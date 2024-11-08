每年都會去高雄參加萬聖節的大遊行，
萬聖節真是一個超有趣的節日，大人小孩都好瘋狂 .ᐟ.ᐟ
這次帶媽媽到高雄到處走走逛逛，
下午時到事先安排預約好的燒肉店享用午餐，吃得好飽好滿足。
就是這間👉燒肉無双-高雄澄清館，在二樓。
去年開幕時就很想來吃，這次終於有機會來囉~
走進店內空間寬敞、舒適明亮，位置超級多。
還有滿滿萬聖節的氣氛，不管是節日，還是一般聚會，
真的都很適合和朋友或家人來這聚餐。
尤其假日人很容易客滿，一定要事先預約起來 .ᐟ.ᐟ
因為我們家不吃牛，直接選了🐷無双豚盛合組，
當然也有牛肉套組的選擇-無双冷藏牛盛合組，
還有經濟午餐跟個人獨享餐等等，種類超級多。
而且不管是點無双豚盛合組或者無双冷藏牛盛合組，
都可以加價升級為三人套餐，真的超划算 .ᐟ.ᐟ
來分享這次我們點的餐點有哪些吧~
- 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘'𝐒 𝐌𝐄𝐍𝐔 -
大熱天先來杯
🍹餐前冰砂
真的很消暑，甜度剛好，輕盈綿密好好喝。
🍇葡萄果漾飲
微果肉顆粒，清爽滑嫩的口感，果香超濃郁。
🍋芭樂撞檸檬
芭樂汁裡面加入檸檬調味，喝起來酸酸甜甜的滋味，個人很喜歡。
🍥開胃小品
醃蘿蔔酸甜爽脆，夏日超開胃，簡單夠味好吃。
🐷無双豚盛合組
新鮮的肉品，而且種類非常多，可以滿足不同類型的吃貨。
🥒綠櫛瓜
第一次這樣吃營養豐富、熱量低的櫛瓜，很特別的口感，
微微燒烤一下拿起來，口感爽脆清甜好吃。
還有很流行的
🥬包肉生菜
肉品加上新鮮翠綠的生菜 ，吃起來很過癮，中秋節烤肉時必吃。
🐓風味雞三鮮
可以次吃到不同部位肉塊的組合，很滿足。
🌮韓式泡菜（招待）
搭配濃郁香氣的泡菜更下飯，香辣爽口及豐富多層次的口感。
🥗泰式酸辣海鮮沙拉
夏天就愛吃這一味，酸酸辣辣的好開胃必吃。
🦆櫻桃鴨胸
深紅色肉質細嫩多汁，吃起來很有彈性紮實的口感。
再來是比臉還大的
🦑深海大魷魚
海鮮控必點的深海大魷魚，份量十足，滿滿懷念的夜市烤魷魚，
新鮮現烤，鮮甜彈牙，還沒有油煙味唷。
🍙綜合壽司6貫
一次就能吃到多種款式的壽司，很滿足。
最後再來個超人氣甜點
🍫覆盆子巧克力塔
還有超大碗的雪花冰
🍧雪花冰
必加燒肉的調味料，經典不敗的好滋味，每道料理都超級完美的啦 .ᐟ.ᐟ
在這裡就可以自己動手，享受燒烤的樂趣，視覺味覺雙重享受，
朋友家人聚會的好地方，推薦給大家囉❤️
還有還有~現在當日壽星或者當月壽星去都有另外招待的小禮物唷!!!
燒肉無双-高雄澄清館
店家地址：高雄市鳥松區本舘路1號2樓
訂位專線(07)379-1698
線上系統https://reurl.cc/KXDj8j
營業時間：平日ㄧ～五11:30～22:30；
例假日&國定假日：11:00～22：30