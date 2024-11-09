週末假日，狡兔和小叮噹來到久違的嘉義，先去白人牙膏觀光工廠添購日用品，晚餐前往人氣居酒屋朝聖，餐後再步行至熱鬧的文化路夜市，採買知名伴手禮吐司、蛋捲回家自肥，一切都是何等的愜意呀！

這間位於垂楊路上，深受當地人喜愛的居酒屋「碳少年」，附近有一座收費停車場，距離文化路夜市也不遠。

外頭規劃兩桌，當然若提前訂位，店家會優先預留裡面的位子。

該店販售燒酒、乾拌麵、串燒、炸物等餐點，營業時間從下午4:30到凌晨1:00，是夜貓族的小酌天堂！

雖然狡兔看不懂日文，但也大概能猜出店家勸勉咱們要珍惜光陰、把握當下！做任何事情都應該「碳少年」！店名採用很有意思的台語諧音梗！哈！

這是一間寵物友善餐廳，明令禁止吸菸、禁帶外食，以及奧客請迴避！嘿嘿～

我們下午5:00踏進來，狡兔原以為還有機會拍到無人店景照，殊不知已經好幾組顧客入座，沒多久就客滿啦！目睹晚來的一票人也沒打消念頭，願意坐外面用餐！

席次有限，推測這些早鳥都是忠實顧客！若不想因為候位太久而延後吃晚餐的時間，那麼真的要趁早來卡位呢！

格局不大卻溫馨宜人，在昏黃燈光的映照下，別有一番風情，彷彿一秒飛到日本！

牆上的裝飾很吸睛，這是巨人專用的一雙筷子？！

據悉，該店的經營團隊是一群年輕人，而店內隨處可見饒富趣味的公仔等小物件，引人莞爾一笑。

除了日本動漫潮流的玩意兒，這裡甚至還出現浮世繪畫作！透過藝術家的巧手，將店景與浮世繪互相融合，在舊傳統當中注入新樂趣，值得佇足欣賞片刻！

噗！好一個「今晚練肝」！假如隔天不用上班，我非常樂意醉倒在嘉義啦！（喂）

半開放式的廚房，隔著透明玻璃可窺視大廚們的料理過程！當天狡兔吹著冷氣，用餐時並沒有聞到什麼油煙味。

收銀台一隅的精心佈置，令人嘆為觀止、目不暇給啊！

體貼的店家備妥涼糖、牙線棒，餐後若有需要可自取。

三井壽哭著說他好想吃燒烤！狡兔見狀也於心不忍～老闆您趕快烤給他吃吧！先記帳就好！（喂）

野原廣志要小酌放鬆沒關係，但是未滿十八歲者請勿飲酒！還有各位謹記酒後不開車！

撞見可愛的調味料瓶是小葫蘆造型，聯想到該店有一道創意料理名為「葫蘆裡賣什麼藥」，感興趣的看倌不妨點看看囉！

有些居酒屋的衛生條件不如人意，但他們家的講究程度讓我驚訝！特地幫筷子訂做衣服！

初來乍到，我倆聚焦於碳少年的招牌——黑嚕嚕套餐！它是雙人份量包含四道料理和兩杯飲料，可再視個人食量外加單點！

每人低消200元，身高120公分以下孩童免低消。

◎ 碳少年之菜單：

https://photos.app.goo.gl/HVWKqPYhsctsUpF76

現點現做，大廚們的手腳快速，我們的餐點稍待一會兒就全部到齊了！

<肥宅快樂水>

黑嚕嚕套餐搭配兩罐可口可樂！店員附上加入冰塊的杯子，而且這杯子顯然預先冰鎮過，十分貼心。

哇！就連杯墊也是專屬訂製款，相當注重品牌形象的呈現。

<碳炸雞配火種塔塔>

推出與眾不同的暗黑系炸雞！果真是猶如木炭般的黑嚕嚕！擺盤方式頗用心！

麵衣混入墨魚汁，以穩定的油溫、熟練的技巧去烹調，精準掌控熟度，成品炸得黝黑且酥脆，外乾、內不柴。

雞肉本身無過度調味，佐以夢幻淺粉色的甜菜根塔塔醬，鹹甜微酸，整體吃起來爽口不油膩！

<煤塊櫻花蝦炒飯>

主食來囉！習慣正餐要吃米飯的看倌們，絕不能錯過這盤同樣加入墨魚汁，黑得極致的煤塊櫻花蝦炒飯！

份量不少，米飯質地偏乾爽，被大廚炒得粒粒分明！大批櫻花蝦的鮮味輔以蔥香，調味適中無負擔感，吃到最後一口依然涮嘴！

<蘿蔓剁椒皮蛋>

接下來這道皮蛋料理真的無敵美味耶！狡兔難以忘懷，強烈推薦給敢吃皮蛋的饕客們！

大量皮蛋拌入辣椒，滋味出乎我意料，沒有可怕蛋腥味，瀰漫椒香，微辣溫和不鹹重！以新鮮的蘿蔓生菜葉去包覆，或是配著炒飯一起吃，都很合拍喔！

<小黑碳烤麻糬>

想必女性朋友對這份套餐的接受度頗高，因為它有甜點呀！即使吃得再飽，任誰也無法抗拒甜食的魅力，瞬間打開第二個胃！

黑糖麻糬的口感近似黑糖粉粿，放涼仍舊軟Q不會硬化，披上黑碳粉、淋上煉乳、撒上花生，甜蜜惹人愛！雖然邪惡，短暫放縱一下自我也無妨！

<赤味噌豬排三明治>

加點的赤味噌豬排三明治也是熱銷品項！感覺這份量對小鳥胃顧客而言是一大挑戰呢！

第一眼瞧見它，狡兔驚訝不已！這豬排厚到不可思議！店家如此真材實料的豪邁做法，有違常理！太犯規！

裹上麵衣經過油炸的厚實豬排，被烤過的吐司夾擊，而特調赤味噌醬居中潤飾，咬下去鮮香酥脆，超過癮！能夠大大滿足咀嚼控的口腹之慾！

<月見手打牛肉丸>

加點的串燒賣相誘人！棒狀的手打牛肉丸附上一顆生蛋黃，伴隨著日式醬油，建議先淺嚐原味再沾醬，讓味蕾接收新訊號，引領咱們邁向新境界。

肉餡鮮美含汁，當中夾帶著洋蔥、雞軟骨，使得口感富有層次變化，奇脆有趣！狡兔也因為這樣的驚喜而對它印象深刻！

<鹹檸梁>

這杯酒精飲品調和了高粱、雪碧、檸檬汁，杯緣再綴以鹽巴，喝起來酸感較突出，沁涼入心脾！爽快！

<烏龍茶>

小叮噹身為司機，乖乖喝烏龍茶就好！狡兔在此感謝他的辛勞，使命必達載我四處去吃好料！>///<

這天造訪嘉義居酒屋「碳少年」，除了環境氛圍佳，每一道料理都很有記憶點！年輕團隊在研發創意料理的同時，並非胡搞瞎搞，其廚藝底蘊讓我深受感動！食材新鮮、餐點好吃而且不會太重口味，大推！

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 碳少年 ↓

臉書：https://www.facebook.com/ThanSiauLian/

地址：嘉義市西區垂楊路317號

電話：05-216-3088

營業時間：週一至週日 16:30~01:00