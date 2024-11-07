疫情後這幾年，大家都很注重健康，也更加注重飲食上的營養均衡！而補充蛋白質也是每日飲食不可或缺的！不過懶得下廚、或是不會下廚的朋友天天外食貴又不一定能達到營養均衡，最近我開箱到「杰森食代」的雞胸肉、雞絞肉料理、藜麥料理，根本懶人福音！方便快速、選擇多樣又美味好吃！讓健康餐可以營養又好吃！

「杰森食代」以四大精神「簡單、快速、美味、安心」來定義美好飲食，努力研發各式健康又美味的加熱即食料理，尤其他們都是選用CAS認證的國產安心雞，讓你吃得開心又安心！

這次開箱舒肥雞胸肉、舒肥雞胸隨手包、藜麥料理、雞絞肉料理，各個都好吃到不行！而且充分補充所需蛋白質！

杰森食代的口味很多樣！雞胸肉的口味竟然高達13種！完全不用怕吃膩！都是採用真空包裝，也能看到內容物~

▼舒肥雞胸肉

一包是160克，舒肥雞胸肉蛋白質含量高達37g以上，熱量低於250大卡，這次開箱的口味是義式黑胡椒&古傳蔥燒

官網有使用說明可以參考~我個人喜歡雞胸肉表面有煎過的香氣~退冰後兩面小小煎一下就好

義式黑胡椒我搭配生菜沙拉，這樣一餐很飽足！雞胸肉剖面也可以看到很厚實！因為只有表面微煎，裡頭都還是舒肥後嫩的口感！黑胡椒調味也不會太重，香氣逼人啊！

古傳蔥燒我搭配後面會介紹的黃金藜麥毛豆，簡單的一餐就這樣完成！超級方便~口味吃起來有微微的蔥香氣，是我不愛吃蔥的人都會喜歡的！

▼舒肥雞胸隨手包

一包是100克，舒肥雞胸肉蛋白質含量高達23g以上，熱量低於150大卡，這次開箱的口味是南洋綠咖哩&花雕枸杞

可以看到大包與隨手包的差別~我個人是比較愛160克的，比較吃得飽XD 但100克的很適合當宵夜或是嘴饞肚子餓就拿來補充蛋白質的！

南洋綠咖哩吃起來鮮嫩又富有南洋風味！濃郁又涮嘴~

花雕枸杞的花雕酒味很濃醇~搭配枸杞的微微香氣點綴，真的很不錯！

▼藜麥料理

一包是150克，這次開箱的是黃金藜麥毛豆&甜椒藜麥鷹嘴豆，完全以天然食材調製而成，調味單純，完全不加人工及化學添加物，用低糖高纖取代澱粉，吃了也有飽足感！

而且藜麥有營養黃金之美稱，蛋白質為大米的兩倍，再加上低熱量、零膽固醇的特色讓他成為大家近年來常聽到的健康餐食材！

黃金藜麥毛豆的香甜玉米搭配藜麥毛豆，單吃就很好吃！拿來搭配雞胸肉當作一餐再適合不過了！

甜椒藜麥鷹嘴豆與黃金藜麥毛豆稍稍不同在~加了甜椒與鷹嘴豆，鷹嘴豆也是近年來很熱門的食材！除了營養價值高，也很適合當作減脂的主食！

▼雞絞肉料理

一包是150克，這次開箱的是青花椒麻豆腐&道地泰式打拋，不用再怕減脂不能吃絞肉料理，一包的蛋白質含量25g以上！簡單調味又美味！

料理可以加入平底鍋翻炒一下就好！有夠方便！

青花椒麻豆腐加入百頁豆腐增加口感，微辣的口味很符合大眾口味！香濃滋味讓人愛不釋手！超級下飯！我甚至組成當成隔天午餐便當~營養均衡的一餐就這樣完成！

道地泰式打拋的泰式打拋味超級迷人！還加入了敏豆讓口感不單調！而且他們的雞肉都不柴~雖說是絞肉但還是保有雞肉的鮮嫩口感！

整體來說，杰森食代絕對是可以回購的好物！不管是舒肥雞胸肉、藜麥料理、雞絞肉料理，各個都是超適合減脂人的好物！擺脫以往健康餐單調無聊的刻板印象~方便又輕鬆就能端出一道道美味又富含蛋白質的料理！

【 杰森食代 】

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