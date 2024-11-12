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三重居酒屋推薦，老味噌居酒屋三重店，三重美食，三重宵夜，天台美食，台北橋站美食餐廳

2024-11-12 12:20:00 文字：Wing Tsay
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Wing Tsay

Wing Tsay

 

老味噌

 

Wing是在地三重人，每次經過熱鬧的天台廣場附近，

都會被門面充滿日式風情的老味噌居酒屋-三重店吸引目光，

這回剛好一家三口到附近買東西，就順道來此享用美味的日式居酒屋料理吧！

 

 

老味噌

老味噌居酒屋-三重店位在重新路二段近天台廣場，從捷運台北橋站出來步行約6分鐘可達，

木質門面設計帶有濃濃日式居酒屋氛圍。

［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］

 

 

老味噌

老味噌

老味噌

店內座位及裝潢也以木造設計及木頭桌椅為主，佐以暖黃燈光及牆面各式海報，

帶點懷舊氣氛，頗有溫馨熱鬧的居酒屋之感。

［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］

 

 

老味噌

黑板上有新推出料理推薦，還有用餐Google五星評論有送日式麻糬的活動。

 

 

老味噌

板前座位則可觀看師傅現場串烤的過程，櫃檯前也陳列了各款日式酒品。

［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］

 

 

老味噌

老味噌

menu，一面為鹹食料理，一面為軟性飲料及酒單，

餐點種類除了招牌的串燒及烤物外，還有有炸物、炒物、沙拉及湯品等，

飲品則提供無酒精飲料及各種酒品等。

［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］

 

 

老味噌

老味噌

【哈密瓜汽水】【Orion黑生啤酒】【台灣18天啤酒】

飲料各點了哈密瓜汽水Orion黑生啤酒及台灣18天啤酒

哈密瓜汽水需攪拌後飲用，喝來有哈密瓜香甜的味道，爽口不甜膩。

［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］

 

 

老味噌

Orion黑生啤，有細綿的泡沫，初入口有濃厚的黑麥獨特香味，

尾韻則是呈現焦糖香氣，濃醇順口。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

 

 

老味噌

玻璃瓶裝的台灣18天啤酒，口感香醇順口不苦澀，冰涼沁心，

配美味的串燒正適合！

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

 

 

老味噌

店家招待的小菜毛豆，鮮脆開胃。

 

 

老味噌

很快的餐點就陸續送上桌了，擺滿一桌美味料理好豐盛啊！真想趕快品嚐。

 

 

老味噌

老味噌

【焦糖ＱＱ蛋／二串】

豬培根包覆Q彈鳥蛋，上層淋上焦糖醬，烤至入味，吃來香甜迷人，口感特別。

 

 

老味噌

老味噌

【我是大香腸】

大香腸烤的酥香夠味，嚐來Q彈，鹹香涮嘴。

 

 

老味噌

老味噌

【明太子雞翅／二串】

Ｑ彈的雞翅內部包覆了滿滿的鹹香明太子提味，外皮烤至金黃誘人色澤，嚐來更加美味。

 

 

老味噌

老味噌

老味噌

【醬燒牛王橫膈膜】

牛橫膈膜原先就有先用特調醬汁調味，炙烤過後嚐來口感非常Ｑ彈嫩口，

鹹香入味，加點蔥花一同入口更加美味！

 

 

老味噌

老味噌

【鹽烤櫛瓜／二串】

脆嫩綠櫛瓜經鹽烤過後口感軟嫩多汁，簡單吃原味就很好吃。

 

 

老味噌

老味噌

【鹽烤雞腿蔥串／二串】

雞腿蔥使用去骨雞腿肉配上蔥段串烤，色澤誘人入口鮮香美味，

多了蔥段香氣更加對味。

 

 

老味噌

【胡麻時蔬】

鮮脆的龍鬚菜淋上香濃的胡麻醬，嚐來清脆爽口。

 

 

老味噌

老味噌

【酥炸綜合野菜】

綜合野菜有櫛瓜及香菇等多種菇類，外皮炸至酥脆，再灑上芥末椒鹽提味，吃來香氣十足。

 

 

老味噌

老味噌

【招牌鮭魚炒飯】

店內招牌的鮭魚炒飯，很大氣的加了不少鮭魚肉拌抄，再放上鮭魚卵點綴，

炒飯炒的粒粒分明有鍋氣，調味適中加上鮭魚的香氣，吃來非常涮嘴！

 

 

老味噌

老味噌

【北海道鯖魚】

師傅烤功了得，外皮烤的酥脆，內部鯖魚肉卻仍保有其嫩度，

嚐來紮實鮮美有油脂香氣，沾點胡椒鹽吃就很美味，

整尾啃的乾乾淨淨，讓人吮指回味。

 

 

老味噌

老味噌居酒屋-三重店嚴選食材，用心製作料理，用料實在，新鮮看得見，

讓我們今天吃得很滿意。價格實惠，適合同事或親朋好友聚餐小酌，

服務人員也很客氣有禮，推薦大家來品嚐他們家的美味居酒屋料理。

 

 

老味噌居酒屋-三重店

地址: 新北市三重區重新路二段46-6號

電話: 02- 2976 6971

營業時間：下午6:00 - 上午1:30

FB：老味噌居酒屋-三重店

線上訂位 https://bit.ly/409Qtdw

 

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三重居酒屋推薦 老味噌居酒屋三重店 三重美食 三重宵夜 天台美食 台北橋站美食餐廳 老味噌居酒屋-三重店 老味噌
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place新北市三重區重新路二段46之6號
4.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.70
服務品質
4.53
裝潢氣氛
4.67
CP值
4.53
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