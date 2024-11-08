為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星臺，釜山慶州景點!

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星臺，釜山慶州景點!

2024-11-08 00:59:00 文字：靜怡＆大顆呆
share
靜怡＆大顆呆

靜怡＆大顆呆
close

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

韓國釜山旅遊也要來車程約一小時的慶州走走，除了慶州良洞村、佛國寺外，校村崔氏古宅、 瞻星臺、星巴克大陵苑店等也都值得一遊。

來到校村崔式古宅很適合韓服體驗，穿上韓服漫步韓屋村裡感受韓劇裡的浪漫劇情，星巴克大陵苑店為韓屋造型，走累了可以來拍照打卡、喝杯咖啡休憩一下，也特別美好！

日本韓國上網一天只要89元

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星臺，釜山慶州景點!

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

慶州校村(경주교촌마을)為慶州市建設的韓屋村，開放大家尋找崔氏家族富12代的秘密。

來到校村崔氏古宅除了可以參觀拍攝外，也提供各式體驗，像是拉坯體驗、繩結手環製作、 醃製大麥辣椒醬、韓服租借體驗、搗年糕等，值得一遊。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星ADD:慶尚北道慶州市校村街39-2(경상북도 경주시 교촌길 39-2)

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星TEL:+82-54-760-7880~7881

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

校村崔氏古宅腹地不小，免費開放參觀，來到這裡很適合租件韓服穿梭韓屋村裡，每個場景都好拍，怎麼拍怎麼美

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

校村崔氏古宅有很多韓屋，一景一物充滿著韓國傳統氛圍感，可以感受韓劇裡的美好。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

韓屋村內有韓服出租的店家，也有美食小吃販售的店家，是可以參觀又有得拍有得吃的慶州景點。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

這裡的麻糬是手工現搗的，可以現場觀看製作過程。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

這製作好的麻糬光看就覺得好吃，我這個麻糬控當然要買一盒。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

只要購買都可以體驗搗麻糬的樂趣，看似簡單實際上很累喔。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

我們是四月初旅遊的，春暖花開的季節，紅色杜鵑花開得挺美，美到像假花。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

我們是跟團旅遊，所以只能走馬看花，但沿途導遊都會詳細講解介紹，也不需要煩惱交通及溝通等問題，各有利弊

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

傳統的韓屋建築很美，搭配上好天氣更是像畫一樣，讓人心情也跟著美好了起來。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

參觀完校村崔氏古宅，接著我們步行前往慶州瞻星臺，沿途景色也挺不錯，還碰上了可愛的吉丁蟲遊園車(비단벌레전기자동차)

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

瞻星臺(경주 첨성대)建於新羅27代王善德女王時期，為東方現存最古老的天文臺，是慶州地標之一，遼闊的空間、療癒的美景，很適合來走走。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星ADD:慶尚北道慶州市瞻星路140-25 (경상북도 경주시 첨성로 140-25)

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星TEL:+82-54-772-3843

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

很多人穿著韓服在這裡拍照留念。

瞻星臺整體建築高約9公尺，可分為三個部分，分別是底層的基壇部，以及如酒瓶般的圓筒部，還有最上方呈井字形的頂上部。圓筒部分27層以石筒堆砌而成，呈下寬上窄的模樣。

一旁種植著大片花海，賞心悅目。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

最後，我們從瞻星臺前往星巴克大陵苑店，途中還經過了一樣位於慶州歷史遺跡區內的天馬塚(천마총)/大陵苑(대릉원)

大陵苑也是慶州代表古蹟之一，是匯聚了23座大大小小古墳的史蹟公園，來到這裡可以見到一座一座凸起的古墓群。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

星巴克大陵苑店(스타벅스경주대릉원점)周圍有很多停車格，自駕停車也方便。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星ADD:慶尚北道慶州市瞻星路125 (경북 경주시 첨성로 125)

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

主打韓屋特色星巴克，但我覺得室內空間還好，沒有那麼傳統的氛圍，櫃檯前方是一個大長桌，往內走則有一般桌位、沙發桌位及韓式桌位空間

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

四月初還有草莓，就來一杯草莓拿鐵，美美的顏色看著心情好，口感香甜。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

另外，熱拿鐵也要來一杯。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

我們還買了一個心形派，一共消費₩15,600。

都出國玩了，主打個開心就好，在能力範圍內想吃甚麼就盡量吃、想買甚麼就買吧，對於價格就不需要斤斤計較了。

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星

遊玩一整天，來一杯星巴克真的很美好，在台灣我是幾乎不買的，但出國了就會想買來拍個照也享受一下！

韓國釜山旅遊記得安排來慶州走走！

(旅遊日期:2023/04)

日本韓國上網一天只要89元

旅遊住宿優惠房價查詢

釜山之旅文章：

釜山烤肉吃到飽「荒謬的生肉」，台幣不到300元五花肉、豬頸肉隨你吃，韓國釜山旅遊!

釜山旅遊「海東龍宮寺」，坐擁釜山無敵海景韓國最美寺廟，釜山景點推薦!

釜山旅遊「松島海水浴場」，超療癒沙灘海景，北倉洞嫩豆腐享用道地韓式豆腐鍋!

慶州佛國寺，世界文化遺產，韓國最古老寺廟之一，釜山旅遊、慶州賞楓景點!

釜山海雲台藍線公園，海雲台天空膠囊列車，釜山美麗海岸風光一覽無遺!

釜山甘川洞文化村 ❙ 小王子彩繪壁畫村、小王子和沙漠狐狸，釜山旅遊!

橋村炸雞 Kyochon 1991，韓國橋村炸雞菜單及外送價格，釜山旅遊必吃宵夜!

更多韓國釜山景點美食請點我

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛，純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

文章標籤
釜山旅遊 釜山景點 慶州景點 釜山慶州 校村崔氏古宅 瞻星臺 星巴克大陵苑店 韓屋造型星巴克 釜山星巴克 慶州星巴克 경주 교촌마을 韓國旅遊 韓國釜山 慶州歷史遺址區
創作者介紹
創作者 靜怡&大顆呆 的頭像
靜怡&大顆呆

❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星臺，釜山慶州景點!

 下一篇chevron_right

南投溫泉5大必訪推薦！冬季泡湯「野溪溫泉屋免費泡、景觀露天溫泉池」先衝。
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up