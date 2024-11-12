嘉義烤鴨美食，蔡氏鴨庒，真心吃過就愛上！

鄰近蘭潭水庫、二二八紀念公園，可安排順遊.

每日下午３點開賣！限定外帶！電話預訂～

有一鴨二吃和一鴨三吃，品項內容都不一樣，餐點多元化.

以及單點正港薑母鴨、椒鹽鹹酥鴨、香酥鴨、養生清燉鴨.

建議提早取餐前３０分鐘電話訂餐，才不用現場辛苦等待.

嘉義烤鴨「蔡氏鴨庒」蘭潭附近美食「一鴨三吃」片鴨醬炒＋薑母鴨！秋冬溫補滿料又暖心

蔡氏鴨庒│餐廳外觀

蔡氏鴨庒就位於大雅路二段上，近金龍街口.

開車可以直接入內，取餐就走，不能擋住車道哦.

或是大雅路上也有路邊車位及蘭停七停車場.

店前旁邊可以停放機車.

蔡氏鴨庒以外帶為主，沒有內用座位.

烹飪時間大約３０分鐘，建議用餐時間提早訂餐.

現場取餐客人一多，請耐心等待.

蔡氏鴨庒│菜單品項

我覺得最有特色的是一鴨三吃，包含片鴨／骨炒／正港薑母鴨！

你沒看錯！就是正港薑母鴨！

包含在一鴨三吃內，顛覆傳統三吃概念.

非常適合現在秋冬時節，夜碗涼爽，可以來碗熱呼呼的薑母鴨湯！

分別是半隻的薑母鴨，另外半隻用來片鴨肉及骨炒（醬爆口味）.

骨炒有醬爆鴨骨及沙茶鴨骨，二個口味.

常見的一鴨二吃，片鴨／骨炒，骨炒二個口味.

還有特色，一鴨三吃.

有著鴨粥、香酥鴨，養生清燉鴨！

也可以另外單點椒鹽鹹酥鴨（半隻）、香酥鴨（半隻）、正港薑母鴨（一份）、養生清燉鴨.

以及單點烤鴨剁盤（半隻）.

若是人多，想吃正港薑母鴨，又愛吃片鴨肉盤.

那麼建議可點一份一鴨二吃（片鴨骨炒）.

再單點一份正港薑母鴨.

這樣整個就是１.５隻鴨肉量.

多人用餐或是像我們比較愛吃片鴨肉的.

整個份量才能吃得過癮哦！

我們這次點了一鴨三吃，選擇醬爆鴨骨口味！

正港薑母鴨有再加購一份綜合菜盤.

骨炒加購區有單點米血糕和鴨肉丸.

並且附上醃製蘿蔔、生洋蔥圈、二份麵皮、二包薑母鴨調味醬、一包甜麵醬.

片鴨肉盤

半隻鴨肉做成片鴨肉盤，比較適合小家庭.

烤鴨皮色澤金黃透亮，鴨肉切得厚薄度適中.

閃著油光的烤鴨皮令人垂涎三尺.

鴨肉片看起來很有湯汁，吃起來也很嫩嚼不會乾澀.

二份麵皮，很貼心的是，麵皮之間都有塑膠膜隔開.

不用擔心全部黏在一起，撕開麵皮非常輕鬆.

麵皮還挺大一張，放上鴨肉、生洋蔥圈，淋上甜麵醬.

捲起來後，一口塞入嘴哩，非常飽滿的鴨肉口感.

帶有豐厚鴨肉湯汁和香氣，結合洋蔥清香及甜味.

甜麵醬也很濃郁香甜，淋在鴨肉上好好吃又順口.

一片一片鴨肉放入麵皮中～

直接用鴨肉片沾上甜麵醬入口也是味道超級迷人.

我們超愛片鴨肉盤，下次直接要點一鴨二吃！

醬爆骨炒

半隻烤鴨，片鴨肉盤之後，就會切塊下去醬爆快炒.

一大盤份量也很夠吃，還能在另外單點食材加菜哦！

裡頭有烤鴨、甜不辣、蔬菜、鴨肉丸、米血糕等食材.

