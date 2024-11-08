台中東區新開幕的餐廳「嶼里 With You」，是來自大里「食久茶事」的新品牌，同時也是台中近期非常熱門的早午餐餐廳，店內環境舒適且具有設計感，整體氛圍輕鬆自在，距離台中火車站也很近、店家對面就是停車場，交通十分方便。

除了舒適的環境，店家對食材的品質和新鮮度也非常注重，從這次的用餐經驗中，能感受到對每道菜的用心，嶼里的菜品不僅好吃也很特別，會是想再次來訪的早午餐餐廳！

嶼里 With You 資訊

交通資訊

用餐時間：2024/10

食記因每個人喜好不同，僅供參考，另食記有時效性，去之前還是要上網確認一下營業時間，以免公休有調整等情況影響到興致喔！

店內空間

還在外面等座位時就被外面可愛一波～

門牌上有線上菜單。

嶼里有一、二樓兩層樓的空間， 用餐當天座位在二樓，比較方便隨時拍到空景，所以下面拍的照片大多都是二樓的空間，但是必須說，不管一樓或二樓真的都很好拍照，邊用餐還邊跟朋友討論說完全可以當攝影棚拍照了！！

一樓空間

二樓空間

二樓的座位選擇比較多元，每個區塊都很有自己的風格。

我最喜歡的區域是下圖這區，以磨砂玻璃的黑框拉門作為分隔，拉上後會形成一個獨立的空間，桌椅選用溫暖的木頭材質，地板則採用了人字拼設計，為空間增添了一些活潑感，使整體氛圍既溫馨又有層次感，加上大面對外玻璃有著極好的採光，現場看真的很美。

難分高下也非常喜歡的是下圖的走現代簡約風格的擺設，牆面上裝飾了品牌的小海報，以紅橘色系為主，金屬材質的桌子搭配橘棕色座墊的椅子讓整體感覺乾淨、簡約，是有著品牌個性的座位設計。

店內也貼心備有置物籃和兒童座椅。

菜單（文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主。）

餐點

自助區

自取的餐具、開水。

印有品牌字樣的玻璃水杯。

餐點

西班牙生火腿沙拉 $260

以新鮮的生菜和西班牙生火腿為主角，搭配了番茄、蘋果、芭樂和堅果，增添了豐富的口感層次，胡麻醬則放在旁邊的小容器中，方便依個人口味自行調整。整體搭配均衡，生火腿本身偏鹹，正好跟蔬果平衡。

最令我驚喜的絕對是裡面的芭樂，第一次在生菜沙拉的水果中看到芭樂！

雪花可頌 $100

可頌的表面撒上細緻的糖霜，宛如薄薄的雪花，可頌本身外皮酥脆、內層柔軟。

咬下去馬上感受到可頌裡面的層次和淡淡奶香～

蒜煎雞腿早安盤 $380

單看菜單上的介紹（法式吐司、小農雞蛋、薯類、嫩煎雞腿排、貝比沙拉）還無法想像，但一上桌我跟朋友馬上互看一眼，這太大盤了吧！！！來看看盤上有些什麼～

法式吐司、薯塊、一顆煎得很美的雞蛋，法式吐司以法國麵包製作，跟常見的吐司吃起來不太一樣，麵包更扎實一些。

雞腿肉的部分彈嫩不柴，皮煎得恰恰的很讚，本身蒜味不重，倒是上頭的莎莎醬味道更為突出一些。

沙拉、水果，沙拉和前面的西班牙生火腿沙拉一樣加入蕃茄、蘋果、芭樂，還另外多了地瓜，水果則有酸甜酸甜的新鮮百香果。

粉紅醬重蒜漁夫義大利麵 $380

嶼里有多種口味的義大利麵，這天吃的是粉紅醬重蒜漁夫義大利麵，帶有奶油、帕瑪森乳酪兩者的奶味，搭配滿滿的海鮮，每一口都海味滿滿，海鮮包括白蝦、中卷、蛤蜊，此外還加入了野菇和黃檸檬，讓口味不至於太膩，非常好吃。

每一口義大利麵都散發著海鮮的鮮甜風味，麵條選用了細扁麵，不僅增加了醬汁的附著力，也保留了嚼勁，讓整體口感更加出色。

炸甜脆櫛瓜條 $160

炸櫛瓜是朋友當天的第一名，炸櫛瓜的口感外脆內軟，外層皮薄酥脆、櫛瓜則柔軟且帶有水分，保有蔬菜的鮮嫩感。直接吃或搭配塔塔醬都很不錯！適合當作朋友聚會時分食的小點。

爐烤奶油玉米排 $180

這是我當天最最喜歡的一道料理，強烈推薦給愛吃玉米的人！玉米被切成條狀後放入爐中烤製，表面均勻覆上了香濃的起司粉和微辣的辣椒粉。烤過的玉米外層微焦，內部卻保持著多汁的甜美，每一口都能感受到鹹香與玉米自然的甜味完美交織，忍不住一塊接著一塊吃，絕對是當天最亮眼的一道！

升級完美套餐 $109

如果想喝飲料又想吃烤布蕾，很推薦可以以升級完美套餐的方式加點～

法式焦糖烤布蕾 $80 或 升級套餐即包含

上面的烤焦帶有焦香味，而下層的滑順的布蕾奶香味十足，兩者平衡後的味道很不錯。

新鲜水果茶 $130（套餐補差額 $50）

嶼里的水果茶清新爽口，很適合炎熱的夏天，一入口就能感受到新鮮水果與茶香完美融合，配上這天的餐點都蠻適合的，是個不會出錯的選擇。

西西里咖啡 $130（套餐補差額 $50）

這杯西西里咖啡檸檬味道比較重一些，整體我覺得酸度較高，整體口味也是清爽解膩～

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