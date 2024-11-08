樹林最近小火鍋一家開過一家

在日新街上又有一家小火鍋，準備正式開幕囉!

喫夥鍋

我們來的時候還在試營運，生意超好

菜單的選擇性好多喔!

選好你要的鍋物至櫃台結帳，櫃台人員才會給你碗喔!

在火鍋還沒有上桌前

我們來看看自助吧有什麼吧？

白飯、滷肉飯、王子麵、鍋燒意麵

滷肉飯好香喔~忍不住就先來上一碗!

真涮嘴!

飲料區

蘋果醋飲、梅子綠茶、冬瓜茶、芭樂、碳酸飲料

熱飲的部份

可可、飲茶、咖啡

爆米花是甜的

另一半是古早味餅乾

放置湯壺的旁邊還有菜脯餅

醬料區

醬料都有蓋子，衛生上很好

只是醬料的勺子都小小、醬味碟也小小的

小型海陸鍋(附蛋) 295元

湯底換成奶香麻辣+60元

此湯頭在鍋裡還會有一片起司，此款湯頭有一個特色

剛滾開奶香和麻辣2種味道是分開了、滾到中段2種味道就會完全融合在一起此時的湯頭最讚

滾到最後就會容易變的又濃又鹹，這個時候一定要加湯喔!

海陸鍋附贈的肉片都是豬肉片

如果要換成牛肉+15元、羊肉10元、魚片+20元、雞腿肉+20元

可愛小木桶裝的是海鮮

不要看它小小一個可能裝囉!

6片鯛魚、約10顆蛤蜊、5隻白蝦

一個人一小桶份量正好!

桶裝蛤蜊鍋 285元

湯底換成藥膳白湯+50元

豬肉片都放在小火鍋上面了

小木桶裡面放的都是我的所愛蛤蜊

煮出來也是滿滿一碗，新鮮度也很好

沒有煮不開的喔!

高麗菜 35元

試營運期中青菜和火鍋料買一送一

只能送所點選的項目，不能同價位相送

飯後再來一球小美冰淇淋，舒服!

聽說之後新開幕還有新的優惠

想吃的朋友可以衝一波

店址：新北市樹林區日新街182號

電話：02-2686-5008

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