加入香料及蔥花等獨家配方辛香料一起大火快炒.

我們有另外單點米血糕和鴨肉丸，份量十足.

醬爆烤鴨的香氣炒得很入味，底層也有湯汁可以淋飯.

真的一定要配飯，可以多吃好幾碗.

醬香濃郁帶有鮮香甜味，烤鴨肉汁也都融合在湯汁中.

烤鴨切得大塊，啃起來相當過癮，可以吃得到肉感，不會都是骨頭.

帶皮鴨肉吃得到ＱＱ彈牙的鴨皮香氣！

底層有嫩嚼有口感的鴨肉，醬炒入味還有湯汁.

整個風味慢慢啃著鴨肉塊，相當暢快.

夾上鴨肉品嚐之前，一定要多沾幾下特製醬汁.

讓鴨肉再多多吸飽湯汁，入口咬下會爆汁過癮.

鴨肉塊切成有大塊小塊，大小朋友也都能吃得輕鬆.

米血糕

米血糕吃起來軟糯彈牙，帶有香甜湯汁醬爆味道.

配上蔥花一起炒過，味道濃郁，越嚼越香.

ＱＱ軟軟的甜不辣，也是很多人喜愛的醬爆食材.

同樣很能吸收湯汁，整體風味不失口感.

咀嚼時，柔軟口感帶有醬爆香甜，太滿足.

鴨肉丸

鴨肉丸也是吃醬爆熱炒人氣加點食材！

Ｑ彈香滑，鴨肉香飽滿不膩口.

一口一個剛剛好～

醬爆湯汁不只和食材絕配.

高麗菜蔬菜更是入味好吃.

而且炒得高麗菜很軟夠味.

正港薑母鴨（半隻）

來來來～秋冬必備正港薑母鴨，直接給你半隻！

人數少的，可能還能吃到二餐.

隔天加熱，可以自己放入蔬菜、菇類和火鍋料.

又是完美豐盛的一鍋！

半隻烤鴨用來作成薑母鴨，剁成一塊塊的有大有小.

很有份量，搭配我們有另加購綜合菜盤～

非常澎派又豪邁的薑母鴨鍋！

我們特別用透明康寧鍋來裝薑母鴨.

方便看到底層的鴨肉塊及火鍋料和新鮮蔬菜.

才不會一直撈來撈去，最後豆腐都碎散開來.

薑母鴨湯頭清甜爽口，獨特的薑母鴨香氣還算濃郁.

但是，不會濃到讓人燥熱又味蕾負擔，酒香都煮出甜味了.

鴨肉香嫩也很帶有咬勁，肉質滑嫩有帶湯汁.

不同於醬爆鴨骨的濃厚香甜味道，薑母鴨肉較為爽口一些.

帶皮鴨肉吃起來Ｑ彈肉嫩，好幾塊鴨肉不用搶.

鴨肉切成剛好一口大小.

帶骨切塊，也能吃到嫩嫩鴨肉.

沾上薑母鴨調味醬很對味.

香甜濃郁的滋味，涮嘴開胃.

湯頭甘甜清香，味道不會太厚重，味蕾沒有負擔.

很推薦隔天熱鍋，可以放入高麗菜為底.

熬煮出湯底更清甜濃郁！

我們這鍋有加大蔬菜.

居然有放蓮藕，相當少見蔬菜品項.

黑木耳、玉米、高麗菜等蔬菜食材.

蔬菜品項相當豐富.

很喜歡蔡氏鴨庒的一鴨三吃.

居然包含薑母鴨鍋，有乾的醬爆炒骨，有湯的薑母鴨鍋，適合冬天溫補！

可以在家煮一鍋飯，白飯淋上醬爆湯汁，有夠下飯的啦～

不論醬爆鴨骨或是薑母鴨鍋，都有附上滿滿蔬菜和鍋料，滿滿好料大滿足.

也能自己單點加購食材或是單點烤鴨料理.

在家招待賓客或是餐桌加菜都能吃得開心又飽足.

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