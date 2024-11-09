↑新鮮蔬果沙拉吧~自助無限續~在板橋蔡家牛排

乾淨舒適的用餐環境~吃的開心又安心~

↑113年10月26日週六~歡樂四人幫聚會

用餐地點蔡家牛排~是菁夫婦經常光顧的牛排館

今日帶小青和爸爸來品嚐好味道~

↑看到了嗎~上一張照片~和這張照片~都取名為蔡家牛排

地點差很大~原來蔡家牛排有三家分店

上一張照片是民治店~但我們要來的是這家~莊敬店~

↑雖跑錯地點~無妨~時間還算早~拐幾個彎就到莊敬店

本店營業時間11點開始~我們是第一組進場客人

可以拍到如此淨空畫面~開心~

↑整個用餐環境不算大~桌間距離卻保持的很適當

簡約乾淨的用餐區~桌面擦拭的乾淨清爽~價格親民

服務員的收盤速度也算快~歷史悠久的蔡家牛排

難怪會擄獲菁夫婦的心~

↑菜單就在桌板底下~主餐計16項可選擇

肉品來源都有標註清楚~也可以僅點鐵板麵或沙拉吧~

↑來的早~拍照先~自助吧的飲料~是熟悉的可口可樂系列

咖啡~紅茶~各式花草茶包~任君自由取用~

↑還有小朋友愛的2款小餅乾~還為不喜黑咖啡的食客

準備了細砂糖+奶精粉~雖然不是很健康的搭配

但還算是誠意滿滿~

↑經典不敗~搭排餐好喝的玉米濃湯~

↑甜點是咖啡凍

↑完全不佔空間的水果鮮蔬沙拉吧~上方是水果區

下方是沙拉吧~種類蠻多~想的到的幾乎都有

小青愛的苜蓿芽~紅黃甜椒~苦瓜切片~蕃苆~豆苗

更有水煮蛋~若有和風醬的選項~那就是100分了~

↑水果更有5大選項~現在巿面上賣的水果

每樣都好貴~木瓜~白色火龍果~小玉西瓜~芭樂~蘋果

感覺超級幸福的fu~

↑切的大小一致的漂亮蘋果

↑維他命第一名芭樂

↑好甜好吃的小玉西瓜

↑小青愛的白色火龍果

↑現在超貴的木瓜~前二天小青在巿場

選了二顆中等木瓜~不大喔~就95元~

↑5種口味的冰淇淋

↑瞧瞧~客人有多少~不到30分鐘的時間

幾乎滿客狀態~生意真的超級好的~

↑先來杯紅茶~解渴也可解油膩~

↑點主餐~另附烤的酥香的小餐包~每人2顆

這個沒有無限續喔~

↑看看桌面都是滿滿的水果味~早上剛好還沒吃水果

吃飯前~先來吃點新鮮水果~好幸福的感覺~

↑沙拉吧的菜色都洗的乾淨新鮮~搭著千島凱撒醬

還不錯吃~但小青喜歡和風醬~若有是不是更讚呢~

↑點主餐~跟服務員要的綜合醬~黑糊椒醬+蘑菇醬

↑菁點的帶骨3片牛小排450元

↑菁老公點的沙朗牛排320元~好大一盤的牛肉

↑我家老公點的扁鱈350元~好新鮮的魚貨

主廚手藝了得~把這鱈魚煎的好漂亮~

↑小青點的剝骨鷄腿排300元~不得不說這鷄腿厚實

好大一塊~更是煎的好嫩~底下還有一顆荷苞蛋

麵條~四季豆~吃的滿心歡喜~

↑給滿滿的食物一張特寫~用餐限制90分鐘

這樣的餐點及食材~吃的開心且心滿意足~

↑每月一聚的歡樂四人幫~10月在板橋蔡家牛排莊敬店

開心小聚~

↑店家資訊

店名~蔡家牛排 莊敬店

地址~新北巿板橋區莊敬路165號

電話~02-22592636

營業時間~平日午餐11:00-15:00 晚餐17:00-22:00

週末假日11:00-22:00 週二公休