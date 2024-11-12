壹之壹過去有十幾年的餐飲經驗，在疫情沉寂了一陣子後，如今在新北市板橋區一級火鍋戰區重新出發。「 壹之壹日式鍋物-板橋店」位於 新北市板橋區雙十路二段上，距離捷運 江子翠站四號出口步行約5分鐘，附近有許多收費停車場。板橋精華地段江子翠交通方便、美食林立， 壹之壹日式鍋物與眾不同的大橫招牌、整面的落地窗門面，在敲響號角的同時，也展示了其不同凡響的美食精神。

壹之壹日式鍋物肉品堅持現點現切，專業人員會在一樓吧檯尾部操刀，不僅能觀賞肉塊切片的全過程，新鮮衛生也看得到。現在除了飯店外，我還沒有看過有展示現點現切肉品的餐廳，這一點不光超酷，還很讓人安心。

壹之壹日式鍋物一樓為吧檯座位，二樓為桌椅座位。一樓整齊乾淨的吧檯座位固有九張位置，吧檯上多了一層大理石桌，方便客人有多餘的空間能放置餐點。吧檯座位的空間分佈讓人感受到舒適的寬敞外，座椅特別挑選藍綠跳色，讓一樓座位在典雅中多了一點調皮的氛圍。一旁的自助吧提供醬料吧、水果、自助小菜(不固定更換品項)、雙淇淋機、雀巢咖啡機、飲料機，還有罐裝可口可樂可以無限暢飲。

踏上通往二樓的階梯，二樓與一樓的裝潢風格截然不同，主要是輕網美風，青蘋果的色調與一樓座椅相互應，呈現出的氛圍卻與一樓的時尚典雅反差感極大。牆上有很符合現代人喜歡的梗語，適合打卡拍照。二樓座位採用的是方桌，有四人桌及六人桌，自助吧提供的內容與一樓大同小異，讓客人無需為了自助吧上下樓，並且一樓、二樓皆有廁所可以使用。相較一樓而言，二樓的空間相對更加寬廣，非常適合家庭聚餐或商務聚餐。

●身高140公分以上，每人低消一份套餐，單點或共鍋者低消350元(不含湯底費)。

●身高121-139公分，每人酌收200元(不含湯底費，可單點折抵)。

●身高120公分以下，不另收費。

日式鍋物有七個湯底：絕響麻辣鍋、日式和風鍋、爆香石頭鍋、起司牛奶鍋、番茄風味鍋、日式壽喜燒及養生素食鍋，點餐方式採手機掃碼線上點餐。

壹之壹日式鍋物 Google評論留下五星好評，贈送每日限定肉品或海鮮乙份。 相聚相逢不分時間地點，外帶自取限套餐8折！

🥘絕響麻辣鍋

聽說壹之壹的麻辣湯頭，經過團隊日以繼夜的研發熬煮，為滿足老饕味蕾，不斷的悉心改良，至今已逾10多年，可謂嘔心瀝血之作。絕響麻辣鍋使用多種蔬果熬製出來的鮮甜，不同於一般的麻辣火鍋，湯頭可直接入喉。入口溫和微辣偏麻的滋味，不會燥熱、不是又辣又麻的感覺。後韻轉滑順，帶有鮮甜感，是富有層次感的麻辣湯頭。這湯頭單喝無敵，烹煮食材更不在話下 ，愛吃麻辣湯的捧油一定要試試！

🥘起司牛奶鍋/ 番茄風味鍋

牛奶鍋以奶粉、高湯為基底調製而成，端上桌就能聞到濃郁的牛奶味，加入附上的起司片後，牛奶鍋的層次達到一個極致。奶香奶香的起司牛奶鍋，煮過的食材特別鮮香迷人。湯底久煮後不會油水分離，是很推薦的一個湯底。​​​​​​​

番茄風味鍋以番茄醬作為基底，搭配秘制佐料調配而成，在鍋中能直接看見一塊新鮮番茄。湯頭口味鮮甜，滿滿蕃茄味肆意飄散空中，香氣十足。壹之壹日式鍋物每個湯頭都有各自的味道，並且湯頭裡都有專屬的配料，麻辣鍋搭配鴨血、蘿蔔；牛奶鍋搭配起司；番茄鍋搭配番茄、洋蔥。在客人品嚐美味湯頭的同時，也能感受到壹之壹的用心。​​​​​​​

🥘綜合海鮮盤

套餐的海鮮盤超新鮮！鮑魚肉質細嫩，口感鮮甜、富有彈性，滋味令人回味無窮。 蛤蜊超大一顆，肉質肥美飽滿，鮮美的口味中帶有麻辣鍋的層次感。魚片口感滑嫩，柔軟有彈力，再多來幾片我都沒問題！ 蝦子輕易脫殼(懂的都懂)，肉質緊實Q彈，吃起來超帶勁。 干貝鮮味滿點，軟嫩又多汁，好好吃啊！​​​​​​​

🥘澳洲板腱牛肉/ 台灣梅花豬

壹之壹日式鍋物現點現切的新鮮肉品，最極品的肉品品質，為的是滿足饕客們的味蕾。澳洲板腱牛肉 口感扎實、緊緻，中間帶有一條細筋，香氣十分迷人。經過 絕響麻辣鍋的洗禮後，那滋味啵棒！台灣梅花豬口感類似於牛肉中的沙朗，瘦肉中油花分布如梅花般綻放，油脂分布均勻，口感鮮嫩、不油膩。在起司牛奶鍋的襯托下，​​​​​​​台灣梅花豬吃起來更加軟嫩、更添香醇。

🥘菜盤

壹之壹日式鍋物菜盤都是附近市場認真挑選的當季食材，​​​​​​​蔬果堅持當天廠商送貨、當天處理貨物，以最新鮮的模樣呈現給客人。 菜盤內容物會以季節變化來做調整，食材不但新鮮、多樣化，份量也非常充足，適合追求健康、 養生的捧油！​​​​​​​

🥘牛肉丸/ 花枝漿/ 豆皮/ 板豆腐/ 招牌老油條

牛肉丸沒有在紙本菜單上，要掃QR Code點餐才看得到。牛肉丸入口鮮脆又彈牙，濃郁的牛肉香味，一口咬下會噴汁！滿滿的肉汁溢在嘴裡，口感層次豐富，令人滿足。花枝漿含有許多花枝，口感軟Q鮮甜，非常順口。 鮮甜的氣味與爽脆的口感，讓人一口接一口，完全停不下來！​​​​​​​​​​​​​​

🥘甜點

甜點根據不同季節會更換甜品，今天的是​​​​​​​壹之壹日式鍋物自己熬煮4個小時以上的白木耳甜湯。甜湯入口滑順不甜膩，口味相當清爽。推薦大家一定要拿自助吧的 水果，果香四溢、汁多味美，不吃會後悔。霜淇淋一樓、二樓口味不同，可以都嚐試，吃​​​​​​​ 飽、吃好、吃回本！

壹之壹日式鍋物-板橋店​​​​​​​

地址: 新北市板橋區雙十路二段42-5號

電話: (02)8258-1193

營業時間: 週二-週五17:00-23:00；週六-週日11:30-23:00；週一公休

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