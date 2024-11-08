韓國釜山旅遊也要來車程約一小時的慶州走走，除了慶州良洞村、 佛國寺 外，校村崔氏古宅、 瞻星臺、星巴克大陵苑店等也都值得一遊。

來到校村崔式古宅很適合韓服體驗，穿上韓服漫步韓屋村裡感受韓劇裡的浪漫劇情，星巴克大陵苑店為韓屋造型，走累了可以來拍照打卡、喝杯咖啡休憩一下，也特別美好！

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釜山旅遊「校村崔氏古宅」， 韓屋造型星巴克大陵苑店、順遊瞻星臺，釜山慶州景點!

慶州校村(경주교촌마을)為慶州市建設的韓屋村，開放大家尋找崔氏家族富12代的秘密。

來到校村崔氏古宅除了可以參觀拍攝外，也提供各式體驗，像是拉坯體驗、繩結手環製作、 醃製大麥辣椒醬、韓服租借體驗、搗年糕等，值得一遊。

ADD:慶尚北道慶州市校村街39-2(경상북도 경주시 교촌길 39-2)

TEL:+82-54-760-7880~7881

校村崔氏古宅腹地不小，免費開放參觀，來到這裡很適合租件韓服穿梭韓屋村裡，每個場景都好拍，怎麼拍怎麼美

校村崔氏古宅有很多韓屋，一景一物充滿著韓國傳統氛圍感，可以感受韓劇裡的美好。

韓屋村內有韓服出租的店家，也有美食小吃販售的店家，是可以參觀又有得拍有得吃的慶州景點。

這裡的麻糬是手工現搗的，可以現場觀看製作過程。

這製作好的麻糬光看就覺得好吃，我這個麻糬控當然要買一盒。

只要購買都可以體驗搗麻糬的樂趣，看似簡單實際上很累喔。

我們是四月初旅遊的，春暖花開的季節，紅色杜鵑花開得挺美，美到像假花。

我們是跟團旅遊，所以只能走馬看花，但沿途導遊都會詳細講解介紹，也不需要煩惱交通及溝通等問題，各有利弊

傳統的韓屋建築很美，搭配上好天氣更是像畫一樣，讓人心情也跟著美好了起來。

參觀完校村崔氏古宅，接著我們步行前往慶州瞻星臺，沿途景色也挺不錯，還碰上了可愛的吉丁蟲遊園車(비단벌레전기자동차)

瞻星臺(경주 첨성대)建於新羅27代王善德女王時期，為東方現存最古老的天文臺，是慶州地標之一，遼闊的空間、療癒的美景，很適合來走走。

ADD:慶尚北道慶州市瞻星路140-25 (경상북도 경주시 첨성로 140-25)

TEL:+82-54-772-3843

很多人穿著韓服在這裡拍照留念。

瞻星臺整體建築高約9公尺，可分為三個部分，分別是底層的基壇部，以及如酒瓶般的圓筒部，還有最上方呈井字形的頂上部。圓筒部分27層以石筒堆砌而成，呈下寬上窄的模樣。

一旁種植著大片花海，賞心悅目。

最後，我們從瞻星臺前往星巴克大陵苑店，途中還經過了一樣位於慶州歷史遺跡區內的天馬塚(천마총)/大陵苑(대릉원)。

大陵苑也是慶州代表古蹟之一，是匯聚了23座大大小小古墳的史蹟公園，來到這裡可以見到一座一座凸起的古墓群。

星巴克大陵苑店(스타벅스경주대릉원점)周圍有很多停車格，自駕停車也方便。

ADD:慶尚北道慶州市瞻星路125 (경북 경주시 첨성로 125)

主打韓屋特色星巴克，但我覺得室內空間還好，沒有那麼傳統的氛圍，櫃檯前方是一個大長桌，往內走則有一般桌位、沙發桌位及韓式桌位空間

四月初還有草莓，就來一杯草莓拿鐵，美美的顏色看著心情好，口感香甜。

另外，熱拿鐵也要來一杯。

我們還買了一個心形派，一共消費₩15,600。

都出國玩了，主打個開心就好，在能力範圍內想吃甚麼就盡量吃、想買甚麼就買吧，對於價格就不需要斤斤計較了。

遊玩一整天，來一杯星巴克真的很美好，在台灣我是幾乎不買的，但出國了就會想買來拍個照也享受一下！

韓國釜山旅遊記得安排來慶州走走！

(旅遊日期:2023/04)

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