潮港城海鮮餐廳絕對是台中人耳熟能詳的餐廳！不論是家庭聚餐還是公司活動，這裡都是首選。

這間餐廳樓下就是魚市場，各種新鮮海鮮每天直送，絕對讓你吃得安心又滿足。

這家從1990年創立的「辦桌王」，30多年來累積了百萬桌次的宴會經驗，深受在地人喜愛。

這次特別推薦的是「太陽百匯」，光是豐富的海鮮料理和各國美食，就讓人感到誠意滿滿。

坐在整片落地窗旁邊，寬敞舒適的用餐空間，配上窗外美景，無論是享受美食還是聊天都特別愜意。

太陽百匯的菜色種類超多，餐廳以分區的方式來展示各式料理，入口左側是中式料理區，然後依序有甜點飲品區、鐵板料理區、日本料理區以及最裡面的海鮮、拉麵和火鍋區，每個人都可以找到自己喜愛的美味。

這裡的招牌之一就是「現切鮭魚生魚片」

鮭魚色澤鮮亮、肉質細膩，搭配芥末、醬油和醋飯，鮮甜滑嫩，生食迷絕對不能錯過。

還有「蒸時魚」，將當天直送的時令鮮魚加上薑片、蔥段簡單蒸煮，保留魚肉的嫩滑口感和自然鮮味，超級下飯！

「牛肉湯」也是一絕！

湯底由蔬菜和牛骨熬製，清甜濃郁，牛肉則是桌邊現沖，新鮮切片牛肉在湯裡瞬間軟嫩。

這湯頭暖胃又充滿香氣，我個人超愛這道，來這裡就是要喝個三四碗才過癮！

還有「炸蝦」，新鮮蝦裹上酥脆麵衣油炸，外酥內嫩，香氣撲鼻，每口都是鮮甜與香脆的完美結合，讓人停不下來。

這次的「釜山海鮮季」更是令人驚艷！每年10到12月，這裡推出限量的韓國特色美食

經典必吃

鮭魚生魚片/蒸魚/ 炸蝦/牛肉湯，絕對不能錯過！！

釜山海鮮季限定(共18道)

鐵板料理(共4道)

包括韓式煎五花肉、海鮮煎餅、帆立貝和深海輪切魚等。

韓式煎五花肉選用厚切肉片，煎至外皮微脆，帶著韓式特有的醬香，搭配新鮮生菜和韓式小菜，吃起來充滿異國風味

海鮮煎餅則是蝦仁、花枝、小干貝等海鮮混合麵糊，煎至金黃酥脆，內餡飽滿，香氣撲鼻，讓人食指大動。

帆立貝煎至微焦，口感鮮嫩而有彈性，而深海輪切魚片經過鐵板煎製，外脆內嫩，濃郁的海味讓人難以抗拒。

深海輪切魚等精緻海味，配上韓式醬料，每道都充滿韓國風情，讓你彷彿置身韓國街頭。

太陽百匯經典必吃、釜山海鮮季美食、四人同行送「檸檬泰國蝦」

期間限定的「檸檬泰國蝦」更是不可錯過！手掌大的泰國蝦經檸檬汁提味，肉質Q彈鮮嫩，簡單清爽卻回味十足。潮港城太陽百匯的豐富美食、優質環境，絕對值得你來一趟！

從釜山特色料理到韓式小菜，這些美味不僅能帶你走進正宗的韓國街頭，也能讓你大快朵頤。以下列出的是包含8道釜山料理、5道韓式小菜、以及清爽飲品的美食大餐。

A. 釜山美食8道

韓式炸雞

嫩滑的雞肉裹上特製麵糊，炸至金黃酥脆，外脆內嫩。配上甜辣醬或大蒜醬，每口都充滿香脆口感，讓你感受到正宗的韓式風味。

辣炒年糕

年糕片與韓式辣椒醬、蔬菜和魚糕炒製，年糕外皮微脆，內裡軟糯滑嫩，香辣味濃郁，每一口都讓人食欲大開。

韓式雜菜冬粉(冷)

