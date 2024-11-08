食久。茶事位於台中大里，除了吸睛的貨櫃屋外，露天用餐區的環境也打造的很美、很適合拍照，此外也是寵物友善、小孩友善的餐廳。此外這裡也提供包場的服務，不論是想要慶生、求婚或抓周等等都很合適，戶外空間佈置起來特別浪漫！

此外，「食久。茶事」在今年也推出了新餐廳「嶼里 With You」，地點在台中火車站附近，與貨櫃屋的風格不同，但同樣採光很好很美，且餐點非常美味！

食久。茶事 資訊

交通資訊

用餐時間：2024/07

食記因每個人喜好不同，僅供參考，另食記有時效性，去之前還是要上網確認一下營業時間，以免公休有調整等情況影響到興致喔！

店內空間

戶外座位

寬敞的戶外座位很像在露營區一般，且親子友善、寵物友善。此外，餐廳還提供慶生、求婚、抓周等包場服務，加上提供多種類的餐點，是個舉辦聚會的好選擇。

外面的座位很寬敞，感覺天氣再涼一點的時候，很適合帶著小孩或寵物前來～

室內座位

室內空間則以純白色系為主，搭配大面積玻璃窗和木質裝潢，營造出明亮而溫馨的用餐環境。

十月初的台中還是很熱，看這光影就知道陽光有大，但還好雖然是貨櫃屋，但裡面完全感受不到熱。這天比較晚吃完，吃完時已經過了用餐尖峰時間，也剛好店裡陸續有座位空出來，才得以拍到喜歡的空景照。

從裡面看外面的仙人掌影子好可愛。

菜單

文章有時效性，如有修正請以店家為主。

店內提供的餐點相當豐富，主食類有燉飯、義大利麵、咖哩飯、沙拉、炸物和甜點等。咖哩飯在網路上也相當多好評，這次沒有吃到，留著下回吃！

飲料的部分從純茶、鮮奶茶、咖啡到果汁和特調都有，蠻推薦以主食升級套餐的方式來點飲料，想選超過 $60 的也可以補差額。

主食 & 炸物

主廚濃湯 $60

湯控我本人看到有湯都很期待，這天的主廚濃湯是有濃郁奶香的玉米濃湯，每一口都能喝到馬鈴薯和玉米，口感綿密且不膩口。

時蔬薯條拼盤 $180

如果想吃多樣一點的炸物，時蔬薯條拼盤也是很推薦的選擇，這天的時蔬有櫛瓜、玉米筍、杏鮑菇及茄子，油炸的時間掌控得剛剛好，外皮酥脆而不油膩，蔬菜的鮮甜依然保留，咬下去每一口都有不同層次的口感！

牽絲起司條 $120

起司條剛上桌時，一咬下就能感受到濃郁的牽絲起司。但相較於其他餐點，我覺得起司條的表現比較中規中矩，是個偏安全的選項，適合喜歡經典口味的人。

瓦斯薯條（松露薯條）$140

瓦斯薯條（松露薯條）也是我非常喜歡的一道餐點，除了薯條本身炸得外酥內軟之外，最大的亮點就是上面豐富的起司和松露醬，給得非常大方。不是僅僅灑一層，而是每一根薯條從頭到尾都能均勻沾到起司和松露醬，吃到最後一口仍然能感受到那份濃郁香氣，超級滿足！

義式漁夫海鮮燉飯 $330

海鮮燉飯只能用非常好吃來形容，燉飯的湯汁是店家以蝦頭熬煮而成，米飯吸了滿滿的湯汁散發出濃濃的海味，每一口都充滿鮮甜的滋味。搭配著波好殼的蝦子（重點！！）、蛤蜊和透抽，海鮮的鮮美與燉飯的濃郁完美結合！

松露野菇燉飯（奶素）$280

松露野菇燉飯也推薦～和海鮮燉飯一樣吃得出來米心沒有全透，吃得出店家的用心，松露燉飯的松露味道真的很濃郁，每一口都充滿松露香氣，很推薦喜歡松露的人嘗試看看。

甜點 & 飲品

限定巴斯克乳酪蛋糕 $120

看到「限定」兩個字真的受不了，一看到菜單跟朋友就討論說好想吃哈哈哈，乳酪部分綿密且滑順、口感濃郁濕潤，表層有著烘烤後的焦糖色外皮，帶有微微的焦香，搭配上些許的可可粉，讓味道更顯豐富！

法式焦糖烤布蕾 $70

套餐中的甜點烤布蕾，布蕾的本體不過於甜膩、口感是比較濃郁綿密的類型，搭配酥微焦的表面，焦糖香氣十足，作為餐點的收尾很不錯。

奶香金萱（限淬無糖）（冰）$70

必須說，食久茶事的金萱茶是當天最令我驚豔的餐點之一。這是我第一次喝到帶有奶香的金萱茶，原本在聽到店員解說時，還有點似懂非懂，但一喝之後就完全明白了什麼叫做尾韻帶奶香的金萱茶。這天的餐點多是炸物和奶味濃郁的燉飯，在這些較為厚重的菜色之間，搭配一杯清爽的純茶真是再適合不過了，非常推薦大家嘗試！

另外老闆有提到店內的茶跟水果都是自家種的，喝了奶香金萱之後也對水果類非常有興趣，跟咖哩飯一起列入本次遺珠，下回到大里來再來嘗試！

黑糖抹茶拿鐵（冰）$100

一上桌時還是美美的漸層～底部是濃郁的抹茶，搭配上層的鮮奶，視覺上相當吸引人。口感上抹茶味道較為濃厚，但不會過於苦澀，牛奶和黑糖的甜味則適中，不會過分搶味，整體甜度適中，非常適合想喝清爽的奶類飲品的人。

泰式奶茶（冰）$100

很難得在非泰式餐廳中看到泰式奶茶的選擇，和上面的抹茶一樣，這杯泰式奶茶茶味較重，和平常喝到非常甜的泰式奶茶感覺不太一樣，如果不嗜甜也很推薦一試！

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