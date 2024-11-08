貝大小姐：今晚我想吃小火鍋！
瑞餚姐：你想吃哪一家？
貝大小姐：還需想嗎？當然是…
瑞餚姐：同伙小火鍋啊！
貝大小姐：沒錯，就她了，除非你還有CP值比她更高的！
瑞餚姐：我本來就只想她了啊！走吧！
目錄
同伙小火鍋 板橋漢生西店 │ 在哪裡
同伙小火鍋位在致理大學漢生西路校門旁
附近不論是公車、捷運、火車、Ubike…都超級方便
開車的朋友可以停附近的板新停車場
步行到同伙小火鍋大約4分鐘左右即可到達
同伙小火鍋 板橋漢生西店 │ 用餐環境
同伙小火鍋的用餐空間明亮
動線寬餐流暢
每張餐桌都是大理石紋的網美桌面
餐桌的桌面相當大
點再多都放得下！
飲料區的選擇相當多
有多種的汽泡飲料、泰山的各種果汁飲料
去油解膩的烏梅汁以及無糖的日式煎、冰淇淋
還有同伙自製的紅茶和奶茶完全不輸手搖茶店
而且還可以加珍珠
值得一提的是同伙小火鍋的珍珠很厲害
口感Q彈明嚼感、不軟爛
兩姐姐總是一杯接一杯地加進紅茶和奶茶裡
這一餐可以點今天的飲料費都省了！
白飯和王子麵可以自取
依個人的食量取用！
同伙小火鍋 板橋漢生西店 │ 菜單
同伙小火鍋可以掃QR CODE點餐
也可以參考紙本菜單
同伙小火鍋的鍋類有20多種可選
包含了3款素食鍋
以及各種單點的肉類、青菜及火鍋料…
同伙小火鍋 板橋漢生西店 │ 必點
川味麻辣霸氣雞佛鍋
兩姐姐這次來到同伙小火鍋
打開菜單發現之前貝大小姐常點的麻油雞佛鍋
現在新增了川味麻辣的湯頭
當然一定要來嚐嚐看！
霸氣雞佛鍋果然霸氣
火鍋上的雞佛真的是鋪好鋪滿
川味麻辣湯頭小麻小辣很順口
湯頭煮出來的雞佛外層有著麻辣的口感
內層的雞佛外膜隔開了辣辣的湯汁
一起咀嚼中和了外層的辣度
川味麻辣跟麻油湯頭的口感全然不同
愛吃雞佛鍋的朋友都可以嚐試看看
可以多一種選擇
麻辣牛肉鍋
麻辣牛肉鍋附上了又大又厚的牛肉塊
這些牛肉塊有滷過
滷得非常入味卻不會太鹹
同時在鍋裡繼續加熱的同時
牛肉塊裡的滷汁逐漸釋放
麻辣的湯頭喝起來溫潤不刺激！
每種小火鍋裡都會附上店家精選的蔬菜及火鍋料
包含了高麗菜、金針菇、小白菜、馬鈴薯
凍豆腐、豆皮、魚板、甜不辣、鑫鑫腸…
同伙小火鍋的火鍋料食材都很好
久煮後不會過度澎漲
且一吃就知道是真材實料！
牛肉片
不論是點霸氣雞佛鍋或是麻辣牛肉鍋
都可以再點一盤豬肉
加10元就可以將豬肉換成牛肉
超實惠的！
加點蔬菜及火鍋料每份是35元
任選2份是30元！
秀珍菇
喜歡蕈菇類的兩姐姐
因為鍋裡已經更有金針菇了
所以再選了秀珍菇
新鮮的秀珍菇完全不怕久煮
而且可以把湯汁吸得超入味！
魚餃
魚餃下鍋之後維持著外皮的Q彈
以及魚漿的鮮香
2人一份剛剛好
龍蝦沙拉丸
龍蝦沙拉丸是貝大小姐最喜歡的火鍋料
不管到任何火鍋店都必點
所以龍蝦沙拉丸的好壞一吃就有感
同伙小火鍋的龍蝦沙拉丸外皮Q彈帶脆
內餡香濃，真的超讚！
黃金魚蛋
黃金魚蛋脆口彈牙
即使久煮也沒有過度改變大小
口感也一樣好！
同伙小火鍋 板橋漢生西店 │ 優惠
不同時期加入同伙的LINE@
都會有不同的優惠喔！
CP值超高的同伙小火鍋一定要追蹤起來
把握每一次的優惠活動
吃好吃滿！
店家資訊
同伙小火鍋 板橋漢生西店
https://www.facebook.com/profile.php?id=100093295150400
電話：02 2259 2057
地址：220新北市板橋區漢生西路90號
營業時間：11:30–22:00
同伙小火鍋 新莊輔大店
https://www.facebook.com/seebar1818
電話： 02 2901 7126
地址： 242新北市新莊區建國一路2-1號
營業時間：11:30–21:30