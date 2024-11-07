台北約會慶生餐廳推薦/捷運市政府站美食【納達吉印度料理】唯美印度工業風用餐氛圍/印度廚師道地印度美食/信義區聚餐好吃印度菜餐廳(納達吉印度料理菜單)

附包廂。信義區(可包場)客製印度異國美食餐廳

餐食色香味俱全~有質感又夠味! 吃印度菜也能有高級西餐廳用餐fu

納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine

電話:02-2748-5777 (星期一公休)

營業時間:11:30~14:30;17:30~21:30(最後點餐20:00)

地址:台北市信義區基隆路一段127號

線上預約訂位: 點我

粉絲頁: Nataraj Indian Cuisine 納達吉印度料理

這家格友依蔓姐姐推薦台北好吃印度料理餐廳(納達吉)

在(無任何打卡優惠送美食活動下)google竟然有近千則饕客自然評論高達4.7顆星評! 很厲害!

(納達吉)原本開在南京東路6年多

(今年2024因租約到期等因素)搬遷到(基隆路一段)離(捷運市政府站)6分鐘路程"新店址"

捷運族與(外地遊客)來信義區小旅行

逛百貨公司購物或賞遊每年11月至聖誕節(信義區)耶誕節裝置藝術。統一時代百貨台北店2樓(遊客)必遊必拍『愛sharing裝藝』

可以先來納達吉用餐品嚐"印度風味料理"

吃飽再賞信義區浪漫耶誕夜燈!

2024統一時代百貨11/15起~2樓戶外廣場肯定又是最浪漫拍照亮點!

（相片2018拍攝）

今天從(捷運市政府站1號出口)步行來(納達吉印度料理)約450m-6分鐘路程

您若是來賞遊(統一時代百貨耶誕裝置)可以從(下圖)

(捷運市政府站2號出口or公車/市政府轉運站)過馬路(順著)基隆路一段走約450m-6分鐘即可抵餐廳

截取goole地圖(捷運站到餐廳)路線地圖指引~給您參考

捷運市政府站1號出口(出站後)轉個彎~不用繞來繞去直直走就可以大啖納達吉印度料理。

許多饕客不曉得納達吉已搬新址。

9月喬遷來基隆路一段(新店舖)重新開幕至今已滿2個月

店外超美沙發椅；拍照很好看(愛拍美照網美~打卡必拍)

門口有MENU

餐食除了單點。也有平日午餐套餐及晚餐(假日全天)套餐menu可點食

消費方式:

現金/刷卡/多元支付 (但... 沒有LINE Pay )

+10%服務費 (目前內用~無限時)

( 平日午餐 )每人 低消400元

( 平日晚餐 與 假日全天 )每人 低消700元

7歲以下 兒童/ 不計低消

有包廂 (可坐8-9人)也 可包場 (全店約50~55席)客席

自帶酒飲/ 開瓶費500元

全店餐食『可外帶』也有foodpanda及Uber eats外送服務

納達吉(店名)由來:下圖有詳細介紹

(圖/中間)曾任台灣五星級飯店經理印度華僑老闆。

2018年聘請印度當地印籍廚師來台合作(道地印度料理團隊)

餐食為了與現有『印度餐廳』做區隔

除了結合北、東、西印度料理特色傳統印度餐食也添加了許多獨家香料配方"創新"創意思維料理。針對雞、魚、牛、羊、海鮮(主食特性)熬製不同風味咖哩醬汁。有多款香料製作而成手工(印度烤餅)與當地特色飲品。可單點搭配著享用。

免搭機出國~來台北

就能品嘗正宗印度風味餐食迷人風味

(也可客製調整鹹度辣度或烹煮特殊食材印度料理) 也可客製『以』1人一套(位上)方式出餐印度料理(需提前預約訂餐事宜)

店內裝潢和之前(南京東路)店舖風格不同

卻又有一點點說不上來的熟悉感!

