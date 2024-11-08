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台北市松山區【饒河夜市美食】推薦18間饒河街必吃美食、排隊小吃、冰品甜點、人氣飲料全攻略

2024-11-08 10:50:22 文字：好好玩 FUNIT
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好好玩 FUNIT

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饒河夜市好吃的那麼多，可是胃只有一個怎麼辦？本篇為大家精心挑選了18間饒河夜市必吃美食攤商，一次吃不完沒關係，多逛幾次就行啦！超豐富的美食陣容，有吃飽的牛肉麵蚵仔麵線，也有吃巧的胡椒餅圓圓燒，最後再來上一杯泰奶解膩，讓你心滿意足的結束這次的饒河街夜市之旅。

本文最近更新：2024年11月

重點整理：

饒河夜市

▼松山美食：胡椒餅
台北市松山區【饒河夜市美食】推薦18間饒河街必吃美食、排隊小吃、冰品甜點、人氣飲料全攻略
圖片授權：IG @ foodie.kiki

饒河街夜市位於松山區八德路四段及撫遠街間的饒河街，饒河夜市全長約600公尺，夜市內攤商林立，美食店家比比皆是，販賣衣物、飾品、日用品的攤販也不少，還會定期舉辦傳統技藝表演，是台北相當有人氣的夜市之一。

交通資訊：
火車：松山火車站下，步行約3分鐘
捷運：捷運松山站下，步行約3分鐘

饒河夜市美食｜在地特色美食

陳董藥燉排骨

陳董藥燉排骨連續三年獲得米其林必比登青睞，用大骨和中藥材長時間熬煮的湯頭，味道醇厚香濃，入喉還會淡淡的回甘，碗裡滿滿的大塊排骨，輕輕一咬便骨肉分離，再沾上自製的豆辨醬，在暖暖的冬日喝上一碗，幸福感油然而生啊！

▼松山美食：陳董藥燉排骨
台北市松山區【饒河夜市美食】推薦18間饒河街必吃美食、排隊小吃、冰品甜點、人氣飲料全攻略
圖片授權：IG @ ailuanhua87
地址：台北市松山區饒河街160號
營業時間：16:00-00:30

東發號蚵仔麵線

東發號只賣油飯、麵線、肉羮，其中放了又新鮮又大顆的東石蚵仔的麵線，更是店裡的必點菜單。湯頭清淡不勾芡，少了厚重感，更能吃出單純的古早味。如果喜歡重口味的顧客，則可以加入店家的獨門辣椒醬，為麵線增添了更多層次和香味。

▼松山美食：東石蚵仔的麵線
台北市松山區【饒河夜市美食】推薦18間饒河街必吃美食、排隊小吃、冰品甜點、人氣飲料全攻略
圖片授權：IG @ _dotbam_ 
地址：台北市松山區饒河街143號
營業時間：08:30-00:00

楊后庄排骨酥麵

后庄的排骨酥湯頭甘甜，味道濃郁且不油膩，排骨酥帶點軟骨，吃起來能同時感受到肉質的軟嫩，和軟骨硬脆的雙重口感。店家大方的給了五六大塊的排骨，每塊都燉得相當入味，大口咬下有著紮實的肉質，沒有太多的裏粉，如此真材實料的排骨酥麵，難怪許多民眾一吃便是十幾年。

▼松山美食：后庄的排骨酥湯
台北市松山區【饒河夜市美食】推薦18間饒河街必吃美食、排隊小吃、冰品甜點、人氣飲料全攻略
圖片授權：IG @ foodie.walk 
地址：台北市松山區饒河街62號
營業時間：11:00-01:30

名彭下港臭豆腐

炸得金黃的臭豆腐外皮酥脆，內層卻還是軟嫩多汁。剛炸出爐的臭豆腐聞著臭，吃起來卻是香氣十足，甚至還能咀嚼出些許的黃豆香，淋上特製的醬汁，將爽脆的泡菜塞進豆腐裡，最後再沾上一點辣椒醬，就是最完美的老饕吃法啦！

▼松山美食：臭豆腐
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圖片授權：IG @ hh12034 
地址：台北市松山區饒河街189號
營業時間：18:00-23:00

紅燒牛肉麵、牛雜湯

飄香30年的老店，榮登米其林必比登美食榜，不論何時前往，永遠都是滿滿的人潮。雖然是紅燒牛肉麵，卻不會過份調味，香氣逼人的同時，仍然保有清爽且甘甜的湯頭。滷得軟嫩的牛鍵肉，大方的放上了四~五塊。與牛肉麵一樣受歡迎的是牛雜湯，滿滿一碗牛雜百元有找，真的是太划算了。

▼松山美食：牛雜湯
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圖片授權：IG @ kate_meomeo 
地址：台北市松山區饒河街63號前攤位
營業時間：11:00-01:00





