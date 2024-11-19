位於新北市板橋捷運府中站旁的 Run Round奔跑小酒館，是一間充滿潮流感的餐酒館。無論是內部裝潢還是菜單設計，都充滿年輕與創意的能量。餐點與調酒的每一個細節都展現了店家的用心，是視覺與味覺的完美結合。

地址：新北市板橋區館前西路44號

電話：02 8953 9393

Instagram：Run Round奔跑小酒館

Run Round奔跑小酒館的空間設計以年輕、叛逆的潮流風為主調，特別是二樓的霓虹燈Logo，在夜晚燈光下閃耀著酷炫的龐克感，讓人一踏入就被吸引。

店內每一個角落都充滿了細節，大膽的色彩對比增添了現代感。

不論一樓還是二樓，皆設有大面落地窗，可眺望外面的街景。對於忙碌的都市人來說，這裡是個遠離喧囂、放鬆身心的好去處。

如果選擇吧檯座位，還能欣賞調酒師的精湛手藝，感受視覺與味覺的雙重享受。

必喝特色調酒

1.大人的軟糖

這款調酒不僅名字夢幻，連擺盤都充滿童趣，使用旋轉木馬音樂盒裝飾，旋轉間帶出童年回憶。芒果與白可可的果香甜美，酒精濃度適中，口感甜而不膩，非常適合喜歡輕鬆口味的朋友。

2.晨間雨露

這款調酒以漸層效果呈現，紅酒香氣與伏特加融合得恰到好處，入口清新，香氣回甘不膩口，適合偏好微甜口感的朋友。

3.以茶會友

這是一款充滿茶香的調酒，將碳培烏龍與琴酒完美結合，再加入桂花香氣增添層次感。酒味相對濃郁，但不會掩蓋茶香，適合想體驗酒香與茶香融合的品味者。

必點創意料理

1.酪梨鮮蝦脆球 $240

這道前菜靈感來自印度街頭小點，外層酥脆的脆球包裹著大蝦、酪梨與蘋果，內餡結合水果沙拉般的清新與滑順，酸甜的滋味讓人一口接一口。每一口咬下都能感受到不同層次的口感，既開胃又驚豔，是一道讓人期待的餐前小品。

2.馬告舒肥雞肉六宮格沙拉 $260

以台灣特有的馬告香料增添層次，雞肉經舒肥處理，肉質細緻鮮嫩，帶有微微的辛香風味。搭配的生菜爽脆，清新的醬汁點綴其中，再加入少許堅果提升口感層次，讓整道沙拉既健康又美味，是夏日解膩的首選。

3.法式鄉村燉牛頰 $280

牛頰肉燉煮得入口即化，肉汁在口中四溢，濃郁卻不膩口。底層鋪滿綿密的馬鈴薯泥，為整道料理增添了一層柔和的口感。每一口都像是溫暖的法式鄉村味道，絕對是值得一試的經典主菜。

4.火山排骨 $540

這道菜以泰式酸辣為靈感，排骨肉質紮實帶嚼勁，配上酸辣醬汁，讓每一口都充滿衝擊感。上桌時的點火演出更是視覺盛宴，讓人目不轉睛。

特別推薦搭配生菜一起食用，既能解膩，又增添爽脆的層次感，是一款令人印象深刻的主菜。

5.攪和攪和 $320

這道煙燻料理將牛筋、牛肚與牛舌作為主角，一上桌便以濃郁的煙霧效果營造出浪漫又戲劇性的氛圍。

肉質軟嫩且富有彈性，每一口都帶有濃郁的煙燻香。特別是搭配的脆藻，為濃厚的風味增添了清爽的平衡感。生菜與醬汁的組合更是一大亮點，為整道料理注入更多層次感，是愛好牛肉料理者的必點菜色。

Run Round奔跑小酒館是一處結合潮流氛圍、創意料理與夢幻調酒的絕佳場所。不論是下班後的小酌，還是朋友聚餐、情侶約會，這裡都能滿足你的需求。交通方便，從捷運府中站步行僅需3至5分鐘，適合忙碌都市人隨時來放鬆享受。

下次來板橋，不妨安排一場視覺與味覺的雙重饗宴，感受Run Round奔跑小酒館的獨特魅力吧！