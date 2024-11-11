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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 在煕的男，朋友

劇情：即時行樂不在乎別人眼光的女主角在熙（金高銀 飾），保持距離在意別人看法的男主角興秀（魯常泫 飾），不同性格的二個人，因在熙幫興秀解危，讓兩個人開始有交集，卻意外的合拍進而同居！

他們一起度過最單純的學生時期，及出社會之環境轉變後前途渺茫，讓友情面臨考驗，但也此因讓兩人回到忠於自我與面對自己，開啟了跨性別歷久彌堅的友誼！

近期較輕鬆愉快的喜劇，看似愛情喜劇，卻是誇性別情誼的議題，電影中有真實情況的情節，男女主一直走過對方重要苦痛的階段，展現讓人羡慕的真金友誼！

在煕的男，朋友，全台11月8日（五）友誼不散上映！

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