丸南生魚片位於台中魚市水產街，是台中深夜限定的美味之一。從午夜0點開始，就有許多夜貓族和饕客在這裡排隊，這裡提供的新鮮生魚片以高CP值著稱，每片平均只要10元，價格相當親民。不論是內用還是外帶，都是非常棒的選擇。

午夜時分，台中魚市水產街開始變得熱鬧非凡，儘管是平日，依然吸引了大批夜貓族和批發客。便宜又實在的生魚片組合拼盤，是這裡的招牌，每片平均只要 10元，許多人甚至整箱整箱地批發帶回家。

丸南生魚片提供單點和綜合組合餐的選擇，綜合拼盤的料固定不可更換，而單點的魚種每盤最低只需 100元，價格相當實惠。

在用餐區旁邊有提供鮭魚味噌湯，採自助式投幣取餐的方式。此外，還有古早味的冬瓜茶、紅茶和綠茶，每包只要10元，非常適合搭配生魚片一起享用。

點餐後等待叫號取餐時，也可以到自助式販賣區看看，這裡有水果拼盤、茶碗蒸等多樣小吃，價格都很親民。

丸南生魚片提供內用座位，不過因為深夜人潮眾多，內用可能需要稍等片刻。不過如果選擇外帶，則可以帶回家或飯店享用，尤其對於旅客來說，深夜在飯店內享用新鮮的生魚片也是一種特別的體驗。

丸南生魚片的魚肉色澤鮮豔，新鮮程度一目了然，包括鮭魚、鮪魚、魷魚和旗魚等，肉質甜美、無腥味，還有鯡魚卵鮮脆爽口，讓人一試成主顧。

此外，這裡也有大顆飽滿的干貝和甜脆的花枝，都是值得嘗試的美味。

台中魚市水產街旁就是漁人町日本星光市集，僅在每週四、五、六、日營業。如果你正好在這幾天逛夜市，記得留些空間給胃，午夜時分來品嘗新鮮生魚片吧！

丸南生魚片從午夜0點開始營業，一直到清晨5點打烊，對於夜貓族來說，這裡無疑是深夜的美食天堂。內用或外帶都很方便，尤其是旅客可以帶回飯店，在涼爽的空間中享用這些新鮮美味，感覺就像在吃豪華餐點。

交通小叮嚀

由於營業時間是在深夜，因此沒有大眾交通工具運行，建議自行開車或搭乘計程車前往，以確保交通便利。

丸南生魚片資訊

地址：台中市南屯區環中路四段2號

營業時間：00:00-05:00

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