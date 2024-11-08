貝大小姐：今晚我想吃小火鍋！

瑞餚姐：你想吃哪一家？

貝大小姐：還需想嗎？當然是…

瑞餚姐：同伙小火鍋啊！

貝大小姐：沒錯，就她了，除非你還有CP值比她更高的！

瑞餚姐：我本來就只想她了啊！走吧！