在台南安平的住宅區裡，藏著一家令人驚喜的台式料理餐廳「海鮮島水產活物台式料理餐廳」。

位置就在平通路上，餐廳裡的桌數不少，從大廳到包廂都坐得滿滿，整個熱鬧到不行！

這家餐廳有點像海安路的熱炒店，點餐除了有菜單本，也可以直接到冰櫃區挑選活海鮮，選定料理方式後現場確認價格即可，菜色非常多樣，無論是熱炒、手路菜還是辦桌料理，都有得選！

今天我們五大一小點了一桌美味，共花費3060元，滿桌好料讓人超滿足，餐點包括鳳梨蝦球、烏魚子炒飯、絲瓜蛤蠣、烤無骨牛小排、冷筍沙拉、雨來菇、宮保雞丁、招牌海鮮粥、金沙中卷，最後還免費招待水果。這樣的分量，對我們這些大胃王來說非常足夠，海鮮粥甚至打包回家繼續享用！



鳳梨蝦球（$280）：這道蝦球超真材實料！蝦子炸得外脆內彈，大尾又甜美，咬一口滿嘴都是鮮甜的滋味，讓人忍不住直呼「霹靂無敵好吃」！

招牌海鮮粥（$680）：這碗粥是評價一家海鮮店新鮮度的關鍵，裡頭有大塊魚肉、蛤蠣、透抽和鮮蝦，每一口都是海鮮的精華，一吃就停不下來，我自己就吃了兩大碗！

烤無骨牛小排（$380）：牛小排的質量很不錯，烤工恰到好處，口感鮮嫩多汁，搭配簡單的玫瑰鹽就相當美味。

絲瓜蛤蠣（$200）：清甜的絲瓜搭配鮮美的蛤蠣，這道菜是我們家在海鮮餐廳的固定選項，簡單卻美味。

雨來菇炒蛋（$180）：這道很少見的雨來菇炒蛋讓人眼前一亮，雨來菇軟嫩如紫菜的口感，吃起來非常特別。

宮保雞丁（$220）：我妹妹最愛的宮保雞丁，香辣鹹甜，超級下飯，必點！

烏魚子炒飯（$420）：他們家的烏魚子炒飯特別香，烏魚子不僅切丁還炒碎混入飯裡，每一口都能吃到濃郁的烏魚子香氣，比單純放在飯上更加入味！

冷筍沙拉（$240）：新鮮的冷筍甜美無比，沒有一絲苦味，吃起來清爽又滿足。

金沙中卷（$380）：這道金沙中卷超推薦！鹹蛋黃香氣十足，中卷大塊又彈牙，絕對是必點的招牌菜。

整體來說，海鮮島水產活物台式料理餐廳以新鮮食材和師傅的精湛手藝，搭配平實的價格，難怪開店後迅速成為台南饕客的愛店。冷氣超涼，還有包廂，成為許多商務人士聚餐談事的首選！特別推薦他們家的「龍蝦三明治」，是獨特的辦桌料理，但要提前預訂才能享用到喔！

店家資訊｜海鮮島水產 活物 台式料理餐廳 海鮮島水產 活物 台式料理餐廳｜官網連結

地址：台南市安平區平通路578號

聯絡電話：06 298 5000

營業時間：週一～週日 中午11:00-14:00 / 晚上17:30-21:30

公休日：無固定公休(詳見官網最新公告)

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