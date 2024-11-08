每年都會去高雄參加萬聖節的大遊行，

萬聖節真是一個超有趣的節日，大人小孩都好瘋狂 .ᐟ‪‪.ᐟ

這次帶媽媽到高雄到處走走逛逛，

下午時到事先安排預約好的燒肉店享用午餐，吃得好飽好滿足。

就是這間👉燒肉無双-高雄澄清館，在二樓。

去年開幕時就很想來吃，這次終於有機會來囉~

走進店內空間寬敞、舒適明亮，位置超級多。

還有滿滿萬聖節的氣氛，不管是節日，還是一般聚會，

真的都很適合和朋友或家人來這聚餐。

尤其假日人很容易客滿，一定要事先預約起來 .ᐟ‪‪.ᐟ

因為我們家不吃牛，直接選了🐷無双豚盛合組，

當然也有牛肉套組的選擇-無双冷藏牛盛合組，

還有經濟午餐跟個人獨享餐等等，種類超級多。

而且不管是點無双豚盛合組或者無双冷藏牛盛合組，

都可以加價升級為三人套餐，真的超划算 .ᐟ‪‪.ᐟ

來分享這次我們點的餐點有哪些吧~

- 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘'𝐒 𝐌𝐄𝐍𝐔 -

大熱天先來杯

🍹餐前冰砂



真的很消暑，甜度剛好，輕盈綿密好好喝。

🍇葡萄果漾飲

微果肉顆粒，清爽滑嫩的口感，果香超濃郁。

🍋芭樂撞檸檬

芭樂汁裡面加入檸檬調味，喝起來酸酸甜甜的滋味，個人很喜歡。

🍥開胃小品

醃蘿蔔酸甜爽脆，夏日超開胃，簡單夠味好吃。

🐷無双豚盛合組



新鮮的肉品，而且種類非常多，可以滿足不同類型的吃貨。

🥒綠櫛瓜



第一次這樣吃營養豐富、熱量低的櫛瓜，很特別的口感，

微微燒烤一下拿起來，口感爽脆清甜好吃。

還有很流行的

🥬包肉生菜



肉品加上新鮮翠綠的生菜 ，吃起來很過癮，中秋節烤肉時必吃。

🐓風味雞三鮮



可以次吃到不同部位肉塊的組合，很滿足。

🌮韓式泡菜（招待）



搭配濃郁香氣的泡菜更下飯，香辣爽口及豐富多層次的口感。

🥗泰式酸辣海鮮沙拉



夏天就愛吃這一味，酸酸辣辣的好開胃必吃。

🦆櫻桃鴨胸



深紅色肉質細嫩多汁，吃起來很有彈性紮實的口感。

再來是比臉還大的

🦑深海大魷魚



海鮮控必點的深海大魷魚，份量十足，滿滿懷念的夜市烤魷魚，

新鮮現烤，鮮甜彈牙，還沒有油煙味唷。

🍙綜合壽司6貫

一次就能吃到多種款式的壽司，很滿足。

最後再來個超人氣甜點

🍫覆盆子巧克力塔

還有超大碗的雪花冰

🍧雪花冰

必加燒肉的調味料，經典不敗的好滋味，每道料理都超級完美的啦 .ᐟ‪‪.ᐟ

在這裡就可以自己動手，享受燒烤的樂趣，視覺味覺雙重享受，

朋友家人聚會的好地方，推薦給大家囉❤️

還有還有~現在當日壽星或者當月壽星去都有另外招待的小禮物唷!!!

燒肉無双-高雄澄清館

店家地址：高雄市鳥松區本舘路1號2樓



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訂位專線 (07)379-1698

線上系統 https://reurl.cc/KXDj8j

營業時間：平日ㄧ～五11:30～22:30；

例假日&國定假日：11:00～22：30