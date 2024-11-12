Wing是在地三重人，每次經過熱鬧的天台廣場附近，
都會被門面充滿日式風情的【老味噌居酒屋-三重店】吸引目光，
這回剛好一家三口到附近買東西，就順道來此享用美味的日式居酒屋料理吧！
【老味噌居酒屋-三重店】位在重新路二段近天台廣場，從捷運台北橋站出來步行約6分鐘可達，
木質門面設計帶有濃濃日式居酒屋氛圍。
［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］
店內座位及裝潢也以木造設計及木頭桌椅為主，佐以暖黃燈光及牆面各式海報，
帶點懷舊氣氛，頗有溫馨熱鬧的居酒屋之感。
［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］
黑板上有新推出料理推薦，還有用餐Google五星評論有送日式麻糬的活動。
板前座位則可觀看師傅現場串烤的過程，櫃檯前也陳列了各款日式酒品。
［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］
menu，一面為鹹食料理，一面為軟性飲料及酒單，
餐點種類除了招牌的串燒及烤物外，還有有炸物、炒物、沙拉及湯品等，
飲品則提供無酒精飲料及各種酒品等。
［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］
【哈密瓜汽水】【Orion黑生啤酒】【台灣18天啤酒】
飲料各點了哈密瓜汽水、Orion黑生啤酒及台灣18天啤酒，
哈密瓜汽水需攪拌後飲用，喝來有哈密瓜香甜的味道，爽口不甜膩。
［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］
Orion黑生啤，有細綿的泡沫，初入口有濃厚的黑麥獨特香味，
尾韻則是呈現焦糖香氣，濃醇順口。
《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》
玻璃瓶裝的台灣18天啤酒，口感香醇順口不苦澀，冰涼沁心，
配美味的串燒正適合！
《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》
店家招待的小菜毛豆，鮮脆開胃。
很快的餐點就陸續送上桌了，擺滿一桌美味料理好豐盛啊！真想趕快品嚐。
【焦糖ＱＱ蛋／二串】
豬培根包覆Q彈鳥蛋，上層淋上焦糖醬，烤至入味，吃來香甜迷人，口感特別。
【我是大香腸】
大香腸烤的酥香夠味，嚐來Q彈，鹹香涮嘴。
【明太子雞翅／二串】
Ｑ彈的雞翅內部包覆了滿滿的鹹香明太子提味，外皮烤至金黃誘人色澤，嚐來更加美味。
【醬燒牛王橫膈膜】
牛橫膈膜原先就有先用特調醬汁調味，炙烤過後嚐來口感非常Ｑ彈嫩口，
鹹香入味，加點蔥花一同入口更加美味！
【鹽烤櫛瓜／二串】
脆嫩綠櫛瓜經鹽烤過後口感軟嫩多汁，簡單吃原味就很好吃。
【鹽烤雞腿蔥串／二串】
雞腿蔥串使用去骨雞腿肉配上蔥段串烤，色澤誘人，入口鮮香美味，
多了蔥段香氣更加對味。
【胡麻時蔬】
鮮脆的龍鬚菜淋上香濃的胡麻醬，嚐來清脆爽口。
【酥炸綜合野菜】
綜合野菜有櫛瓜及香菇等多種菇類，外皮炸至酥脆，再灑上芥末椒鹽提味，吃來香氣十足。
【招牌鮭魚炒飯】
店內招牌的鮭魚炒飯，很大氣的加了不少鮭魚肉拌抄，再放上鮭魚卵點綴，
炒飯炒的粒粒分明有鍋氣，調味適中加上鮭魚的香氣，吃來非常涮嘴！
【北海道鯖魚】
師傅烤功了得，外皮烤的酥脆，內部鯖魚肉卻仍保有其嫩度，
嚐來紮實鮮美有油脂香氣，沾點胡椒鹽吃就很美味，
整尾啃的乾乾淨淨，讓人吮指回味。
【老味噌居酒屋-三重店】嚴選食材，用心製作料理，用料實在，新鮮看得見，
讓我們今天吃得很滿意。價格實惠，適合同事或親朋好友聚餐小酌，
服務人員也很客氣有禮，推薦大家來品嚐他們家的美味居酒屋料理。
老味噌居酒屋-三重店
地址: 新北市三重區重新路二段46-6號
電話: 02- 2976 6971
營業時間：下午6:00 - 上午1:30
FB：老味噌居酒屋-三重店
線上訂位▸ https://bit.ly/409Qtdw