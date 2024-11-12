Wing是在地三重人，每次經過熱鬧的天台廣場附近，

都會被門面充滿日式風情的【老味噌居酒屋-三重店】吸引目光，

這回剛好一家三口到附近買東西，就順道來此享用美味的日式居酒屋料理吧！

【老味噌居酒屋-三重店】位在重新路二段近天台廣場，從捷運台北橋站出來步行約6分鐘可達，

木質門面設計帶有濃濃日式居酒屋氛圍。

［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］

店內座位及裝潢也以木造設計及木頭桌椅為主，佐以暖黃燈光及牆面各式海報，

帶點懷舊氣氛，頗有溫馨熱鬧的居酒屋之感。

［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］

黑板上有新推出料理推薦，還有用餐Google五星評論有送日式麻糬的活動。

板前座位則可觀看師傅現場串烤的過程，櫃檯前也陳列了各款日式酒品。

［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］

menu，一面為鹹食料理，一面為軟性飲料及酒單，

餐點種類除了招牌的串燒及烤物外，還有有炸物、炒物、沙拉及湯品等，

飲品則提供無酒精飲料及各種酒品等。

［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］

【哈密瓜汽水】【Orion黑生啤酒】【台灣18天啤酒】

飲料各點了哈密瓜汽水、Orion黑生啤酒及台灣18天啤酒，

哈密瓜汽水需攪拌後飲用，喝來有哈密瓜香甜的味道，爽口不甜膩。

［提醒您：禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒］

Orion黑生啤，有細綿的泡沫，初入口有濃厚的黑麥獨特香味，

尾韻則是呈現焦糖香氣，濃醇順口。

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

玻璃瓶裝的台灣18天啤酒，口感香醇順口不苦澀，冰涼沁心，

配美味的串燒正適合！

《提醒您：禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

店家招待的小菜毛豆，鮮脆開胃。

很快的餐點就陸續送上桌了，擺滿一桌美味料理好豐盛啊！真想趕快品嚐。

【焦糖ＱＱ蛋／二串】

豬培根包覆Q彈鳥蛋，上層淋上焦糖醬，烤至入味，吃來香甜迷人，口感特別。

【我是大香腸】

大香腸烤的酥香夠味，嚐來Q彈，鹹香涮嘴。

【明太子雞翅／二串】

Ｑ彈的雞翅內部包覆了滿滿的鹹香明太子提味，外皮烤至金黃誘人色澤，嚐來更加美味。

【醬燒牛王橫膈膜】

牛橫膈膜原先就有先用特調醬汁調味，炙烤過後嚐來口感非常Ｑ彈嫩口，

鹹香入味，加點蔥花一同入口更加美味！

【鹽烤櫛瓜／二串】

脆嫩綠櫛瓜經鹽烤過後口感軟嫩多汁，簡單吃原味就很好吃。

【鹽烤雞腿蔥串／二串】

雞腿蔥串使用去骨雞腿肉配上蔥段串烤，色澤誘人，入口鮮香美味，

多了蔥段香氣更加對味。

【胡麻時蔬】

鮮脆的龍鬚菜淋上香濃的胡麻醬，嚐來清脆爽口。

【酥炸綜合野菜】

綜合野菜有櫛瓜及香菇等多種菇類，外皮炸至酥脆，再灑上芥末椒鹽提味，吃來香氣十足。

【招牌鮭魚炒飯】

店內招牌的鮭魚炒飯，很大氣的加了不少鮭魚肉拌抄，再放上鮭魚卵點綴，

炒飯炒的粒粒分明有鍋氣，調味適中加上鮭魚的香氣，吃來非常涮嘴！

【北海道鯖魚】

師傅烤功了得，外皮烤的酥脆，內部鯖魚肉卻仍保有其嫩度，

嚐來紮實鮮美有油脂香氣，沾點胡椒鹽吃就很美味，

整尾啃的乾乾淨淨，讓人吮指回味。

【老味噌居酒屋-三重店】嚴選食材，用心製作料理，用料實在，新鮮看得見，

讓我們今天吃得很滿意。價格實惠，適合同事或親朋好友聚餐小酌，

服務人員也很客氣有禮，推薦大家來品嚐他們家的美味居酒屋料理。

老味噌居酒屋-三重店

地址: 新北市三重區重新路二段46-6號

電話: 02- 2976 6971

營業時間：下午6:00 - 上午1:30

FB：老味噌居酒屋-三重店

線上訂位▸ https://bit.ly/409Qtdw