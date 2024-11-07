隱身在台中大里市場內的 WPAPA Teppanyaki Brunch，除了餐點美味外，最令我驚豔的絕對是餐點中的各種巧思與創意，在早午餐餐廳看似常見的餐點中，用心加入了各種不同的點綴，讓餐點更顯獨特。不僅展現了餐廳的用心、廚師的巧手，更讓顧客在用餐過程中有個充滿驚喜的用餐體驗。

WPAPA Teppanyaki Brunch 資訊

交通資訊

用餐時間：2024/10

食記因每個人喜好不同，僅供參考，另食記有時效性，去之前還是要上網確認一下營業時間，以免公休有調整等情況影響到興致喔！

店內空間

半開放式的廚房，可以看到廚師們在料理，乾淨的備餐環境也讓客人吃得安心。

座位間的桌距蠻舒服的，不會過於擁擠。

另外一區的用餐環境以深色調為主，當天因為客人實在太多，趁著落地窗前的大桌收好快速拍了張照，真的好喜歡有大量採光的用餐環境。

餐具和水需要自取，若有需要也提供了調味料自行調整口味。

也備有兒童餐具。

菜單

文章有時效性，如有修正請以店家為主。

餐點

地瓜薯片&開胃紫蘇飲

餐點現點現做，可能會需要久候，因此點餐後店家先貼心送上了餐前小點，在等待之餘也可以先開開胃。

精選鐵板：燉牛頰&美國紐約客雙拼+煙花女醬義大利麵 $455

精選鐵板料理是 WPAPA 的招牌特色，非常推薦嘗試看看，這些精選料理包含主菜、義大利麵和當季配菜。部分餐點搭配固定選項，但義大利麵和醬汁的組合可以自由搭配。麵條有多種醬汁選擇，如義式茄汁紅醬、碎培根鹹蛋白醬、墨魚海鮮黑醬、泰式綠咖哩醬，主餐則可選擇紅酒、黑胡椒或海鹽調味。此外，還能選擇搭配兩種套餐，讓整個用餐體驗更加豐富。

燉牛頰

燉牛頰非、常、好、吃，加入了番茄一起燉煮的牛頰肉十分入味，肉質軟而不爛，輕輕一咬即化。

美國紐約客

香煎紐約客熟度控制的很剛好，外層有些許的焦脆感，口感柔嫩多汁、肉質富有彈性，搭配蒜片使口味上更加豐富，不過比起蒜片，我還是更喜歡搭配海鹽一些～更能品嚐到牛肉本身的味道。

煙花女醬義大利麵

這次選的煙花女醬義大利麵，看似在其他兩道牛肉料理旁顯得小巧，但實際上它份量十足，滿滿一整碗。麵條吸收了微辣的醬汁，在吃完旁邊兩道牛肉餐點後，義大利麵的辣平衡牛肉了的厚重感。

但在這三道主食中，我最最最驚豔的是放在鐵盤中間的這顆炸物，如炸麻糬一樣的外皮，包裹著濃郁的鹹菜脯，真的會忍不住一口接著一口吃。

法國長棍麵包：乾煎鮭魚、松露菇菇嫩蛋、鮪魚莎莎醬

一上桌就被這份量嚇到，這麼大一份完全需要跟朋友一起分食啊～麵包旁附有薯條，

法棍麵包外酥內軟，裡面包有滿滿的生菜、蛋、番茄、洋蔥等，上面擺有炸鮭魚後淋上店家特製的莎莎醬，口感豐富

份量真的太大很難用刀叉享用，店家還附上了手套，方便直接抓著大口大口吃。

精選鐵板+A套餐：方塊麵包+飲品&甜點升級 $149

方塊麵包

首先上桌的是套餐前菜的方塊麵包，麵包的酥脆度剛好，很適合搭配底下的培根白醬一起享用，除此之外，麵包搭配濃湯或是燉牛頰的醬也很讚！

焦糖海鹽榛果豆奶（僅供冰飲）單點 $120

非常推薦這杯飲品，榛果豆奶與鮮奶油口味都很濃郁，上面的焦糖帶出甜味，加上些許的海鹽讓整體層次非常豐富，且不會過於膩口，雖然是奶類飲品但意外的有清爽的感覺。

明治棉花糖密瓜冰淇淋 單點 $165、套餐加購 $65

剛開始只有想說有吃到哈密瓜的味道啊，但怎麼都沒看到哈密瓜冰淇淋，後來把棉花糖掀開一看才發現，冰淇淋藏在高溫炙燒的綿密棉花糖中，難怪會邊吃邊有哈密瓜的香氣！

旁邊搭配的有斑蘭蛋糕、海綿蛋糕以及水果，擺盤可愛精緻。

法國長棍麵包+B套餐：濃湯+水果沙拉+飲品 $90

濃湯

原本想說上面放了爆米花蠻特別的，沒想到真正特別的在湯裡面！濃湯裡除了有玉米粒之外，還有加入了鹹奶酪，第一口喝下去以為是蒸蛋，真的太太太特別了，馬上推到朋友面前請他也要試試看。

水果沙拉

水果沙拉一上桌就讓人眼睛為之一亮！最底部的果凍分別是火龍果與奇異果做成的，加上鳳荔、檸檬片和檸檬冰沙搭配在一起，不會過於甜膩且有清爽的層次感。

吸睛外酸酸甜甜的口味和 Q 彈的口感也很令人喜歡。

榛果摩卡 $115

相較於焦糖海鹽榛果豆奶，榛果摩卡對我來說稍甜了一些，濃縮咖啡的味道很香濃，但因為除了牛奶外還加上了鮮奶油，應該蠻適合嗜甜的讀者，但以口味及特別度來說，個人比較喜歡焦糖海鹽榛果豆奶哈哈哈。

炸香蕉冰淇淋

WPAPA每道餐點都附上一份炸香蕉冰淇淋，將香蕉炸至金黃酥脆，外皮帶有輕微的焦香，增添了香蕉的自然甜味，份量不大不會過於負擔，很適合當作一餐的結尾。

WPAPA Teppanyaki Brunch 資訊

交通資訊