百慶旅店位於澎湖馬公市的熱鬧中正路商圈，不管走路還是騎車，三到五分鐘內就能到達！周邊不僅有「菊島之星」等著名景點，還有許多伴手禮店家，和在地小吃一條街，晚上肚子餓了隨時都能找到好吃的。

進到百慶旅店，明亮的裝潢讓人覺得放鬆舒適。櫃台有貼心的小幫手，晚上十點後需刷卡進出，安全性上讓人很放心。

讓人開心的是一樓備有飲水機、小餅乾、免洗盥洗用品，甚至還提供澎湖特產「風茹茶」！這些備品都能讓旅客安心，不用擔心肚子餓或忘記帶必需品。

這家旅店最吸引人的特色就是「有電梯！」這點對於常拖行李旅行的我來說真的是福音。帶著小孩或是年長者更不用辛苦搬行李上下樓。尤其是逛完市區或看完花火節，能輕鬆回到房間，安心享受旅店的周全門禁管理。

這次我住的是二樓雙人房，房間簡約設計，空間對於情侶、夫妻或姐妹來說剛剛好。進門後，整個房間明亮又乾淨，採光極佳。

牆上是掛勾衣架而非傳統衣櫃，讓空間更顯寬敞，不會有壓迫感。

床頭兩側也貼心附有插座，方便充電。

配備上有掛壁電視、小冰箱、熱水壺、行李架和吹風機，感覺就像在家一樣舒適自在，尤其晚上洗完澡躺在床上看電視，距離剛剛好，不會太近或太小，超舒適！

百慶旅店的衛浴空間寬敞，乾濕分離設計，水壓穩定，加上通風良好，不會有潮濕感。盥洗用品需自行到一樓取用，另有大浴巾備放在房內。我個人習慣自帶毛巾和盥洗用品，不過他們提供的備品也相當方便。

百慶旅店靠近馬公市區，讓人流連忘返。乾淨舒適、交通便利，加上有電梯的便利設施，如果下次來澎湖玩，這裡真的很值得推薦！

澎湖百慶旅店｜有電梯

地址:澎湖縣馬公市三民路16號

電話:0902-057-109

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