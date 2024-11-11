在竹北裏月·晴酒，您將體驗到全新的味覺感受。這裡結合了靜謐的日式環境與精緻的中式料理，為食客提供一場視覺與味覺的雙重盛宴。餐廳將中式佳餚納入菜單，讓人耳熟能詳的料理焕然一新，並且以高質感的日式板前大堂呈現。所有食材都經過精心挑選，並採用天然的料理手法。從慢火精燉數小時的高湯、到獨家秘製醬汁的麻婆豆腐，再到使用生食級生命卵的和牛提燈，每道菜都像是對自己最好的犒賞。這裡無論是商業午餐或招待貴賓，都是絕佳的選擇。

位置與停車：竹北裏月·晴酒位於竹北縣政十三路，鄰近博愛國中。這裡的停車非常方便，您可以提前與餐廳聯絡預留門前的停車位，或者停放在附近的停車場與竹北停15停車場。

竹北裏月·晴酒的空間設計以日式美學為主，充滿了精緻和內斂的氛圍。走進這裡，您會感受到一份靜謐與舒適。餐廳的中式饗宴區位於二樓，整體設計以庭園為靈感，並在天台前創造了一片安靜的空間。在享受職人精心烹製的Omakase板前料理之前，您可以在這裡稍作休憩，放鬆心情，準備迎接美食的饗宴。

竹北裏月·晴酒的板前料理席僅設有七個座位，保證每位賓客都能夠享受專注且精緻的用餐體驗。您可以近距離觀賞廚師巧妙的烹調過程。專人貼心的管家服務，讓您在選擇餐點或用餐過程中獲得悉心照顧。每個座位都提供毛毯，讓您在這片安靜的空間中享受溫暖且無與倫比的高級餐飲體驗。

今日的酒水搭配非常精選，從餐前酒的義大利氣泡酒到橘酒與白酒的交替呈現，每一杯酒都精心選擇，以增強每道菜的風味。

中式料理 : $3500/位

自然酒 : $2500/五杯、$3200/八杯



以精緻的日式板前料理為基礎融入了中式料理的特色，特別強調食材的原味與工藝的融合，在熟悉的中式料理用以更細膩的呈現。餐點開始前，裏月·晴酒會以台茶18與WASAN來自富士靈峰伏流水為迎賓飲品，先讓清新味蕾，也為拉開品味美食序幕的儀式感。

在燈光下的星芒在等候時間也是有趣的把玩。

櫻桃鴨佐玉米醬：宜蘭的櫻桃鴨鴨胸經過花椒與香料醃製，脆皮鴨肉與清甜的玉米醬搭配，豐富的層次感令人回味無窮。

烤太刀佐芋泥白醬：白帶魚搭配芋頭和高麗菜製成的絲滑白醬，口感豐富，兼具魚的鮮美與蔬菜的清香。

上湯茶碗蒸：使用三年老母雞熬製的清湯作為基底，茶碗蒸的口感滑嫩，湯汁清爽，黑胡椒與海苔的點綴增添風味。

麻婆豆腐：用花椒與乾辣椒炒製，濃郁香氣讓豆腐與絞肉更添層次，每一口都讓人忍不住多添一碗白飯。

和牛提燈：A5和牛紐約客與天惠農場的生命卵完美結合，肉質軟嫩，蛋黃與牛肉的搭配相得益彰，風味深刻。

龍蝦魚露蒸：以天使龍蝦為主角，搭配自製魚露醬汁蒸煮，鮮甜的龍蝦肉與鹹香的魚露相輔相成，口感豐盈。

碳烤和羊佐梅漬番茄：紐西蘭羊排燒烤至嫩，搭配梅漬番茄，酸甜口感為羊肉增添特殊風味。

黯然銷魂飯：紅燒肉燉煮至軟嫩，與生命卵荷包蛋一起享用，帶有微微辣味卻柔和不膩，令人一口接一口。

端至板前然後裝盛妝點，即便是紅燒肉也有自己的輝煌時刻。

翠玉白菜：用雞湯熬製的上湯搭配翠玉白菜，湯頭清澈、鮮美，口感清新、溫暖，彷彿回到家的感覺。

餐後的甜點選擇包含清酒冰淇淋與昭和布丁，帶有奢華的金粉點綴。冰淇淋的甜度適中，清酒風味濃郁，布丁口感綿密，搭配甜點酒的香氣，完美收尾。

酒水搭配這五款，在餐食中依適合的菜品中遞上，義大利普洛傑迪維娜密思嘉甜氣泡酒為餐前酒，屬於白葡萄氣泡酒，帶有花香與梨、蘋果香，屬於女性喜好的一款。#開車不喝酒喝酒不開車

今日的酒水以橘酒與白酒交互呈現，第二杯是德國來因黑森林橘酒，橘酒的特性在於果皮與果肉分開釀製，榨汁之後再一併發酵，口感上以果香為主，入喉後偏酸，讓味覺可以在墊上一階。#開車不喝酒喝酒不開車

德國沃爾姆斯白酒，聞起來是花香，入口之後卻是帶有茶香與堅果香(Schembs2021 Wild at heart Riesling Cabinet)#開車不喝酒喝酒不開車

南陽風土，是台灣限定酒，來自日本山形縣白葡萄酒，全日本葡萄釀造，喝起來沒有單寧感，稍稍有著甜且帶有檸檬香。#開車不喝酒喝酒不開車

最後甜點搭配的就是這一支，甜白酒(貴腐酒)不會像甜酒這麼膩口，口感上溫潤許多，最適合就是搭配甜點享用囉。#開車不喝酒喝酒不開車

在竹北裏月·晴酒，您不僅能享用到精緻的中式料理，更能體驗到日式靜謐環境中的獨特氛圍。無論是美食愛好者或是需要一個安靜場所來放鬆身心的人，這裡都能提供無與倫比的用餐體驗。









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