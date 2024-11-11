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台北小巨蛋站吧生肉骨茶！中崙市場必吃「顏氏肉骨茶」正宗馬來西亞風味，愛肉骨茶老饕快來。

2024-11-11 17:55:09 文字：姬蝶
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姬蝶

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台北小巨蛋站吧生肉骨茶！中崙市場必吃「顏氏肉骨茶」正宗馬來西亞風味，愛肉骨茶老饕快來。

在台灣，提到肉骨茶，許多人想到的是清淡胡椒味的新加坡版本，但隱藏在台北市中崙市場二樓美食街42號的「顏氏肉骨茶」，帶來的是更具中藥香的馬來西亞「吧生」風味肉骨茶，讓馬來西亞遊子在異鄉也能找到家的味道。

吧生位於馬來西亞，被稱為肉骨茶的發源地，這裡的肉骨茶店密度全球最高，而顏氏肉骨茶的老闆正是來自吧生，把正宗的家鄉風味帶到台北。

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這裡的肉骨茶湯頭由多種中藥材精心熬製，風味濃郁，有別於新加坡肉骨茶，令人難忘。餐點選擇多樣，有「肉骨茶套餐」和「肉骨茶麵」兩種。套餐包含肉骨茶、糙米飯、青菜、鵪鶉蛋、豆腐和熱茶，適合偏愛傳統米飯的饕客；而肉骨茶麵則選用拉麵麵體，搭配豬肉叉燒、玉米筍、四季豆、洋蔥和枸杞，別有一番風味。

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若喜歡多一點刺激，可以添加老闆自製的辣椒醬油，為湯頭增添鹹香辛辣，讓整道菜變得更加過癮。台北小巨蛋站吧生肉骨茶！中崙市場必吃「顏氏肉骨茶」正宗馬來西亞風味，愛肉骨茶老饕快來。

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品嚐這道肉骨茶時，湯匙和叉子是絕佳的工具。叉子能輕鬆分解肉塊，方便入口，讓每一口排骨都吸足湯汁精華，肉質Q彈且散發著濃厚中藥香氣。

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而在肉骨茶飯上淋上湯汁後，米飯粒粒分明又濃郁入味，搭配灑滿紅蔥頭酥、蒜酥的油豆腐與鵪鶉蛋，還有高麗菜的清香，讓人食指大動。

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這樣的一份套餐，讓你瞬間感受到馬來西亞吧生的滋味。這裡不僅追求美味，還非常關心食材的健康，特別選用糙米飯，讓客人能享受安心的料理。愛好肉骨茶的朋友，如果覺得套餐份量不足，還能加點一份肉骨茶麵來飽餐一頓。

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想要更即時了解店家資訊的話，可以關注顏氏肉骨茶的IG，隨時跟上最新消息。

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這裡絕對是肉骨茶愛好者的天堂，平價、快速、美味又用心，不用出國就能享受最地道的馬來西亞風味！最後提醒大家，外帶記得自備環保餐盒，為環保出一份力喔！
 
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FB ：https://www.facebook.com/ganbakuteh
店址：台北市松山區八德路三段76號2樓攤位42號（中崙市場）
 
 

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