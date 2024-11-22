新竹．鍋子咖啡

位在民富街的鍋子咖啡，應算是游小熊來過最多次的咖啡館之一

也算是新竹地區老字號的早午餐咖啡館

自17年前（2007年）初訪後，至少已來過六、七次以上了

鍋子咖啡營業時間大多到中午或下午，因此是以早餐和早午餐為主

其中薄脆帕里尼及義式熱壓系列是人氣熱賣商品

也有多款輕食（貝果/厚片/三明治）、手工餅乾和甜點（乳酪蛋糕/胡蘿蔔蛋糕）

飲品的選擇也不少，有義式咖啡及各式茶飲

價格和十多年前相比，是真的漲了不少（甜點較貴）

店內空間雖然不大，木質風格設計所營造出的悠閒及溫馨氛圍

也讓很多人喜歡來這裡吃個早餐或是喝個下午茶

每回必點的結婚進行曲奶茶、咖啡、手工甜點及餅乾仍舊讓人懷念啊~

鍋子咖啡_地理位置

鍋子咖啡位在民富街與少年街交叉路口附近

店面就位在一整排民宅之中，並沒有很顯眼

雖然外觀上低調，但其實鍋子咖啡的人氣一直相當不錯

之前有時候來，也蠻常遇到快客滿的情況

註:騎摩托車會較好停車，開車的話得找一下附近的停車格

不過我們來這麼多次，車位大多繞一下還是有的

鍋子咖啡_室內環境

鍋子咖啡的空間不大，以木質風格為主的裝潢設計

空間規劃上，左邊是座位區及書櫃

右邊是櫃檯工作區，且在櫃檯前也有一桌可以坐

連同櫃檯前的高腳椅座位，座位數大約有20個

因為環境空間大同小異，在此就不多做介紹

有興趣的人可點選以下舊文章來看看喔~

【美食】「新竹．N訪不膩的鍋子咖啡」

在櫃檯後方的牆上有三個不同國家的時鐘

櫃檯旁的冷藏櫃，則放有當日販售的甜點品項

因為我們來的晚，冷藏櫃裡只剩下紅蘿蔔蛋糕、伯爵紅茶/南瓜乳酪蛋糕

因為常吃乳酪蛋糕，所以選了一個較不常吃的紅蘿蔔蛋糕

除了甜點，鍋子咖啡也有多款手工餅乾，價格約$30~$50不等

就放在櫃檯及冷藏櫃上的一個個玻璃罐裡

上圖的餅乾有巧克力鈕扣、巧克力杏仁塊、葡萄乾餅乾及兩款雪球餅乾

另一邊還有:

蔓越莓巧克力、香草莎、麥角葡萄乾、核桃塊及蘇格蘭奶油酥餅

共有十款不同口味的手工餅乾，都可以點來嚐鮮吃看看

鍋子咖啡_菜單

鍋子咖啡的菜單很簡單

是將A4大小的紙護貝而成的正反兩面菜單

第一頁是餐點的部份，有：

輕食（厚片/貝果）、三明治、沙拉及手工餅乾及蛋糕（依現場實際供應品項為主）

其中三明治有薄脆系列（係用義式帕尼尼烤盤加熱而成）和義式熱壓

輕食及三明治價格約$95~$220、手工餅乾及蛋糕則為$30~$150

其中薄脆系列和義式熱壓系列都是人氣必點餐點之一

另一頁則是飲品的部份，有:咖啡、熱茶、冰茶和其它飲品

飲品的選擇性還不少，價位約$70~$145不等

內用的話，低消是$100/人，且禁帶外食喔

鍋子咖啡_餐點

先前來鍋子的話，蠻常點薄脆三明治來吃

但因為這天是剛吃飽後沒多久來的

所以就單純來吃下午茶就好

久久來一次，一樣點了以往就喜歡喝的飲品來回味一下

墊在杯子下的，依舊是記憶中熟悉的杯墊，哈~

「冰柚子蜜茶$125」

吃的到柚子果粒的蜜茶

微酸微甜愛冰冰涼涼的，還蠻好喝的

「拿鐵（H）$110」

游小熊每次來必喝的拿鐵

依然有著濃厚香醇的咖啡味

拿來搭配甜點很剛好

「皇家結婚曲奶茶$145」

有獨特香氣的皇家結婚曲奶茶

從17年前初訪時喝到讓人為之驚豔後

幾乎就是每次來鍋子必要的飲品了

很久沒喝了，那香氣依然讓人懷念且依然覺得好喝啊~

「紅蘿蔔蛋糕$150」

雖然平常游小熊不喜歡紅蘿蔔

但沒想到它做成了蛋糕，對它的接受度變高了

只是~孩子們就…..無法和媽媽有一樣的接受度就是了，哈~

這款紅蘿蔔蛋糕其實紅蘿蔔味吃來不明顯

口感偏鬆了點，所以很容易掉屑

雖然外層及中間有一層微酸的優格（或乳酪）可以中和些甜點

但比較可惜的是，就是整體的甜度還是太高了

若可以來個減糖版本，應會更好吃才是

「伯爵紅茶乳酪蛋糕$155」

鍋子咖啡一直以來都有的乳酪蛋糕

這次選了伯爵紅茶乳酪口味來吃

帶點微微茶香和微酸微奶的多層次滋味也好吃

「巧克力杏仁塊$50」、「巧克力鈕扣$30」

除了兩款蛋糕之外也點了兩片巧克力餅乾來吃吃看

兩種都不會太甜，口感也很新鮮，也都好吃

餅乾的種類還不少，下次也想嚐嚐看別的

【後記】

真的很久沒來鍋子咖啡了

久久來一次，還是覺得很不錯

只是~飲料部份還OK

蛋糕的單價有變貴不少

若是可以再平價些，就更完美了

雖然來鍋子很多次也寫過蠻多篇的

但久沒來，還是再分享一次給大家囉~

【延伸閱讀】

鍋子咖啡系列：

【美食】「新竹．N訪不膩的鍋子咖啡」

【美食】「新竹．假日午后與咖啡有約~三訪鍋子咖啡」

【美食】「新竹．再訪鍋子咖啡」

【美食】「新竹．鍋子咖啡」

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