近期非常喜歡和朋友相約在居酒屋聚餐，居酒屋提供的開胃菜、串燒和炸物通常都非常好吃，飲品部分不論是有酒精或無酒精都有，非常適合和朋友一邊分享美食、一邊分享生活。而這次走一個喝清酒路線，就相約在新開的母龜小吃部～

論母龜小吃部到底多隱密，我那天真的是很怕自己找錯，還從小窗戶偷看裡面，結果裡面就是很簡約的空間，乍看以為是工作室之類的。

ARAMASA 母龜小吃部 資訊

電話：0909-298-248

營業時間：週二至週六18:30-01:00（週日及週一休息）

可訂位、可現金

ARAMASA 母龜小吃部 Facebook 粉絲專頁、Instagram

交通資訊

用餐時間：2024/10

食記因每個人喜好不同，僅供參考，另食記有時效性，去之前還是要上網確認一下營業時間，以免公休有調整等情況影響到興致喔！

店內空間

母龜小吃部的空間感十分舒適，整體色系以淺灰色為主、風格簡約，分為吧檯與兩人桌兩種座位，無論是來這裡與朋友小酌還是獨自品酒，這裡都能提供一個愜意的環境。進門處（圖片左側）設有麥克風跟高腳椅的小舞台，如果想辦些像品酒會之類的小活動、聚會也很適合。

餐點

綜合刺身（預約制）$580

這天的生魚片有花枝、真鯛、鮭魚白子、土魠、間八（日本紅甘）、點魽等。特別值得一提的是花枝，搭配了刨成絲狀的巴西栗果，這樣的組合為花枝增添了獨特的香氣與口感，使整道料理更加精緻，層次豐富。母龜小吃部的生魚片一向走厚實路線，凸顯出魚肉的鮮度與優質，非常適合品味魚肉本身的鮮甜原味。

母龜小吃部的生魚片是店家每週從基隆採買的，每天的生魚片組合都不太一樣，那天坐在吧檯小聊了一下，也好奇詢問台中或鄰近城市也有許多漁港，為什麼要特地跑到基隆？才知道因為洋流的關係，基隆附近海域的魚品質特別好，肉質更為鮮嫩。加上基隆是台灣北部最大的漁港之一，漁獲種類豐富，店家希望能提供顧客最新鮮且多樣的選擇，因此每週都親自前往基隆採買，這份堅持不僅體現在食材的品質上，也讓顧客都能享受到與眾不同的口感和風味。

脆皮烤雞腿 $220

雞腿是我當晚最愛，原本以為會上來烤雞肉串，沒想到是一整片的烤雞腿肉，外皮烤得金黃酥脆、內裡鮮嫩多汁，一口咬下去還有肉汁，調味上店家使用自家熬製的照燒醬，醬汁鹹甜鹹甜的口味濃郁而不膩，完美地包裹住烤雞腿肉。

一旁附上了柚子胡椒和金桔可以自行搭配，喜歡酸香或微辣都很推薦。

鰈魚鰭邊釜飯（約2人份） $420

釜飯絕對是母龜小吃部非常熱門的餐點，這道釜飯的高湯由魚頭、魚尾和魚骨熬製，充滿豐富的鮮味、煮出的米飯顆顆飽滿，海鮮的味道完全融入其中。

再鋪上新鮮的鰈魚鰭邊、魚卵和櫛瓜，覺得櫛瓜加入的非常適合，使口感上有不同的層次之外，也與海鮮的味道相輔相成。

拍完照之後店家幫忙把飯拌勻，份量非常多可以多人分食，也能吃到更多不同品項的餐點！

芥末杏鮑菇 $120

芥末杏鮑菇對我來說是很新鮮的一道料理，過去在居酒屋用餐的經驗中沒有遇過這樣的搭配，杏鮑菇吸附了芥末的香氣與微微的辣味，和杏鮑菇烤後的甜味融合的蠻好的～

不過這上面的芥末對我來說還是有點多，跟我一樣沒有太能吃芥末的話也可以稍微挑掉一點哈哈哈，另外還有一個小細節是店家連旁邊搭配的胡椒都選用芥末胡椒！

烤青龍椒 $80

以新鮮青龍椒為主角，通過烤製的方式讓風味充分釋放，青龍椒皮薄肉厚且帶有點焦香，非常適合作為開胃小菜或聚會下酒菜。

明太子筊白筍 $110

茭白筍上的明太子醬與市面上常見的口感和味道不太一樣，店家特調明太子與美乃滋的比例，讓醬汁既保留了明太子的香氣，又增添了絲滑的口感。

秋蟹可樂餅 $200

這道菜我們吃得稍晚，稍微有些冷掉微微可惜，下次一上桌要馬上吃。以秋蟹與白醬融合製作成的可樂餅，外層金黃酥脆，內部則是柔滑的白醬和蟹肉。

另外提醒在品嚐時要留意裡面可能會有蟹鉗子。

酒類飲品

天明 bangeyamada origarami ichibi 蔵櫻

母龜小吃部擁有專業的唎酒師，為我們挑選了一款順口清爽的清酒來搭配餐點。這隻清酒香氣中最明顯的是哈密瓜的清香，口感輕盈滑順，並不是那種厚重的米香清酒。如果不常喝或不習慣清酒，這款酒非常適合作為入門款，也很適合搭配海鮮。

Suntory The PREMIUM MALT’S $130

吃得太開心又繼續喝哈哈哈，蠻特別的是這邊選用 Suntory The PREMIUM MALT’S，我對這款生啤酒蠻陌生的，不過！不過！必須稱讚這上面的泡沫好、綿、密，而且泡沫非常持久，隔天還跑去便利商店也買了同款啤酒，真的不能比。

我的居酒屋經驗大多遇到的是 Asahi 的生啤酒，那時候看到啤酒機也好奇問了下為什麼選擇這款，店家說因為店裡的人喝了都喜歡這款，喝了一口我也懂了。

吉野物語 水蜜桃酒

這隻是愛喝水果酒的我想喝的，除了清酒、啤酒外，如果跟我一樣愛喝梅酒或是水果酒，母龜小吃部也有不少選擇，那天問了下有什麼水果酒，就有蘋果、水蜜桃、柚子等，梅酒也有不少選擇。

新政酒造陽乃鳥貴釀酒

這天的最後一隻選的是新政酒造的陽乃鳥貴釀酒，對清酒不熟的我一進去看到十四代興奮了一下，唎酒師介紹這曾經擠下十四代的清酒，令我們非常驚艷！同樣是隻非常好入口的清酒，酸甜的口感真的會忍不住一口接一口喝下去。

也聽了新政酒造其他隻酒款的介紹，收穫滿滿。

不過我最在意的是這個酒標的邊真的好美哈哈哈哈，紙的手感也很厚實細緻，真的好喜歡。

最後還是要提醒下飲酒過量有害健康！！！

ARAMASA 母龜小吃部 資訊

電話：0909-298-248

營業時間：週二至週六18:30-01:00（週日及週一休息）

可訂位、可現金

ARAMASA 母龜小吃部 Facebook 粉絲專頁、Instagram

交通資訊