餐廳內桌椅及許多美美燈飾、裝飾小物從(舊址)搬到這兒! 搭配復古磚牆與印度圖騰牆面、暖色黃光燈飾點綴+工業風(無吊頂)外露通風管線(印度工業風格)用餐環境

非常有質感！頗具異國浪漫fu

每一座位區有著不同的格調

很適合朋友約聚/同事、家庭聚餐/夫妻情侶約會、過節、慶生

若您注重隱私(下圖)有一間拉簾式包廂

可容納8~9人聚會 (包廂低消12000元)

納達吉也可包場 舉辦慶功宴/尾牙/春節/發表會餐聚等...客製(印度料理)餐食饗宴。(全店約50~55席座位) 包場費用與附設之配備請電洽餐廳詢問

之前外食吃的印度(異國料理餐廳)用餐環境沒這裡好

踏進(納達吉)剎那~彷彿來到高質感印度餐廳

服務生帶位剛入座；立馬為我們各倒一杯高腳杯(冷開水)儀式感滿滿

餐桌下有置物籃可放包包

桌上竟然還有(花瓶)

還沒點餐就已先愛上這兒用餐氛圍

餐墊、西式餐盤、刀叉匙及高級西餐廳才會提供的布餐巾

好友驚喜的說: 今年耶誕節想帶阿那達來這兒過節(吃印度)耶誕餐

看電視旅遊節目(印度文化)用餐是徒手進食，右手拿印度烤餅沾咖哩、湯、佐醬吃。或將飯用手稍微捏成團後再送入口中

在台灣(飲食習慣)+後疫情"食"代不適合『手抓飯吃』

加上納達吉印度料理餐廳氛圍很高級感so在這兒吃印度料理: 是先將點的菜餚、主食或飯食拿湯匙盛一些放餐盤內再慢慢品味

納達吉除了廚師是印度籍。連服務生也是印度華僑捏！

點餐時說著流利中文! 又帶著印度口音給人一種偽出國(印度)用餐fu

服務親切且對初訪客人超友善

很少吃印度餐~不曉得如何點食？

服務生會貼心的做介紹；並詢問飲食喜好。出餐時也會介紹吃法!若對餐食有不了解的地方也有問必答

讓我們不單單品嚐印度料理更能了解菜餚內調味之精髓

我們今天用餐『單點』沒有點套餐。

開胃菜 菠菜起士煎餅 $280元 (附~羅望子醬)

您也發現了嗎？

納達吉餐盤與出餐擺盤和其它印度料理餐廳(不一樣)

主廚將傳統印度料理結合創意(擺盤)加上(可食用)鮮花點綴；精緻、誘人、質感up(很加分)

MENU裡貼心以(中/英文)簡易介紹每道料理食材做法

以新鮮菠菜泥拌入馬鈴薯泥再加自製起士、香料及腰果拌勻塑形(煎製)

入口鬆綿馬鈴薯泥夾帶著濕潤菠菜纖維與香料、起士mix綜合香氣。搭佐低溫烘焙腰果(堅果香)及炸地瓜絲(甜脆感)很有特色

也可+少許主廚以羅望子+藍莓、葡萄乾、蜂蜜熬製而成『手工羅望子醬』佐食

沾佐酸酸甜甜羅望子醬 更好吃!

坦都窯烤 薄荷綠辣椒、香菜去骨雞腿肉 $520元

除了品嘗綜合香料醃漬窯烤雞腿肉(原味烤肉香)

也可沾佐盤內兩款(紅、綠)佐醬品味不同層次之味蕾

坦都窯烤去骨雞腿肉盤內有:烤紅黃椒、洋蔥可佐食。雞腿肉上方灑有新鮮香菜提味

以優格、軟碎大蒜、薄荷、香菜、綠辣椒、綜合香料醃漬的去骨雞腿肉

從切食剖面觀察

好像不是(單單)整塊厚切雞腿肉醃漬

製程似乎(較厚腿肉部位)中間有劃刀(再塗抹綜合香料於內層)拌醃再窯烤？!

每一口都能吃到濃郁(印度窯烤香料雞腿肉)迷人印度香料香

腿肉嫩口~不會柴!

也可擠一些檸檬汁佐食或沾佐盤內主廚自熬(綠色)印式薄荷香菜大蒜醬或(紅色)自熬酸辣風味醬

兩種醬沾肉都好吃

節日約會、家庭聚餐、慶生小酌有:

可樂娜/海尼根/台灣金牌啤酒及印度(晴朗午後)精釀啤酒可點飲，也有: 威士忌/琴酒/伏特加/萊姆酒/龍舌蘭等...單杯烈酒!

多人用餐可請服務生介紹! 現開一支酒櫃內紅酒佐餐

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

若自帶酒飲~開瓶費500元

咖哩主食分成: 雞/牛/羊/海鮮/蔬食 5大類!

每種肉食都有多款咖哩風味料理可點食

三心二意! 點餐保證會陷入難以決擇之冏況

想吃牛肉、也想吃海鮮又想吃羊肉咖哩。只好今日未點之咖哩主食下次回訪再吃唄!