彈牙的韓式冬粉搭配胡蘿蔔、蘑菇、青椒等新鮮蔬菜炒製，味道鮮美且略帶甜辣，和脆嫩蔬菜相得益彰。

辣炒春雞

選用肉質細緻的春雞，與香辣的韓式辣椒醬、蒜末和洋蔥炒製，辣味十足，口感層次分明。

韓式辣炒蟹

新鮮蟹肉搭配韓式辣椒醬、蒜末、蔥等香料炒製，蟹肉鮮嫩，湯汁濃郁，辣味十足，帶有濃厚的海鮮風味。

部隊鍋

將韓式香腸、泡菜、豆腐、蔬菜、牛肉或豬肉與方便麵一同熬煮，湯底微鹹微辣，風味濃郁，十分開胃。

人蔘雞

韓國經典湯品，選用整隻燉雞，加入人蔘、紅棗、枸杞等食材，經慢火熬煮，雞肉鮮嫩入味，湯品滋補養生。

韓式辣湯

這道湯品包含鮮嫩白帶魚、豆腐、蘿蔔等食材，韓式辣椒醬為基底，湯汁鮮美，帶有濃郁的海鮮與辣味，適合寒冷的天氣。

B. 韓式小菜5道

黃豆芽

新鮮的黃豆芽，搭配香油、蒜末和鹽等簡單調味，爽脆可口，富含蛋白質和膳食纖維，是健康又經典的韓式配菜。

海帶

新鮮海帶條搭配香油、蒜末和醋等調味料製作，口感滑嫩，清爽又健康。

辣蘿蔔

脆嫩的白蘿蔔切塊後，搭配韓式辣椒粉、蒜末和魚露醃製，辣味十足，爽脆又帶有一絲甜味。

百香粉粿

清爽甜美的傳統甜品，Q彈的粉粿搭配酸甜的百香果醬汁，口感豐富多層次，帶有熱帶風情。

韓式泡菜

新鮮白菜配上辣椒粉、大蒜、薑和魚露等醃製而成，酸辣爽口，發酵風味獨特，無論搭配主食還是燒烤，都能提升整體風味。

C. 韓式飲品1道玉米鬚茶 (熱)

選用天然玉米鬚熬煮而成，這款飲品清香淡雅，喝上一口讓身心得到舒適和放鬆。

不只有經典的「明治冰淇淋」

還有塔拉朵義式冰淇淋

甚至還有霜淇淋，搭配專業的餅乾杯，視覺和口感都不馬虎！

另外，飲品、果汁和新鮮水果切盤一應俱全

如果想要單純泡茶，這裡也準備了茶包。

甜點區則有各式蛋糕小塔、布丁果凍，還有擺盤超精緻的鵝肝醬！

布丁果凍類

現場生啤酒無限暢飲，不過要記得喝酒不開車喔！

太陽酒吧區則有紅酒等各種選擇，每一小份都剛剛好，能盡情享受多樣風味。

太陽酒吧區

港點、日本料理也很亮眼！各式港式點心精緻呈現，讓人驚豔，而生魚片、握壽司、茶碗蒸、土瓶蒸等日本料理，也把新鮮與美味展現得淋漓盡致。

難得可以看到港點完美呈現

日本料理區

各式的生魚片

各種不同握壽司、壽司捲

海鮮區的醬燒系列酸甜誘人，新鮮螃蟹海鮮霸氣登場，讓人不禁多夾幾口。

特別推薦的是糖烤葡萄柚，酸甜脆口的口感讓人印象深刻。

當然，爐烤牛排更是必吃，肉質鮮嫩多汁，真的讓人無法抗拒！

從現在到12月，太陽百匯推出一系列活動優惠，快筆記起來：

活動1：

「四人同行送巨無霸檸檬泰國蝦」(價值1500元)

優惠期間:113/10/01-11/30

活動規範:贈送的餐點僅限現場食用，不可外帶。

兌換時段:

(1) 週一至五平日午餐、晚餐時段:

直接向太陽百匯電話或網路預訂成功者，帶位時獲得兌換券

(2) 週六日下午茶時段(14:00-16:00)

透過以下方式獲得泰國蝦兌換券

四種獲得管道如下

-食尚玩家APP直接領取(限量2000張) -福瑞堂-云深茶館:消費滿500元送1張兌換券

-豬在瘋 豬腳專賣店(脆寶店):消費滿500元送1張兌換券 -港港潮鍋:消費滿500元送1張兌換券

活動2：用餐送「關係企業招待券」

活動時間：113/10/01-12/31

優惠內容:在太陽百匯用餐就送兌換券一張，可至以下品牌消費後免費兌換。

福瑞堂/微光曼曼:消費滿$500用兌換券，可以兌換「福ク冰淇淋(香草巧克 力)」一份(價值118元)

豬在鄉-豬腳專賣店:消費任一金額即可使用兌換券，免費兌換「$50以下餐點」一份

港港潮鍋:消費滿$500可使用兌換券，兌換「梅花豬100g」或「雪花牛100g 」一份(價值150元)

活動3：

「當月壽星享8折」

店家資訊

潮港城餐飲集團-太陽百匯

地址:台中市南屯區環中路四段2號(位在建築物2樓)

營業時間: 週一至週五

11:30-13:40/17:30-20:40

週六日11:15-13:15/14:00-16:00/17:30-20:40

聯絡電話:042386 3322

FB:

https://www.facebook.com/ckcfood/

IG:

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官網:

https://www.ckcgroup.com.tw/service-detail/ckcgroup-easy-reserve/

Google地標:太陽百匯(潮港城國際美食館)

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