樹林最近小火鍋一家開過一家
在日新街上又有一家小火鍋，準備正式開幕囉!
喫夥鍋
我們來的時候還在試營運，生意超好
菜單的選擇性好多喔!
選好你要的鍋物至櫃台結帳，櫃台人員才會給你碗喔!
在火鍋還沒有上桌前
我們來看看自助吧有什麼吧？
白飯、滷肉飯、王子麵、鍋燒意麵
滷肉飯好香喔~忍不住就先來上一碗!
真涮嘴!
飲料區
蘋果醋飲、梅子綠茶、冬瓜茶、芭樂、碳酸飲料
熱飲的部份
可可、飲茶、咖啡
爆米花是甜的
另一半是古早味餅乾
放置湯壺的旁邊還有菜脯餅
醬料區
醬料都有蓋子，衛生上很好
只是醬料的勺子都小小、醬味碟也小小的
小型海陸鍋(附蛋) 295元
湯底換成奶香麻辣+60元
此湯頭在鍋裡還會有一片起司，此款湯頭有一個特色
剛滾開奶香和麻辣2種味道是分開了、滾到中段2種味道就會完全融合在一起此時的湯頭最讚
滾到最後就會容易變的又濃又鹹，這個時候一定要加湯喔!
海陸鍋附贈的肉片都是豬肉片
如果要換成牛肉+15元、羊肉10元、魚片+20元、雞腿肉+20元
可愛小木桶裝的是海鮮
不要看它小小一個可能裝囉!
6片鯛魚、約10顆蛤蜊、5隻白蝦
一個人一小桶份量正好!
桶裝蛤蜊鍋 285元
湯底換成藥膳白湯+50元
豬肉片都放在小火鍋上面了
小木桶裡面放的都是我的所愛蛤蜊
煮出來也是滿滿一碗，新鮮度也很好
沒有煮不開的喔!
高麗菜 35元
試營運期中青菜和火鍋料買一送一
只能送所點選的項目，不能同價位相送
飯後再來一球小美冰淇淋，舒服!
聽說之後新開幕還有新的優惠
想吃的朋友可以衝一波
店址：新北市樹林區日新街182號
電話：02-2686-5008
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