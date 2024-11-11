位於桃園龜山深山裡的「逗陣來土雞城」真的是隱藏版美食！這裡隱密得讓人路過都不會注意到，但只要找到入口的黃色招牌，一進巷弄就能看到藏在鐵皮屋裡的這間小店。餐廳的土雞和野菜都是自家養殖或種植，超新鮮現採，料理風格也走傳統家常菜。餐點價位在100至680元之間，非常適合聚餐，只是雞鴨等餐點都需要事先預訂，建議提前電話預約，以免撲空。

這裡的地理位置相當隱蔽，從茶專路或大同路都能到達。距離福源國小和銘傳大學的車程分別只要一到五分鐘，附近還有登山步道，非常適合享受大自然之餘來品嚐一頓土雞美味。

店家名稱：逗陣來土雞城

所在地址：臺灣桃園市龜山區大同路925號

餐廳前方還有大片空地可以停車，來這裡完全不用煩惱停車問題。



這裡最特別的是自家養殖的雞鴨，還種植了當季山產野菜，所有食材新鮮現採，保證現點現做，採預約制，建議事先訂位，想吃雞鴨料理也要預訂！

一走進去，就能感受到民宅的簡樸風，神明廳與圓桌的配置，讓人彷彿來到朋友家。

餐點選擇豐富多元，有土雞料理、熱炒、炸物等，價位相當親民，平均一人只要花$380就能飽餐一頓，且份量超大，我們五個人點了七道菜花費$1900，吃不完還能打包回家，真的是物超所值。

白斬土雞

招牌菜之一的白斬土雞，皮油亮誘人，肉質鮮嫩且有雞的天然甜味，完全不乾柴，搭配特製醬汁，鹹香美味，是到訪必點的佳餚！

竹筍雞湯

現在正是竹筍季節，這道竹筍雞湯絕對要試試！自家種植的竹筍甜脆清爽，搭配土雞熬煮，湯頭清甜又不油膩，裡面還加入了醃鳳梨，喝起來多了一層果香氣息。

香酥溪哥

溪哥炸得酥脆又香，雖然尺寸偏大，但口感真的非常涮嘴，特別適合當作下酒小菜。

豆香檳榔花

這裡的檳榔花多了點微苦的口感，炒過後爽脆有嚼勁，是道口感特殊的小菜，很值得一試。

香酥班甲

班甲就是斑鳩，這裡的班甲炸得外酥內嫩，口感類似鹽酥雞，酥香又帶點鹹味，也很適合搭配啤酒。

菜脯煎土雞初蛋

這道菜脯煎蛋帶著滿滿的懷舊風味，鹹香鹹香的菜脯味與蛋香融合，完全就是下飯的絕配！

冷筍沙拉

老闆娘招待的涼筍沙拉，筍子鮮甜又脆，淋上沙拉醬，再撒點巧克力，清爽美味，適合當季享用。

黃金雞油麵線

這裡的麵線加入了雞油，吃起來特別香濃順滑，是用餐時不可或缺的一道主食。

店家/景點資訊

店家名稱：逗陣來土雞城

所在地址：臺灣桃園市龜山區大同路925號

營業時間：11:00am-21:00pm

店家電話：03-3508709

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