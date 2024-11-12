一進入餐廳就能看到多隻大型犬人迫不及待想要進去噜兩把！別急，先讓我來解一下消費方式～

消費方式一：二樓用餐後取得入門票

消費方式二：一樓購買入門票300元可折抵餐廳200元飲料一杯

消費方式三：購買狗狗零食可以在柵欄外餵食

餐廳內的餐點就看各人口味囉，不過用餐區雖然設置在二樓，但仍可看到狗狗毛在空氣中飛揚，桌椅上也能看到部份蹤跡，如果會介意就不建議在此用餐！那麼，就直接先來看看餐點吧~~

【紅酒燉牛肉】

飯的米心偏硬，不過義大利米就是要這樣半生不熟口感才對味，但是，這也是看個人的接受程度，像我們一家就不喜歡這一樣的口感，而牛肉吃來雖不乾柴但也不軟嫩，整體只能說中規中矩吧......

【奶油蕈菇燉飯】

口味尚可，但是視覺上談不上精緻，飯粒依舊偏硬，要細嚼慢食，這樣的份量女生吃飽沒問題。

【奶油白醬培根德腸義大利麵】

不只飯粒偏硬，就連麵條也是，麻煩請同樣細嚼慢嚥，奶油白醬口味上雖說不太濃郁，但也較不膩口。

【綜合炸物拼盤】

開心吃開心聊的好料就是炸物啦，雖然點這個感覺很不划算，不過至少不踩雷。

升級套餐的小杯優格及香蒜麵包，優格超好吃，很想續杯啊~~~

濃湯也還可以，不過要是能大杯一點會更滿足就是了。

【烤布蕾奶茶】

香甜可口，濃郁且不膩，這個只來一杯好像不太夠我們一家三口分著喝，哈~~

【棉花糖可可(熱)】

這個同樣好喝，對喜歡可可我的來說，兩三下就馬上一杯下肚了~~

吃完餐點後，當然就是馬上回到一樓跟狗狗互動啦~~

不得不說，這裡的狗狗還挺現實的，沒吃的牠們根本不理你，但一看到有人買食物要來餵食，全部立馬衝上前......

我們沒買食物餵食，不過摸摸牠們跟牠們拍拍照這些還是都沒問題的，店內的狗狗雖然都是中大型犬，但基本上都很溫馴，而且工作人員就在一旁，所以是可以很放心跟牠們互動的。

最後還是要提醒一下，因為空氣中四處飛舞的狗毛真的太多，建議來店的朋友，請務必戴好口罩，尤其是有過敏體質的人更是要將口罩戴好戴滿，不然吸入太多狗毛，小病一場只怕少不了...。

【Nago Nago-寵物友善餐廳】

位置：台中市北屯區同榮路93號

電話：04~24269915

服務時間：10:00~18:00

粉絲專頁：Nago Nago-寵物友善餐廳

IG：nagonago.na

(以上評論為個人感想，請自行體驗為準。另外，店家的用餐優惠活動．價格請看店內公告或官網及粉絲頁的訊息為主，謝謝 !! )

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