饒河夜市美食｜排隊小吃、點心類



福州世祖胡椒餅


提起台北胡椒餅，絕對不能不提到這間福州世祖胡椒餅，現做現賣的胡椒餅，包進滿滿肉餡後，貼在烤爐壁上烘烤過後，聞起來是麵粉香混著碳焦香，咬下剛出爐的胡椒餅，要小心熱燙的湯汁溢出，店家獨家秘方的調味，鹹淡適中，香料與胡椒的味道刺激著食慾，令人食指大動。


▼松山美食：福州世祖胡椒餅


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圖片授權：IG @ kehttps://www.welcometw.com/wp-content/uploads/2020/09/好好玩台灣LOGO_960x960-1.jpgeatsaround


地址：台北市松山區饒河街224號
營業時間：16:00-00:00


小旺仔宜蘭蛋餅


小旺仔宜蘭蛋餅價格平實，份量卻不馬虎，煎得又薄又脆的蛋餅皮裡，夾著厚厚的蔬菜餡料，層次分明，一口咬下，最先會吃到又酥又香的餅皮，接著則是蔬菜的香甜，最後濃郁的蛋香隨之竄上鼻腔，又好吃又健康。


▼松山美食：小旺仔宜蘭蛋餅


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圖片授權：IG @ _piggylife.foodie_


地址：台北市松山區饒河街206號
營業時間：17:00-23:30


福島屋圓圓燒


圓圓燒是什麼呢？就是類似圓型的大阪燒，在高麗菜麵糊裡，放入雞蛋、蝦子、培根等豐富配料，煎得兩面金黃後起鍋，再淋上醬汁和美乃滋，最後再放上大把的柴魚片便完成啦！吃起來口感軟嫩，咀嚼中又能咬到蔬菜的爽脆，蝦子、培根則提供了更多的香氣與鹹味，超美味的獨家美食，到了饒河夜市可別錯過了。


▼松山美食：圓圓燒


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圖片授權：IG @eating_is_all_my_life 


地址：台北市松山區饒河街134號
營業時間：17:00~23:00


身煎百戰


來到身煎百戰的攤位前，能看到老闆正忙碌的在現場包包子，一顆顆白胖胖的生煎包被擺進黑色鑄鐵鍋裡，在大火加持下，漸漸散發出誘人的香氣，剛出爐的生煎包，底下被煎得金黃香脆，上方仍是又軟又Q的白嫩麵皮，色香味俱全。


▼松山美食：身煎百戰


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圖片授權：IG @ foodhub.sjr 


地址：台北市松山區饒河街133號外
營業時間：17:30-23:30





饒河夜市美食｜宵夜首選 炸物滷味



阿國滷味


阿國滷味賣得是冷滷味，攤味上整齊乾淨的擺著剛滷好的食材，看起來令人食指大動。這裡的滷味看起來顏色不深，但都滷得很入味又不死鹹，其中最受歡迎的脆腸，口感Q彈不過老，淋上滷汁後超級涮嘴；而米其林推薦的鴨翅風味十足，口感緊實越嚼越香。


▼松山美食：阿國滷味


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圖片授權：IG @ smilemento 


地址：台北市松山區八德路四段759號
營業時間：16:30-23:30


金賞東山鴨頭


金賞的口味偏甜，先滷透的各式食材，客人點單後再下鍋炸得香酥，吃起來有著糖的香氣，以及酥脆的口感。雞皮和特製豆干是熱門菜單，雞皮炸後還保有些許Q彈口感，越嚼越香；特製豆干滷得很透，一口咬下還有滷汁溢出，令人回味無窮。


▼松山美食：金賞


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圖片授權：IG @ archieh.graph 


地址：台北市松山區饒河街138號
營業時間：18:30-23:45


小師傅大雞排


士林夜市有豪大雞排，饒河夜市就有小師傅雞排。比臉大的雞排光從視覺上就震撼人心，厚實的雞排一口咬下，滾湯的肉汁便冒了出來，食用時要特別小心。店家提供了十幾種口味可做選擇，這裡的雞排粉裏得較厚，灑上調味粉後，外皮就像餅乾一樣又脆又香，別有一番滋味。


▼松山美食：小師傅雞排


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圖片授權：IG @ cavalier1636


地址：台北市松山區饒河街192號正對面
營業時間：18:00-23:00





饒河夜市美食｜螞蟻人推薦 甜點冰品




吳寮－手作的幸福



逛夜市也能吃到精緻的高級甜點「舒芙蕾」！吳寮的舒芙蕾價格落在百元上下，用超平價的價格，就能吃到美味舒芙蕾，真的是賺到啦！剛煎起來的舒芙蕾入口即化，淋上冰涼的奶油和各種配料、水果，濕潤鬆軟的口感，和清爽不過甜的口味，飯後來上一份，真是太幸福了。


