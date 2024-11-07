魚蕾12號， 員林美食推薦 。來趟彰化美食之旅，少不了這種隱藏巷弄的咖啡館，魚蕾12號就是其中一間。每一個木作都出自於自己手工，露天吧檯座位多了幾分愜意，來一杯香氣迷人的咖啡或飲品，加上現烤美味鯛魚燒，讓每位到來的旅人都能在此歇息片刻，靜靜享受這一片美好。

魚蕾12號

地址:彰化縣員林市大智街12號

電話:0987-339-076

時間:12:00–18:30 (不定期公休請看粉絲專頁及IG）

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魚蕾12號在哪裡?

魚蕾12號位在彰化員林市區大同路二段轉大智街巷子內，是間充滿綠意且帶有清新感的小店，這巷裡頭鬧中取靜，鮮少有車流經過，是個放鬆的好地方。

魚蕾12號環境介紹

魚蕾12號的店面為自家改建，從無到有一點一滴都是自己手工打造，每個角落休息區都營造出舒適悠閒的氛圍感。

魚蕾12號菜單價位

魚蕾12號的招牌鯛魚燒一直都小有名氣，許多旅人都慕名而來為了吃鯛魚燒，另外也有販售咖啡、特調飲品跟甜點，價格也是相當親民。

我們將近傍晚時段過來，決定吃個點心喝杯飲料休息一下。

石榴醋氣泡 $100

鮮紅色澤挺誘人，帶點微酸香甜的氣味，以及沁涼氣泡的口感，個人蠻喜歡這杯的~

招牌魚蕾燒 $45

鯛魚燒堅持現點現烤，需要耐心等候~選了招牌口味菜脯米，現烤一出爐聞到陣陣香氣，熱熱吃最好吃。

鯛魚燒一隻還是相當有份量的，當點心也很有飽足感。

傳承老師傅手藝，手炒肉燥結合菜脯米完美比例，裡頭還包了QQ麻糬，鹹甜交融的好滋味。

休憩片刻與朋友們相談甚歡，短暫充電結束卻無比充實，準備繼續踏上旅程。來到員林吃美食，不妨將這間小店納入口袋中，這間就分享給大家~

店家資訊

魚蕾12號

地址:彰化縣員林市大智街12號

電話:0987-339-076

時間:12:00–18:30 (不定期公休請看粉絲專頁及IG）

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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