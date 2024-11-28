來到台南大內區的偏鄉，一家藏在這裡的溫暖深夜咖啡店 過去珈琲 讓人驚艷！這裡不僅有多樣化的咖啡和茶飲選擇，還提供全天供應的餐點與甜點，讓你在享受一杯好咖啡的同時，也能品嚐到各式豐富的美食。

一進門就能感受到店內氛圍的用心，這裡的設計散發著沈穩的復古文青風格，還有一隻高傲又可愛的貓店長，為整間店增添了不少趣味和溫馨。

還有一個慵懶的小角落是鋪著榻榻米的空間，讓人不自覺地想要窩在那裡。

來時正值梅子產季，櫃台上及角落擺著釀製中的梅子，哇～忍不住一直吞口水了！

店內的菜單設計簡單可愛，每位顧客需要點一杯飲品，並有90分鐘的用餐時間。

飲品選擇非常多樣，包含單品咖啡、咖啡調飲、各式茶飲、瑪黑茶，甚至還有含酒精的飲品，真的讓人選擇困難。不過每次來都能選擇不同的飲品，也算是非常有趣的體驗。

餐點方面，過去珈琲也提供全天供應的豐富餐點，包含古早味的豬油拌飯、日式牛肉蓋飯，以及西式的麵包盤搭配主菜等。

不過店內鹹食沒有素食選擇，但店家非常貼心地為我媽媽特地準備了一份素食餐點，將肉類換成番茄炒蛋，還有擺盤精美的小黃瓜佐味噌，讓我們感受到滿滿的誠意和人情味。

手工的彿卡夏好有彈性，十分的好吃，在口中散發淡淡香料的香氣好開胃！

滿滿一盤食物真的好有誠意！

小黃瓜佐日本味噌好吃到好想立馬訂機票！味噌好甘好香喔！

我點了火山牛肉蓋飯，牛肉鮮嫩好吃，看起來小小碗，但對我來說很有飽足感！

剛出爐的北海道乳酪蛋糕，口感細緻、奶香濃郁，真的讓人忍不住一口接一口。

抹茶歐蕾有很日本的大人味！濃郁的抹茶香有牛奶滋潤更加順口。

柳橙美式的清新果香，都讓人回味無窮。

過去珈琲不只是個喝咖啡的地方，更是個讓人感受鄉村人情味的好去處。在這裡，咖啡、甜點、美食與溫暖的人情味交織在一起，讓每次造訪都成為一段美好的回憶。

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