▼松山美食：舒芙蕾


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圖片授權：IG @ les1ieeeee


地址：台北市松山區饒河街198號路中攤位號碼#48號
營業時間：17:00-00:00


麻糬寶寶


又是一間被米其林看上的夜市小攤，麻糬寶寶只賣麻糬和菜燕兩樣菜單，古早味麻糬只用糯米和水混合，口感Q軟不黏牙，內餡則是花生芝麻糖粉。菜燕是用寒天製作而成，吃起來有著微微的清甜，在北部已很少見到了。簡單樸實的味道，令人勾起了懷舊的情懷。


▼松山美食：麻糬


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圖片授權：IG @ joe2823 


地址：台北市松山區饒河街111號
營業時間：16:00-00:00


巷口亭豆花


巷口亭豆花的菜單很多，有觀光客最愛的芒果冰、在地人愛的八寶冰、冬季還有超具特色的花生湯泡餅。每到夏季這裡總是人潮眾多，儘管價位偏高，但用料實在，深受許多熟客喜愛。小編推薦的花生湯泡餅，花生湯濃郁，將泡餅浸在其中，綿軟香甜的滋味，在寒冷的冬天帶來一絲溫暖。


▼松山美食：巷口亭豆花


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圖片授權：IG @ foodoris3 


地址：台北市松山區饒河街106號
營業時間：15:00-01:00



 浪人食堂



浪人食堂不僅是個美食攤商，更致力於為社會提供正面力量，他們聘用無家者和經濟弱勢者，賣著使用在地食材製作的雕魚燒和紅茶。只用牛奶、麵粉和紅茶粉做成的雕魚燒，吃起來有著微微的茶香，外層烤得酥脆，內層則仍是濕潤香甜，與蜜香紅茶搭配，簡直是完美組合。


▼松山美食：浪人食堂


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圖片授權：IG @ shian_ming 


地址：台北市松山區饒河街105號松山長老教會前
營業時間：17:00-22:30，週一、二休息





饒河夜市美食｜人氣飲料、新鮮果汁



好泰 Goodthai


到泰國必喝的橘色泰奶，在饒河夜市也喝得到哦！好泰GoodThai從攤子開始就散發著濃濃的泰國風情。店家的泰奶使用手標牌的茶葉，茶香濃郁不過澀，分為泰國甜/台灣甜/半糖三種甜度，初次嚐試建議先從台灣甜開始，才不會被正宗泰奶的甜度給嚇到啦！


▼松山美食：橘色泰奶


台北市松山區【饒河夜市美食】推薦18間饒河街必吃美食、排隊小吃、冰品甜點、人氣飲料全攻略
圖片授權：IG @ goodthaii 


地址：台北市松山區饒河街161號
營業時間：17：30～23：30



 西哥木瓜牛奶



西哥木瓜牛奶標榜不加水，整杯都是真材實料且純天然，採用新鮮現切的木瓜，與切好冷凍過的木瓜相比，香味更加濃郁，入口絲滑濃厚有飽足感，一杯喝下超滿足。冬季的草莓牛奶更是常常售罄的搶手貨，另外，西瓜汁和香蕉牛奶也是很受歡迎的哦！


▼松山美食：西哥木瓜牛奶


台北市松山區【饒河夜市美食】推薦18間饒河街必吃美食、排隊小吃、冰品甜點、人氣飲料全攻略
圖片來源：FB @ 西哥木瓜牛奶


地址：台北市松山區饒河街153號前路中攤位
營業時間：16:30-00:00




 

		

			

				
💡「米其林必比登推薦」是什麼意思？
				

										

						米其林星級餐廳發布前，都會先來公布一波「必比登美食推介餐廳（Bib Gourmand）」！ 必比登美食推介就是平價版的美食指南，標準是花不到1000元以下就能吃到3道菜的美味小館，或是路邊攤，因為價格超親民，官方也特別讓米其林寶寶「必比登」變身吐舌頭的俏皮版，凡得獎的餐廳，都能貼上這可愛貼紙。					

				

			

		

		



 




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桃園市桃園區【桃園】「夏烏咖啡．隱身速食店二樓裡的不限時日式文青風老宅咖啡（自家烘焙/熟豆販售/純植點心/近火車站)

                                    
                                                            

                        

                    


                    

                        

                    

                    
                                            

                            

                                
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陳董藥燉排骨

                                                        

                                                        
 phone0910-901-933

                                                        
 place台北市松山區饒河街160號前

                                                    

                                                

                                            
                                            

                                                
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美味度

                                                        3.90
                                                    

                                                    
服務品質

                                                        3.00
                                                    

                                                    
裝潢氣氛

                                                        2.90
                                                    

                                                    
CP值

                                                        3.20
                                                    

                                                

                                                

                                                    

                                                                                                                
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