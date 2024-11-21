台中西區「一穗」，還未開幕便吸引不少目光！整家店以日式風格設計，給人清新又溫馨的質感氛圍。直到招牌與看板掛上，才發現這裡是一家主打上海麵食、水煎包與風味小菜的麵館。二樓空間更設有塌塌米式座位區，無論是環境還是餐點都很值得來體驗。

有趣的是，餐點上桌後，同行朋友驚訝發現麵裡竟然有青椒，讓人忍不住笑出來。這樣的細節為這次的用餐體驗增添不少趣味！

一穗 禾心製麵｜餐廳資訊

一樓空間：窗邊的高腳椅區光線充足，適合喜歡自然採光的顧客。然而，由於太陽直射，靠窗位置可能會稍嫌炎熱，即使有冷氣也建議選擇室內較靠內部的位置。

二樓空間：設有窗邊座位區與塌塌米結合的中間座位區，明亮的木質色調加上柔和燈光，讓整個空間既舒適又好拍，非常適合喜歡拍照的朋友！

點餐方式：確定座位後，店員會提供QR碼，掃描後可自行點餐並至櫃檯結帳。記得內用需低消$168/人，並且限時90分鐘。

｜四喜烤麩＄68

這道充滿上海風味的小菜，以鹹甜交織的口感為特色，麵筋的彈性十足，入口味道濃郁。然而，雖然味道不錯，但相較之下價格稍高。

｜炸豆包$68

外層酥脆、內裡嫩口的炸豆包，趁熱享用時還能聽見「卡滋卡滋」的聲音，完全不油膩，非常推薦點上一份試試。

｜醬滷肥腸拌麵$188

一碗讓人印象深刻的拌麵！麵條選用圓粗型拉麵，口感Q彈有勁，搭配滷肥腸，嫩口且富有風味。不過配菜中的青椒成為話題，對青椒敏感的朋友可能會感到有些困擾，因為醬汁裡也帶有青椒的味道！

｜經典鮮肉生煎包/5顆 $118

現點現煎，每份約需20分鐘製作，搭配香氣十足的剁椒一起享用。

煎包的薄皮包覆著鮮甜多汁的內餡，底部煎得酥脆香濃，是每桌幾乎必點的招牌品項。不過要注意，每日限量供應，建議早點到店避免撲空。

停車資訊：

開車的朋友可選擇停車於「東興停車場」後步行過來，或在巷弄內尋找停車位。需要特別注意，精誠商圈多為單行道，行車需留意路況。

附近美食選擇豐富，吃完麵後還能順便逛逛其他特色店家，享受一個愜意的午後時光！

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