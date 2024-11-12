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嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

2024-11-12 11:36:00 文字：Fresa芙芮莎
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Fresa芙芮莎

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嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

嘉義烤鴨美食蔡氏鴨庒，真心吃過就愛上！
鄰近蘭潭水庫二二八紀念公園，可安排順遊.
每日下午３點開賣！限定外帶！電話預訂～
有一鴨二吃和一鴨三吃，品項內容都不一樣，餐點多元化.
以及單點正港薑母鴨、椒鹽鹹酥鴨、香酥鴨、養生清燉鴨.
建議提早取餐前３０分鐘電話訂餐，才不用現場辛苦等待.

嘉義烤鴨「蔡氏鴨庒」蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

蔡氏鴨庒│餐廳外觀

蔡氏鴨庒就位於大雅路二段上，近金龍街口.
開車可以直接入內，取餐就走，不能擋住車道哦.
或是大雅路上也有路邊車位及蘭停七停車場.
店前旁邊可以停放機車.

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

蔡氏鴨庒以外帶為主，沒有內用座位.
烹飪時間大約３０分鐘，建議用餐時間提早訂餐.
現場取餐客人一多，請耐心等待.

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

蔡氏鴨庒│菜單品項

我覺得最有特色的是一鴨三吃，包含片鴨／骨炒／正港薑母鴨！
你沒看錯！就是正港薑母鴨！
包含在一鴨三吃內，顛覆傳統三吃概念.
非常適合現在秋冬時節，夜碗涼爽，可以來碗熱呼呼的薑母鴨湯！
分別是半隻的薑母鴨，另外半隻用來片鴨肉及骨炒（醬爆口味）.

骨炒有醬爆鴨骨及沙茶鴨骨，二個口味.

常見的一鴨二吃，片鴨／骨炒，骨炒二個口味.

還有特色，一鴨三吃.
有著鴨粥、香酥鴨，養生清燉鴨！

也可以另外單點椒鹽鹹酥鴨（半隻）、香酥鴨（半隻）、正港薑母鴨（一份）、養生清燉鴨.
以及單點烤鴨剁盤（半隻）.

若是人多，想吃正港薑母鴨，又愛吃片鴨肉盤.
那麼建議可點一份一鴨二吃（片鴨骨炒）.
再單點一份正港薑母鴨.
這樣整個就是１.５隻鴨肉量.
多人用餐或是像我們比較愛吃片鴨肉的.
整個份量才能吃得過癮哦！

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

我們這次點了一鴨三吃，選擇醬爆鴨骨口味！
正港薑母鴨有再加購一份綜合菜盤.
骨炒加購區有單點米血糕和鴨肉丸.

並且附上醃製蘿蔔、生洋蔥圈、二份麵皮、二包薑母鴨調味醬、一包甜麵醬.

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

片鴨肉盤

半隻鴨肉做成片鴨肉盤，比較適合小家庭.
烤鴨皮色澤金黃透亮，鴨肉切得厚薄度適中.

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

閃著油光的烤鴨皮令人垂涎三尺.

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

鴨肉片看起來很有湯汁，吃起來也很嫩嚼不會乾澀.

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

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二份麵皮，很貼心的是，麵皮之間都有塑膠膜隔開.
不用擔心全部黏在一起，撕開麵皮非常輕鬆.

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

麵皮還挺大一張，放上鴨肉、生洋蔥圈，淋上甜麵醬.
捲起來後，一口塞入嘴哩，非常飽滿的鴨肉口感.
帶有豐厚鴨肉湯汁和香氣，結合洋蔥清香及甜味.
甜麵醬也很濃郁香甜，淋在鴨肉上好好吃又順口.

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

一片一片鴨肉放入麵皮中～
直接用鴨肉片沾上甜麵醬入口也是味道超級迷人.
我們超愛片鴨肉盤，下次直接要點一鴨二吃！

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

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醬爆骨炒

半隻烤鴨，片鴨肉盤之後，就會切塊下去醬爆快炒.
一大盤份量也很夠吃，還能在另外單點食材加菜哦！

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裡頭有烤鴨、甜不辣、蔬菜、鴨肉丸、米血糕等食材.
加入香料及蔥花等獨家配方辛香料一起大火快炒.
我們有另外單點米血糕和鴨肉丸，份量十足.

