚的地方剪花刀；熟度嘟嘟好很好咬! 不會硬也不會有超難咬的『韌口感』

Q脆Q脆 大仁哥超愛吃內臟類炸物(有買必點)

麻吉燒 QQ魚板香搭配軟糯麻糬夾層!

除了平常賣場買自煮火鍋吃。烤麻吉燒(外鹹內甜)鹹甜交織味蕾美麥唷

四季豆/豆干/玉米/貢丸

四季豆 保有微脆口豆感! 吸附烤醬香很好吃(記得多拿幾串) 軟中帶脆又多汁

豆干 咀嚼時帶著淡淡五香豆干豆香與醬香

烤玉米 時價(我買45元/支) 先炸再烤

搞不懂哥為何那麼愛吃夯番麥？

他總說:玉米粒縫隙中流入(烤肉醬醬香)搭著黃玉米口口爆汁天然玉米甜味。魅力讓人無法抵擋

天氣炎熱晚餐不想煮飯 直接買炸物與烤物當正餐

銀絲卷/豬肉串/鹹豬肉/豆皮/豬肉卷/花椰菜

銀絲卷 表層炸到酥酥的再塗一層薄醬烤 外酥內軟!

豬肉串物分成『大豬肉串&豬肉串』兩種選擇

這兩種豬肉串風味"不一樣"

之前點餐、候餐與老闆閒聊時他有說: 大豬肉串也是選用溫體豬肉片(先醃漬)再串成肉串

大豬肉串 肉片有厚度;串肉時會串蔥段做搭配。吃的時候記得同時咬食『蔥段+豬肉片』嫩香豬肉片配蔥香 最對味!

豬肉串 (我很愛)一串才賣$25元

肉質比大豬肉串來的『更』軟嫩! 豬肉一樣會先醃過再串竹韱。兩種肉串(醃料香氣不同喔)

豬肉串有+蔥花拌醃! 肉質很嫩口且吃的到蔥花香(很涮嘴)

若有來買！ 一次至少點2串豬肉串解饞嘴

(下圖)雞腿串/豬肉串

烤豆皮 =豆包炸過再烤

豆皮表層炸到酥酥的再將烤醬烤到巴附豆皮表面收汁感才會裝袋。

外酥內濕潤!

豆皮外圍 很有吃千層豆包fu 酥脆又夠味

大甜不辣 我比較喜歡直火烤到微膨脆時再刷醬的『微酥帶Q』甜不辣食感。品串甜不辣先炸再烤；不是炸酥才烤so是軟Q型!

烤花椰菜 很揪c~軟硬適中。我也很愛這種花椰菜吸飽飽烤肉醬、菜梗微脆鹹甜感

小叮嚀: 這家外帶串燒炸物價格算平價

客人通常都會夾滿滿一籃。義勇街是八德通往國2(大湳交流道)交通要道之一(車流量)算大

若您不想現場久候或擔心開車不好停車。可以先打電話『訂餐』再依約到店取餐

::繼續閱讀::

​更多小紫吃喝玩樂美味食與遊記

追蹤小紫IG ​https://www.instagram.com/duck303088/

​ 更多桃園『八德區美食』吃吃喝喝

​更多『桃園區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『中壢內壢區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『南崁蘆竹區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『龜山區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『楊梅新屋區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『大溪區美食』吃吃喝喝

​ 更多桃園『龍潭平鎮區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『觀音大園區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『復興區美食』吃吃喝喝

更多『桃園旅遊景點』趴趴go

桃園好吃串燒烤物居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃園火車站聚餐/小酌/串烤/熱炒/慶生/宵夜台式餐酒館(參食台式串燒menu)停車資訊

桃園甜點/寵物友善/八德大湳商圈【菓匠ice store】文青風格日式刨冰/仙草奶凍/日式手工布丁/紫米粥/紅豆大湯圓。冬季熱甜湯；夏季冰品(菓匠菜單)

八德聚餐餐廳/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇店】有插座/兒童遊戲室/包廂/中式熱炒套餐很下飯/下午茶甜點享優惠(茶自點MENU)

日式丼飯/八德大湳市場商圈美食【紳爺食堂】平價日式丼飯尚青生魚片。160元招牌海景丼~澎湃新鮮料滿滿。內用附~鮮魚骨味噌湯。紅茶自助無限暢飲。

桃園烤鴨四吃推薦/八德美食【邊境烤鴨八德店】椒鹽鴨(鹹酥鴨)/片皮鴨/烤鴨捲餅/加料炒鴨架。小酌必買吮指煙燻滷味(邊境烤鴨菜單)

每個人對品串串燒醬汁風味喜好不盡相同，食記心得僅供參考； 營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤；您的支持是我繼續寫文分享的動力；一起趴趴走找尋下一站美食景點go