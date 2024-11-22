新竹．鍋子咖啡
位在民富街的鍋子咖啡，應算是游小熊來過最多次的咖啡館之一
也算是新竹地區老字號的早午餐咖啡館
自17年前（2007年）初訪後，至少已來過六、七次以上了
鍋子咖啡營業時間大多到中午或下午，因此是以早餐和早午餐為主
其中薄脆帕里尼及義式熱壓系列是人氣熱賣商品
也有多款輕食（貝果/厚片/三明治）、手工餅乾和甜點（乳酪蛋糕/胡蘿蔔蛋糕）
飲品的選擇也不少，有義式咖啡及各式茶飲
價格和十多年前相比，是真的漲了不少（甜點較貴）
店內空間雖然不大，木質風格設計所營造出的悠閒及溫馨氛圍
也讓很多人喜歡來這裡吃個早餐或是喝個下午茶
每回必點的結婚進行曲奶茶、咖啡、手工甜點及餅乾仍舊讓人懷念啊~
鍋子咖啡_地理位置
鍋子咖啡位在民富街與少年街交叉路口附近
店面就位在一整排民宅之中，並沒有很顯眼
雖然外觀上低調，但其實鍋子咖啡的人氣一直相當不錯
之前有時候來，也蠻常遇到快客滿的情況
註:騎摩托車會較好停車，開車的話得找一下附近的停車格
不過我們來這麼多次，車位大多繞一下還是有的
鍋子咖啡_室內環境
鍋子咖啡的空間不大，以木質風格為主的裝潢設計
空間規劃上，左邊是座位區及書櫃
右邊是櫃檯工作區，且在櫃檯前也有一桌可以坐
連同櫃檯前的高腳椅座位，座位數大約有20個
因為環境空間大同小異，在此就不多做介紹
有興趣的人可點選以下舊文章來看看喔~
【美食】「新竹．N訪不膩的鍋子咖啡」
在櫃檯後方的牆上有三個不同國家的時鐘
櫃檯旁的冷藏櫃，則放有當日販售的甜點品項
因為我們來的晚，冷藏櫃裡只剩下紅蘿蔔蛋糕、伯爵紅茶/南瓜乳酪蛋糕
因為常吃乳酪蛋糕，所以選了一個較不常吃的紅蘿蔔蛋糕
除了甜點，鍋子咖啡也有多款手工餅乾，價格約$30~$50不等
就放在櫃檯及冷藏櫃上的一個個玻璃罐裡
上圖的餅乾有巧克力鈕扣、巧克力杏仁塊、葡萄乾餅乾及兩款雪球餅乾
另一邊還有:
蔓越莓巧克力、香草莎、麥角葡萄乾、核桃塊及蘇格蘭奶油酥餅
共有十款不同口味的手工餅乾，都可以點來嚐鮮吃看看
鍋子咖啡_菜單
鍋子咖啡的菜單很簡單
是將A4大小的紙護貝而成的正反兩面菜單
第一頁是餐點的部份，有：
輕食（厚片/貝果）、三明治、沙拉及手工餅乾及蛋糕（依現場實際供應品項為主）
其中三明治有薄脆系列（係用義式帕尼尼烤盤加熱而成）和義式熱壓
輕食及三明治價格約$95~$220、手工餅乾及蛋糕則為$30~$150
其中薄脆系列和義式熱壓系列都是人氣必點餐點之一
另一頁則是飲品的部份，有:咖啡、熱茶、冰茶和其它飲品
飲品的選擇性還不少，價位約$70~$145不等
內用的話，低消是$100/人，且禁帶外食喔
鍋子咖啡_餐點
先前來鍋子的話，蠻常點薄脆三明治來吃
但因為這天是剛吃飽後沒多久來的
所以就單純來吃下午茶就好
久久來一次，一樣點了以往就喜歡喝的飲品來回味一下
墊在杯子下的，依舊是記憶中熟悉的杯墊，哈~
「冰柚子蜜茶$125」
吃的到柚子果粒的蜜茶
微酸微甜愛冰冰涼涼的，還蠻好喝的
「拿鐵（H）$110」
游小熊每次來必喝的拿鐵
依然有著濃厚香醇的咖啡味
拿來搭配甜點很剛好
「皇家結婚曲奶茶$145」
有獨特香氣的皇家結婚曲奶茶
從17年前初訪時喝到讓人為之驚豔後
幾乎就是每次來鍋子必要的飲品了
很久沒喝了，那香氣依然讓人懷念且依然覺得好喝啊~
「紅蘿蔔蛋糕$150」
雖然平常游小熊不喜歡紅蘿蔔
但沒想到它做成了蛋糕，對它的接受度變高了
只是~孩子們就…..無法和媽媽有一樣的接受度就是了，哈~
這款紅蘿蔔蛋糕其實紅蘿蔔味吃來不明顯
口感偏鬆了點，所以很容易掉屑
雖然外層及中間有一層微酸的優格（或乳酪）可以中和些甜點
但比較可惜的是，就是整體的甜度還是太高了
若可以來個減糖版本，應會更好吃才是
「伯爵紅茶乳酪蛋糕$155」
鍋子咖啡一直以來都有的乳酪蛋糕
這次選了伯爵紅茶乳酪口味來吃
帶點微微茶香和微酸微奶的多層次滋味也好吃
「巧克力杏仁塊$50」、「巧克力鈕扣$30」
除了兩款蛋糕之外也點了兩片巧克力餅乾來吃吃看
兩種都不會太甜，口感也很新鮮，也都好吃
餅乾的種類還不少，下次也想嚐嚐看別的
【後記】
真的很久沒來鍋子咖啡了
久久來一次，還是覺得很不錯
只是~飲料部份還OK
蛋糕的單價有變貴不少
若是可以再平價些，就更完美了
雖然來鍋子很多次也寫過蠻多篇的
但久沒來，還是再分享一次給大家囉~
【延伸閱讀】
鍋子咖啡系列：
【美食】「新竹．N訪不膩的鍋子咖啡」
【美食】「新竹．假日午后與咖啡有約~三訪鍋子咖啡」
【美食】「新竹．再訪鍋子咖啡」
【美食】「新竹．鍋子咖啡」
【新竹】「台灣水鹿咖啡Sambar Café(二訪）．環境空間更升級的原民特色咖啡館（甜點/輕食/不限時/近市政府）」
【新竹】「貳參咖啡23 Coffee Roasters．有天井的不限時老宅咖啡（手沖單品/4吋戚風蛋糕/寵物友善/近大遠百）」
【新竹】「9Coffee Roasters九慕手烘咖啡專門店．平價且不限時的老宅廢墟風咖啡館（複合式經營/復古懷舊/不染 Cocktail Bar/近市政府.東門圓環）」
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店家/景點資訊
- 店家名稱：鍋子咖啡
- 所在地址：新竹市北區民富街194號
- 營業時間：日 二 三 四 五 六 07:00-15:30
- 店家電話：035-237-773
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
營業時間:
星期六：08:30–12:00
星期日：08:30–15:30
*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主