台中最新特色遊戲場 中央公園--飛行美樂地 飛碟造型吸睛又好玩～

台中最新遊玩去處，有全台最長32M雙軌滑索，最酷最吸引人還有飛碟造型的溜滑梯遊具，結合超多攀爬、鑽龍、爬繩無敵放電⚡️尤其是 超長又快速的溜滑梯好玩又刺激，超受小朋友歡迎！！飛行美樂地遊戲場保留原有的機場跑道，可讓小朋友透過飛行跑道的遊戲空間、繩索等設施，了解過去水湳機場的文化、歷史、記憶，寓教於樂。

中央公園--飛行美樂地 如何去？

🛸 中央公園--飛行美樂地

📍 台中市西屯區經貿九路138號（自我體驗區中央公園兒童遊戲區）或直接Google自我體驗區也可以～

🕐 24小時

🅿️ 路邊停車格、收費停車場

中央公園--飛行美樂地 特色放電遊具設施

今年台中陸續有好幾個特色遊戲場開放，飛行美樂地也是其中一個，2024年11月10 號正式啟用的遊戲場主題非常有特色，總面積約4,200平方公尺，結合飛行體驗及機場意象，以「未來飛行」概念呼應水湳機場歷史精神，導入主題式飛行組合滑梯遊具等設施，提供兒童多元化且平等共融的權利，同時建構友善無障礙環境，與公園「曼哈頓機場航廈」遊客中心呼應，讓使用者透過遊具體驗「騰空感」及「速度感」。

全台最長32M雙軌滑索（站立、坐式） 保留原有的機場跑道來作為滑軌跑道非常有特色，超長的滑索距離是全台第一名，速度不快也相對安全，小小孩玩也不會害怕。平日來玩排隊不用等候太久，兄妹就玩了好幾趟超開心～

大型飛行組合溜滑梯遊具 飛碟造型的遊具是這遊戲場超吸睛的特色遊具！遊具建築本身很美很有質感，還有兩個長的旋轉溜滑梯以及兩 個直式滑梯，分別適合不同年齡層孩子遊玩。不銹鋼材質的滑梯溜起來速度很快很有刺激感，超受大孩子歡迎！

大小攀爬網、鑽龍 這裡的攀爬網是目前看過最多最大型的，飛碟內外部都是滿滿的爬網，沒有一般樓梯可以走，一定要經過重重的挑戰才能溜滑梯，通常溜一趟孩子就要花費不少體力，真的是放電第一名的設施。

頗有高度跟挑戰性的攀爬網，考驗孩子的手眼協調以及肌耐力，也能訓練培養孩子挑戰的勇氣！

飛行遊具的下方空間也充分完善利用，設置許多造型不同的休憩空間，有月亮造型、三角網造型、帶狀、圓型椅，還有搖板盤爬繩，每個空間都能讓孩子玩耍遊戲，累了也能在下方稍做休息。

這裡的傳聲筒有別以往，會用燈光顏色來顯示分貝音量，但白天看不太出來，不知道晚上是不是效果會更好！但傳聲筒的效果目前很好，妹妹在最下方喊，哥哥在最高的地方都能聽到😂

另外還有礫石沙坑跟細白沙沙坑，愛玩沙的孩子一定要記得自備挖沙工具，這裡玩沙因為有大型遊具遮蔽，所以不會太曝曬這點很棒！

五顏六色色彩鮮豔的高低桶，是很特別音樂遊具，拍打會發出高低不同的音調，孩子拍拍打打就變成了一首樂曲啦！遊戲場周邊也設置不少長椅，可以讓家長休息時也能邊看顧孩子。

連洗手區都是造型可愛的飛碟，記得離開前要先把手洗乾淨喔。

遊戲場外圍也有一些攀爬遊戲組、體健設施可以使用，還有一些造景可以拍照，綠蔭多也非常適合來這裡散散步。