說到新竹，你會想到什麼呢？是不是馬上浮現出貢丸和米粉的畫面？今天帶你來到新竹香山區的「老鍋休閒農莊」，這裡可是全台最古老的米粉品牌！這個傳承六代的「老鍋米粉」品牌，不只保有百年歷史，還是全台第一家可以讓遊客親手體驗製作米粉過程的觀光農莊。

「老鍋休閒農莊」的重點在於保留並展現新竹米粉的傳統製作工藝和歷史軌跡。園區內展示了許多製米粉的古早器具，並規劃了親子課程，讓大朋友小朋友可以一起體驗米粉的製作樂趣，還有豐富的米食文化共學活動，一起重溫新竹米食的傳統製作技藝。

如何到達：

火車：可以搭平快車到崎頂火車站下車，再步行到西濱公路往北約走30分鐘即可到達，或在竹南火車站下車後轉搭計程車。

自行開車：從北二高香山交流道下，接中華路後直行可接西濱公路，左轉南行約600公尺即可抵達。





「老鍋休閒農莊」園區內的場景經過精心設計，有著復古的氛圍，同時提供現代化的食堂，讓你可以在這裡品嚐由產地直供的正宗米粉。來到這裡，就像進入米粉製作的時光隧道，既能學習米粉的製程，也能在這裡享用純正的米粉美味。

這裡不只是觀光農莊，還設有懷舊感滿滿的伴手禮專區，非常適合喜愛拍照、逛街的旅客。

一進門，看到各式各樣米粉製品應有盡有，讓你體驗新竹米粉的多樣化選擇。



除了米粉相關製品以外，也有糖果餅乾、螺絲粉之類的。

當然還有老鍋米粉的特色產品——即食米粉包裝系列。

方便又美味，沖泡就能享用。

即使無法親臨現場，也能透過網路購買喔！

米粉的製作歷程和工藝技術在「老鍋休閒農莊」也能看見！園區設有米粉歷史光廊，讓遊客可以深入了解米粉的演變過程和生產工序。

復古裝潢的展覽空間，不僅充滿拍照打卡的亮點，也是對米粉歷史的致敬。

農莊提供多種手作體驗課程，包含製作米粉、粿及麻糬，每種課程均有固定收費（如米粉350元、粿200元、麻糬180元），且可攜帶12歲以下兒童免費參與。額外參加者需付費50元，兩歲以下免費。全家大小一起動手做米粉，既趣味又有教育意義，讓小朋友能夠了解米粉從何而來。

在「老鍋休閒農莊」的手作課程中，遊客可以依序體驗不同的米粉製作步驟，包括：

壓製米粉：由遊客自己操作機器，將煮熟的米飯壓成條狀米粉，這步驟既新鮮又有趣。

批米粉：將蒸熟後乾燥的米粉撕成片狀，放在木模上整型。

親子米食文化共學。

包裝米粉：最後一個步驟就是包裝，並加入特製的蔥油醬包和調味包，這樣一份即食米粉就完成啦！親自包裝的米粉，還可以帶回家品嚐或分享。

在這裡親子共學特別有意義，親手包裝一份自己的米粉產品，帶回家也特別有紀念價值。孩子們會在過程中了解米粉的由來和意義，增添了親子活動的樂趣。

新竹香山的「老鍋休閒農莊」，不僅是觀光景點，還是保留新竹米粉文化的傳統基地，讓大家可以透過參觀、體驗、手作，全面瞭解米粉製作的過程。走一趟這裡，既能放鬆享受美食，也能增加知識，是親子、朋友或團體出遊的好去處。

老鍋休閒農莊

地址：新竹市香山區西濱路六段569號

電話：035373075

時間： 08:30–17:00｜每週三公休

官網：老鍋休閒農莊 (oldpot.com.tw)｜Facebook

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