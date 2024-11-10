火火選物

官方網站： 火火選物-「hohos」炎亞綸自創品牌: HONEY BUN/CASA/JUMBO ROLL

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喜歡吃小零食的我，這次要來跟大家分享的是 火火選物-「hohos」炎亞綸自創品牌: HONEY BUN ，

這個可愛的桶裝造型，配上簡約的英文字體，就變成了帶點小個性的感覺，很吸睛

吃完還可以收藏再利用，除了可以繼續當成容器保存東西，拿來做成花盆，

或是畫水彩用的筆洗桶感覺也很帥氣耶，喜歡~

HONEY BUN目前總共推出了三款桶裝，原味、可可、宇治抹茶、草莓厚奶，四種口味。

你可能會想，四種口味?

對，四種口味，黑灰配色的那款，裡面是可可+原味，兩種口味可以在這桶裡一次滿足喔~

單塊的獨立小包裝設計，不只分食攜帶方便，也不用擔心保存受潮的問題，非常貼心~

下午茶或是追劇嘴饞時刻，就很適合拆幾片來吃吃，像這樣一字排開，這配色是不是非常宜人

經典原味脆脆 𝘾𝙇𝘼𝙎𝙎𝙄𝘾 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙋𝙔 𝘽𝙄𝙏𝙀𝙎

你絕對會想要試試看的哈尼棒經典原味！

日本雙糖結晶，加上台灣龍眼蜂蜜及雞蛋香氣融入其中，烘烤乾燥後層次豐富，

土卵の香氣濃郁，底層鋪上白脆糖，讓人每一口都可以品嘗到最單純的甜蜜。

特濃可可脆脆 𝙍𝙄𝘾𝙃 𝘾𝙃𝙊𝘾 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙋𝙔 𝘽𝙄𝙏𝙀𝙎

以比利時70%苦甜黑巧克為主角，再披上棉花糖烘烤後的糖霜薄紗，最後再輕輕地灑上鹽之花，

令人難以忽略的，讓人既想纏綿又濃烈的苦甜滋味，就這樣濃得化不開的誕生了。

草莓厚奶脆脆 𝙎𝙏𝙍𝘼𝙒𝘽𝙀𝙍𝙍𝙔 𝙒𝙄𝙏𝙃 𝙈𝙄𝙇𝙆 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙋𝙔 𝘽𝙄𝙏𝙀𝙎

一入口就是非常少女心的草莓帶頭，與哈尼棒獨特的焦香舖滿對手戲，再由奶香的絲滑貫穿全場，

第一口就讓人忍不住嘴角上揚，想起一些可愛又甜蜜的小碎片，不想放下。

宇治抹茶脆脆 𝙐𝙅𝙄 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃𝘼 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙋𝙔 𝘽𝙄𝙏𝙀𝙎

抹茶的青澀和日本雙糖結晶的甜美，就像是互補的兩個人在曖昧，相輔相成的美妙滋味~

每一片 HONEY BUN 都是使用 HOHOS 獨家的配方製作、烘烤而成，

片刻在手片刻不離手，脆脆入口一口接一口。

最棒的是每片不到50大卡喔，品嘗甜點再也不用擔心這些那些

來一杯自己喜愛的飲品一起搭配，美好的下午茶食光，這樣度過就對了