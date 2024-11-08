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如果說桃園最常見的異國特色料理應該就是屬於越式料理和泰式料理了~

尤其在近幾年開始，除了在火車站的商圈外，連基本的大街小巷都可以看到越式餐廳和泰式餐廳🇹🇭

企鵝最近也在桃園火車後站找到了一間在地越南人經營的越式餐廳，不但老闆是越南人連菜單也是以越南文為主🤣

他們家越南河粉也是非常的道地！口味很清爽特別~吃的時候真的就像是來到越南一樣！

下面就跟著企鵝一起來看這間桃園車站的越式料理吧 ｜Adam Quy 越南河粉

桃園火車站越式美食 ｜Adam Quy 越南河粉

Adam Quy 越南河粉Adam Quy 越南河粉的地址為桃園市桃園區延平路16號，桃園後火車站走出來，大概3-5分鐘就到了！非常的近。

他們家的招牌因為是用英文和人物圖像做設計，所以經過的時候要注意看一下，不然很容易錯過😂

但因為這間餐廳人很多，每次只要到了用餐時間就會排隊~所以過來的時候看到人潮就知道到了哈哈

而且企鵝那邊來的時候還有看到老闆親自過來接待消費者，非常的親切和熱情~有種被重視的感覺🥰

Adam Quy 越南河粉 用餐環境

Adam Quy 越南河粉的用餐環境稍微擁擠了一天，雖然用餐區一樣分成一樓和二樓，座位數算多~

但每個座位之間的距離很近😂 只要進出就很容易碰到其他消費者哈哈，可能真的太受歡迎了😆加上距離車站進，大家午餐晚餐都喜歡來這裡吃

二樓還有提供小舞台可以唱卡拉ok，只是好像都是越南歌😂 然後這邊的消費者則是台灣人和越南人各半~

所以第一次來這裡用餐時，吃著越式料理聽著越式音樂，再看到旁邊的人都是越南人，真的有種來到越南的感覺哈哈，好像瞬間出國了

Adam Quy 越南河粉 菜單

Adam Quy的菜單其實都是以越南文和中文為主，餐點大部分都已PHO 越南河粉和麵包為主~

只是湯頭口味和主食不太一樣，就看大家喜歡清爽的口感還是濃郁的口感😋 👉點我查看更完整菜單

價格也不會太貴，基本的越南河粉大概150元左右~如果料必較豐富則為250元上下~

Adam Quy 越南河粉 餐點分享

企鵝和朋友是有各點了一份川燙半熟牛肉越南河粉，一份150元！以份量和價格來說我覺得CP值算蠻高的！並不會太貴~

中午的時候來一份其實很暖胃又吃得飽~

而且他們家還有額外提供豆芽菜菜盤~可以自行加到河粉裡~在吃的時候就有種清脆的蔬菜口感😋

我很喜歡他們家越南河粉的湯頭，喝起來清爽可口又帶著牛肉的鮮甜~河粉也是很特別！

跟台灣常見的板條不一樣，口味更加的細緻和柔軟，不用過多的咀嚼就可以入口~蠻適合大人和小朋友的🥰

半熟牛肉吃起來則很像是台南現煮牛肉湯那種鮮嫩的口感，好吃又沒有腥味👍 厚度也切得恰到好處~吃起來不會有油膩感和厚重感！

如果不敢吃半熟的朋友，也可以在湯裡放久一點，慢慢地讓湯的餘溫把肉煮熟~吃起來口感也很不錯哦❤️

Adam Quy 越南河粉 評價

這間的牛肉河粉真的好吃！味道清爽鮮嫩又新鮮~而且湯頭也好好喝😋 中午或晚上來一碗真的是超暖胃！

加上這間餐廳是由越南人開的，比其他的餐廳味道真的很道地！價格也不貴，很推薦大家有空來品嘗一下❤️

不過可能就是會有一點吵跟壅擠🤣因為用餐環境上真的很多越南人在相互聊天，而且音量不小哈哈

當但做午餐或晚餐來好好吃一頓，吃飽後回家也OK的~ 喜歡吃越式料理的朋友記得收藏起來哦😆 👉查看更多桃園美食

Adam Quy 越南河粉 店面、停車資訊

🏠店名：Adam Quy 越南河粉、咖啡/音樂酒吧

📍地址：桃園市桃園區延平路16號

⏰營業時間：07:30–23:00

☎️電話：0970 085 555

📩粉絲團：Adam Quy 越南河粉粉絲團、Adam Quy 越南河粉官網

🅿️停車：CITY PARKING 城市車旅停車場 桃園新站、俥亭停車場(桃園後站)

💰付款方式：現金