光。咖啡十號店 ～記憶中的那盞微光、還有燈下的那碗牛肉麵香。
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記憶中的老地方
〖 llum 光。咖啡十號店〗
位於舊市議會旁、
從捷運前金站1號出口出來就能看到。
有著復古情調的舒適空間加上輕柔的背景音樂
很容易讓人進入懶洋洋的放空狀態。
尤其是在下午時間、
從大窗透入的陽光微暖
加上涼涼地冷氣溫度~簡直好睡❤
以前還在高雄時算是蠻常來這兒，
在風趣幽默的老闆娘以及可愛的豬頭咖啡、
還有美味的甜點鹹食陪伴下
渡過一個個悠哉悠哉地午後時光。
ex.最常吃的♦︎「煎餃套餐」❤
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然後就是久違的再度回訪~
恬靜溫柔的氣氛依舊、
美味的咖啡香氣依然，
而好吃的鹹食料理可多了不少呢。
板娘的特色料理~呼搭啦❤
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照例點一杯
招牌♦︎「溺水豬咖啡」
享受漸層變化的拿鐵香濃滋味。
然後還幸運遇上很少出現的微笑豬頭❤
接著即將登場的新作料理~
♦︎〖紅燒牛肉麵〗
滿滿的牛肉映入眼簾、
這用看的就好吃了❤
一塊塊燉煮入味的嫩彈牛肉
還有軟嫩濃郁的牛筋口感。
搭配我最喜歡那種寬版麵條的彈牙，
捲入微辣香鹹的醬汁~整個開胃❤
《還有附紅燒牛肉湯一碗！
要吃乾拌or湯麵皆可。》
《想吃辣一點就把小碟裡的辣椒丟下去》
我比較愛吃乾拌的、
吃完麵後一杯熱燙湯香下肚~滿足❤
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店名：光‧咖啡10號店
電話：07 241 9655
地址：高雄市前金區自強一路10號
營業時間:11:00–18:00
（休日臉書公告）