香料美國牛肉咖哩 $490元

這道(咖哩)出餐時有灑香菜葉。若您不吃香菜；點餐時記得提前告知(不+香菜)

點餐時服務生有介紹

客人點咖哩主食都會另外單點印度烤餅或印度(泰國)香米蒸飯佐餐

選用牛頰肉切塊燉煮香料美國牛肉咖哩醬汁濃稠又夠味(屬重口味主食)

拌香米蒸飯超下飯! 白飯小偷來著的。

醬~很多! 飯吃完會忍不住的又續一碗香米蒸飯拌醬吃!

在納達吉用餐(手工印度烤餅) 有超過10種口味可點選

印度香菜烤餅/洋蔥辣椒香菜烤餅/起士印度烤餅/全麥烤餅口味都很特別。若喜歡多層次口感也有『奶油千層全麥&馬鈴薯千層全麥』烤餅喔!

第一次來用餐

服務生沒有誘引我們點食單價較高(風味)烤餅

反倒建議我們點『原味烤餅』沾佐今日點的主食『咖哩風味醬』品嚐

有『站在』客人立場。先讓我們透過原味烤餅品味(主廚精心熬製咖哩醬)迷人咖哩香

原味印度烤餅 $90元/份

印度烤餅! 是要手撕沾醬吃？

還是捲包牛肉咖哩一起吃？傻傻分不清楚!

服務生說: 可以手撕一小片烤餅；沾咖哩醬單吃。

也可將咖哩醬均勻塗抹於烤餅上方、再放牛肉捲包著吃!

原味印度烤餅~帶嚼勁愈嚼愈香!

香料牛肉咖哩帶著番茄熬製香料之(紅咖哩)醬香

咖哩醬~量給不少

單捲包印度烤餅(捲餅吃)不過癮!

後來我們加點了一碗印度香米蒸飯 $150元 拌咖哩醬

(香米蒸飯)有+薑黃蒸!

印度香米(米飯) 幾乎無澱粉質so不會有台灣米飯那種QQ口感。拌濃郁咖哩醬吃很適合

回家後網路科普了一下：

印度香米又稱巴斯瑪蒂米。種於喜馬拉雅山脈下的印度河與恆河平原(一年只有一種)

米粒特色~細長型

因無澱粉、低升糖頗受減重或糖尿病(飯食控)喜愛。我則是對這長條型米飯充滿好奇感

以番茄、丁香、肉桂、肉豆蔻、八角等...香料熬煮(香料牛肉咖哩醬)

牛頰肉燉煮的相當入味。軟嫩好咬食

印度咖哩和日式咖哩(芡汁)濃度不一樣

印度咖哩屬濃稠(重口味)韻味

澆淋在印度香米飯上方；sauce剛好可以巴住(香米飯粒)

幾乎無澱粉香米蒸飯；不會有米飯的Q感! 但...『蒸飯搭咖哩醬吃』很夠味又下飯!

香料美國牛肉咖哩『醬』我很喜歡。

離店前忍不住的請服務生幫我將剩下(沒吃完)咖哩醬打包。外帶回家後...我自炒長豆加少許水煨煮；起鍋前再放(蒸南瓜塊)入鍋微拌

香料美國牛肉咖哩(加料自煮後)

又變身成了另一道宅自煮超下飯伴飯『咖哩南瓜長豆』配菜啦!

這家朋友推薦介紹的(納達吉印度料理)

除了菜單內餐食；也可客製(另外預訂想吃的主食入菜)

聽朋友說: 也有客人預訂龍蝦大餐喔！

印象中印度當地(印度人)好像不吃牛肉也比較少吃海鮮料理。

很少將海鮮+咖哩入菜

(曾任五星級飯店經理) 印籍華僑老闆

可能想讓納達吉饕客不單單侷限於在台灣就能品味印度『在地風味餐食』他更結合台灣人飲食口味喜好。多了很多創意印度餐食之選擇

海鮮咖哩MENU主食有: 馬頭魚/北海道干貝/明蝦/石斑魚/海鱸魚等...海鮮

主廚們透過主食材特色烹煮出一道道最能突顯該主食風味『咖哩醬汁』

最特別的地方竟然還有『腰果白醬風味』鮮蝦咖哩捏！

朋友最後點了果阿鮮蝦咖哩 $660元

3隻超大隻蝦子

忘了問是什麼蝦？ 看起來像明蝦又像天使紅蝦？

蝦身已先貼心的剝除蝦殼與去腸泥。

只保留蝦頭與蝦尾(殼沒剝)愛吸吮蝦膏者~剝蝦頭同時還可吃到蝦頭濃郁蝦膏。盤內附有黃、綠花椰菜! 花椰菜沾佐咖哩醬很好吃

鮮蝦size大隻又Q彈!

