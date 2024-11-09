為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡各式冷熱飲無限續~

新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡各式冷熱飲無限續~

2024-11-09 21:28:00 文字：小青姐姐
share
小青姐姐

小青姐姐
close

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑新鮮蔬果沙拉吧~自助無限續~在板橋蔡家牛排

    乾淨舒適的用餐環境~吃的開心又安心~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑113年10月26日週六~歡樂四人幫聚會

    用餐地點蔡家牛排~是菁夫婦經常光顧的牛排館

    今日帶小青和爸爸來品嚐好味道~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑看到了嗎~上一張照片~和這張照片~都取名為蔡家牛排

    地點差很大~原來蔡家牛排有三家分店

    上一張照片是民治店~但我們要來的是這家~莊敬店~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑雖跑錯地點~無妨~時間還算早~拐幾個彎就到莊敬店

    本店營業時間11點開始~我們是第一組進場客人

    可以拍到如此淨空畫面~開心~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡 

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑整個用餐環境不算大~桌間距離卻保持的很適當

    簡約乾淨的用餐區~桌面擦拭的乾淨清爽~價格親民

    服務員的收盤速度也算快~歷史悠久的蔡家牛排

    難怪會擄獲菁夫婦的心~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡    

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑菜單就在桌板底下~主餐計16項可選擇

    肉品來源都有標註清楚~也可以僅點鐵板麵或沙拉吧~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑來的早~拍照先~自助吧的飲料~是熟悉的可口可樂系列

    咖啡~紅茶~各式花草茶包~任君自由取用~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑還有小朋友愛的2款小餅乾~還為不喜黑咖啡的食客

    準備了細砂糖+奶精粉~雖然不是很健康的搭配

    但還算是誠意滿滿~ 新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑經典不敗~搭排餐好喝的玉米濃湯~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑甜點是咖啡凍

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑完全不佔空間的水果鮮蔬沙拉吧~上方是水果區

    下方是沙拉吧~種類蠻多~想的到的幾乎都有

    小青愛的苜蓿芽~紅黃甜椒~苦瓜切片~蕃苆~豆苗

    更有水煮蛋~若有和風醬的選項~那就是100分了~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑水果更有5大選項~現在巿面上賣的水果

    每樣都好貴~木瓜~白色火龍果~小玉西瓜~芭樂~蘋果

    感覺超級幸福的fu~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡   

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑切的大小一致的漂亮蘋果

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑維他命第一名芭樂

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑好甜好吃的小玉西瓜

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑小青愛的白色火龍果

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑現在超貴的木瓜~前二天小青在巿場

    選了二顆中等木瓜~不大喔~就95元~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑5種口味的冰淇淋

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑瞧瞧~客人有多少~不到30分鐘的時間

    幾乎滿客狀態~生意真的超級好的~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑先來杯紅茶~解渴也可解油膩~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑點主餐~另附烤的酥香的小餐包~每人2顆

    這個沒有無限續喔~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡    

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑看看桌面都是滿滿的水果味~早上剛好還沒吃水果

    吃飯前~先來吃點新鮮水果~好幸福的感覺~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑沙拉吧的菜色都洗的乾淨新鮮~搭著千島凱撒醬

    還不錯吃~但小青喜歡和風醬~若有是不是更讚呢~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑點主餐~跟服務員要的綜合醬~黑糊椒醬+蘑菇醬

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑菁點的帶骨3片牛小排450元    

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑菁老公點的沙朗牛排320元~好大一盤的牛肉

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑我家老公點的扁鱈350元~好新鮮的魚貨

    主廚手藝了得~把這鱈魚煎的好漂亮~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑小青點的剝骨鷄腿排300元~不得不說這鷄腿厚實

    好大一塊~更是煎的好嫩~底下還有一顆荷苞蛋

    麵條~四季豆~吃的滿心歡喜~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑給滿滿的食物一張特寫~用餐限制90分鐘

    這樣的餐點及食材~吃的開心且心滿意足~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

  ↑每月一聚的歡樂四人幫~10月在板橋蔡家牛排莊敬店

    開心小聚~新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡

   新北板橋蔡家牛排~莊敬店~

   ↑店家資訊

     店名~蔡家牛排 莊敬店

     地址~新北巿板橋區莊敬路165號

     電話~02-22592636

     營業時間~平日午餐11:00-15:00  晚餐17:00-22:00

              週末假日11:00-22:00  週二公休

文章標籤
蔡家牛排莊敬店 板橋蔡家牛排 沙拉水果吧 自助無限續
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

新北板橋蔡家牛排莊敬店~內用點主餐~沙拉水果吧~冰淇淋~咖啡各式冷熱飲無限續~

 下一篇chevron_right

金山美食推薦「福緣火鍋」開在加油站裡的火鍋店！在地人都吃這家台式石頭火鍋。
相關商家

蔡家牛排-板橋

phone02-22592636
place新北市板橋區莊敬路165號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up