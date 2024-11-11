這次來到位於台中西屯區的鞋寶觀光工廠，這裡有製鞋的導覽參觀，還有鞋子或包包的DIY課程，藉由導覽來加深對鞋子的映象之後自己DIY鞋子，相信對小朋友應該也能學到不少。
這個是我們這次出遊的影片，影片比較完整可以看看
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這邊有開放時間，每個星期二固定公休，每天有三個時段開放導覽，只有導覽的時間才能參觀二樓的展區，工廠這裡有免費的停車場可以停車，很方便，門票的費用也能折抵消費，裡面有一些現成的鞋子可以買，也有咖啡廳可以買些東西吃。
我們來的時候導覽時間還沒到，所以我們就先直接去DIY教室做鞋子，除了鞋子還有包包，鎖匙圈，有蠻多選項可以自己DIY，老師也很親切的手把手教我們每個步驟，圖案有很多，我們家妹妹選的是一個貓咪的圖案，自己選擇想要貼的位置貼在鞋子上，算是還蠻簡單的。
步驟可能對大人來說是簡單的，但是我們家小朋友可能沒有那麼有耐心，玩一下覺得有點難就丟給老爸做XDD，個人是建議小朋友有點大了，大概三年級以後再來會比較可以自己完成，工算蠻細的，沒弄好很容易把圖片刷破。
導覽時間到了，裡面有很多這種大型的鞋子可以讓我們拍照打卡，很可愛還有附刷子，兩個小朋友在那邊刷得很開心，現在有提供很多製鞋的素材可以讓我們摸摸看，導覽下來不會說很嚴肅無聊。
整個體驗下來覺得還行，有喜歡DIY課程的朋友們蠻推薦的，但是就是建議小朋友大一點再來，才比較可以自己獨力完成，不然就是要爸媽跟小朋友一起做一個就好，大人才不會那麼累，小朋友也有玩到這樣。
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2024-11-11 15:35:00 文字：淘氣老小孩
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