剛剛單點的『原味印度烤餅』捲包一隻大蝦『大口咬食』很飽嘴!

朋友說: 咖哩醬入口有濃郁"蝦"香氣

包成(捲餅)可豪邁的吃

想秀氣一點~也可直接將印度烤餅(手撕小塊)再沾佐咖哩醬(一片一片)手撕沾醬品嚐

果阿鮮蝦咖哩

以自調配綜合香料+椰奶+奶油+薑黃炒香熬煮而成

單舔『咖哩醬』入口第一味覺真的是帶著濃郁『蝦』香氣。小紫若沒猜錯主廚應該有將蝦殼炒過後再熬成蝦高湯煮這道『咖哩』

帶著濃郁蝦香味黃咖哩拌飯

滋味和剛剛小紫吃的『香料美國牛肉咖哩』完全不同!

我們覺得不分軒輊都好吃！

點餐時請服務生推薦印度特色飲品

據說:這杯加了(印度香料)鹹檸檬蘇打 $180元

在印度就像珍奶在台灣一樣的普遍。算是當地非常流行的解渴消暑飲品

加了小茴香、Masala粉(綜合印度香料)、檸檬汁、薄菏葉、糖、蘇打水mix stir特調

我原本以為加了印度香料的鹹檸檬汽泡飲。

味道可能會很怪！

沒想到好友竟然說:好喝

不信的我立馬喝了2大口

真的捏! 這杯滋味『鹹甜鹹甜』有檸檬果酸香氣及薄荷葉的清涼口感! 尾韻又有著恰到好處(不搶味)印度香料香。吃完重口味咖哩餐食~來一杯！ 冰涼順口又解膩!

印度優格飲 芒果拉昔 $170元 甜度可調整。

優格是納達吉甜點師傅自製。不是使用市售優格調製的喔

這杯芒果拉昔(優格飲品)

和我平常外食買喝的味道不太一樣。手搖飲店優格飲偏甜。這杯是(偏酸)

但...這是我可以接受的酸度。

酸V酸V~酸中帶甜夾帶著濃滑順口芒果優格果香

餐後甜點。

看鄰桌客人點食也跟著點了兩款『人氣手作甜點』吃

印度奶茶焦糖布蕾 $160元

烤布蕾處處有! 以印度奶茶製作的焦糖布蕾~第一次看到。

因好奇so跟風點了一份(烤布蕾上方)還放了新鮮蔓越莓(畫龍點睛)除了裝飾點綴在吃完甜食後來一口酸v蔓越莓可以中和吃甜點後甜膩感

表層脆口焦糖香

內層印度奶茶布蕾帶著淡淡荳蔻、肉桂、薑香味

不突兀! 我個人很喜歡! 印奶布蕾甜度不會太甜~口感滑順柔嫩(很有特色)

牛奶燉布丁 $220元

這布丁! 不是我們常吃的布丁

甜點師傅使用印度香米(飯)+牛奶、玫瑰水、荳蔻粉及有世界上最貴香料之稱『番紅花』燉煮這道牛奶布丁

吃進嘴裡有著濃郁奶香及淡淡荳蔻粉香氣。

口感不像布丁，比較像吃著濃稠奶香甜粥!

燉布丁吃的到印度香米飯未煮糊化之微微米飯顆粒感! 含在嘴裡輕輕咀嚼就化開。

這道是納達吉人氣餐後甜點

印度工業風用餐環境

搭配美美燈飾與舒服音樂浪漫氛圍。慶生、約會、過節真的很加分

餐廳最裡面座位區

這幅印度女人穿著傳統紗麗(大壁畫) 很漂亮

會忍不住的想和印度美女來張(自拍)合照

納達吉印度料理MENU

2024-10月拍攝。避免未來菜單內容或價格調整更新(僅供參考)請以您用餐當日現場菜單為準

(平日)午餐限定菜餐MENU (加值配餐)比單點划算

晚餐、假日精選套餐MENU

開胃菜MENU

沙拉、湯品MENU

坦都窯烤MENU

牛肉咖哩MENU

羊肉咖哩MENU

海鮮咖哩MENU

蔬食咖哩MENU

飯食MENU

飲料MENU

茶飲與酒精飲品MENU

甜點MENU

喜歡正統印度料理美食或創意印度料理(納達吉)印籍廚師們都可幫預訂客人(客製)或調整適合國人享食之調味

有溫度且氛圍棒棒~印度料理餐廳推薦給您

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