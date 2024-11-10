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【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY BUN 哈尼棒脆脆

2024-11-10 00:31:00 文字：shouyadog
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火火選物

官方網站：火火選物-「hohos」炎亞綸自創品牌: HONEY BUN/CASA/JUMBO ROLL

官方臉書：火火選物

官方IG：hohosselect

 

【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

喜歡吃小零食的我，這次要來跟大家分享的是火火選物-「hohos」炎亞綸自創品牌: HONEY BUN

這個可愛的桶裝造型，配上簡約的英文字體，就變成了帶點小個性的感覺，很吸睛 【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

吃完還可以收藏再利用，除了可以繼續當成容器保存東西，拿來做成花盆，

或是畫水彩用的筆洗桶感覺也很帥氣耶，喜歡~ 【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

HONEY BUN目前總共推出了三款桶裝，原味、可可、宇治抹茶、草莓厚奶，四種口味。

你可能會想，四種口味?

對，四種口味，黑灰配色的那款，裡面是可可+原味，兩種口味可以在這桶裡一次滿足喔~ 【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

單塊的獨立小包裝設計，不只分食攜帶方便，也不用擔心保存受潮的問題，非常貼心~ 【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

下午茶或是追劇嘴饞時刻，就很適合拆幾片來吃吃，像這樣一字排開，這配色是不是非常宜人 【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

經典原味脆脆 𝘾𝙇𝘼𝙎𝙎𝙄𝘾 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙋𝙔 𝘽𝙄𝙏𝙀𝙎

你絕對會想要試試看的哈尼棒經典原味！

日本雙糖結晶，加上台灣龍眼蜂蜜及雞蛋香氣融入其中，烘烤乾燥後層次豐富，

土卵の香氣濃郁，底層鋪上白脆糖，讓人每一口都可以品嘗到最單純的甜蜜。

 

【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

特濃可可脆脆 𝙍𝙄𝘾𝙃 𝘾𝙃𝙊𝘾 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙋𝙔 𝘽𝙄𝙏𝙀𝙎

以比利時70%苦甜黑巧克為主角，再披上棉花糖烘烤後的糖霜薄紗，最後再輕輕地灑上鹽之花，

令人難以忽略的，讓人既想纏綿又濃烈的苦甜滋味，就這樣濃得化不開的誕生了。

 

【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

草莓厚奶脆脆 𝙎𝙏𝙍𝘼𝙒𝘽𝙀𝙍𝙍𝙔 𝙒𝙄𝙏𝙃 𝙈𝙄𝙇𝙆 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙋𝙔 𝘽𝙄𝙏𝙀𝙎

一入口就是非常少女心的草莓帶頭，與哈尼棒獨特的焦香舖滿對手戲，再由奶香的絲滑貫穿全場，

第一口就讓人忍不住嘴角上揚，想起一些可愛又甜蜜的小碎片，不想放下。

 

【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

宇治抹茶脆脆 𝙐𝙅𝙄 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃𝘼 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙋𝙔 𝘽𝙄𝙏𝙀𝙎

抹茶的青澀和日本雙糖結晶的甜美，就像是互補的兩個人在曖昧，相輔相成的美妙滋味~ 【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

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每一片 HONEY BUN 都是使用 HOHOS 獨家的配方製作、烘烤而成，

片刻在手片刻不離手，脆脆入口一口接一口。

最棒的是每片不到50大卡喔，品嘗甜點再也不用擔心這些那些 【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

來一杯自己喜愛的飲品一起搭配，美好的下午茶食光，這樣度過就對了 【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

跟我一樣喜歡吃小零食的朋友，很推薦大家可以到火火選物逛逛喔~ 【餅乾零食】火火選物 HOHOS 炎亞綸自創品牌 HONEY

 

文章標籤
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