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醬爆烤鴨的香氣炒得很入味，底層也有湯汁可以淋飯.
真的一定要配飯，可以多吃好幾碗.
醬香濃郁帶有鮮香甜味，烤鴨肉汁也都融合在湯汁中.

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

烤鴨切得大塊，啃起來相當過癮，可以吃得到肉感，不會都是骨頭.

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帶皮鴨肉吃得到ＱＱ彈牙的鴨皮香氣！
底層有嫩嚼有口感的鴨肉，醬炒入味還有湯汁.
整個風味慢慢啃著鴨肉塊，相當暢快.

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夾上鴨肉品嚐之前，一定要多沾幾下特製醬汁.
讓鴨肉再多多吸飽湯汁，入口咬下會爆汁過癮.

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鴨肉塊切成有大塊小塊，大小朋友也都能吃得輕鬆.

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米血糕

米血糕吃起來軟糯彈牙，帶有香甜湯汁醬爆味道.
配上蔥花一起炒過，味道濃郁，越嚼越香.

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ＱＱ軟軟的甜不辣，也是很多人喜愛的醬爆食材.
同樣很能吸收湯汁，整體風味不失口感.
咀嚼時，柔軟口感帶有醬爆香甜，太滿足.

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鴨肉丸

鴨肉丸也是吃醬爆熱炒人氣加點食材！
Ｑ彈香滑，鴨肉香飽滿不膩口.
一口一個剛剛好～

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醬爆湯汁不只和食材絕配.
高麗菜蔬菜更是入味好吃.
而且炒得高麗菜很軟夠味.

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正港薑母鴨（半隻）

來來來～秋冬必備正港薑母鴨，直接給你半隻！
人數少的，可能還能吃到二餐.
隔天加熱，可以自己放入蔬菜、菇類和火鍋料.
又是完美豐盛的一鍋！

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半隻烤鴨用來作成薑母鴨，剁成一塊塊的有大有小.
很有份量，搭配我們有另加購綜合菜盤～
非常澎派又豪邁的薑母鴨鍋！

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嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

我們特別用透明康寧鍋來裝薑母鴨.
方便看到底層的鴨肉塊及火鍋料和新鮮蔬菜.
才不會一直撈來撈去，最後豆腐都碎散開來.

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薑母鴨湯頭清甜爽口，獨特的薑母鴨香氣還算濃郁.
但是，不會濃到讓人燥熱又味蕾負擔，酒香都煮出甜味了.
鴨肉香嫩也很帶有咬勁，肉質滑嫩有帶湯汁.
不同於醬爆鴨骨的濃厚香甜味道，薑母鴨肉較為爽口一些.

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帶皮鴨肉吃起來Ｑ彈肉嫩，好幾塊鴨肉不用搶.

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

鴨肉切成剛好一口大小.
帶骨切塊，也能吃到嫩嫩鴨肉.
沾上薑母鴨調味醬很對味.
香甜濃郁的滋味，涮嘴開胃.

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湯頭甘甜清香，味道不會太厚重，味蕾沒有負擔.
很推薦隔天熱鍋，可以放入高麗菜為底.
熬煮出湯底更清甜濃郁！

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

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我們這鍋有加大蔬菜.
居然有放蓮藕，相當少見蔬菜品項.
黑木耳、玉米、高麗菜等蔬菜食材.
蔬菜品項相當豐富.

嘉義市東區嘉義烤鴨【蔡氏鴨庒】蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心│限定外帶│東區美食

很喜歡蔡氏鴨庒的一鴨三吃.
居然包含薑母鴨鍋，有乾的醬爆炒骨，有湯的薑母鴨鍋，適合冬天溫補！
可以在家煮一鍋飯，白飯淋上醬爆湯汁，有夠下飯的啦～
不論醬爆鴨骨或是薑母鴨鍋，都有附上滿滿蔬菜和鍋料，滿滿好料大滿足.
也能自己單點加購食材或是單點烤鴨料理.
在家招待賓客或是餐桌加菜都能吃得開心又飽足.

【蔡氏鴨庒】
時間：15：00～21：00
公休：星期三
電話：（05）271-3555
粉絲團：蔡氏鴨庒
地址：嘉義市東區大雅路二段469號
（２５ＯＣＴ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）

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美味度
4.75
服務品質
4.50
裝潢氣氛
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