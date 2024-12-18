餐廳內部裝潢相當典雅，提供6至10人的桌位，並設有6間獨立包廂，總共可容納230人，不管是家庭聚餐、同事聚會還是宴客都非常適合。

普洱茶 茶資每人40元，我們選擇了普洱茶，剛好能去油解膩，讓整頓餐更為順口。

上海小籠包 這道是養心茶樓的必點招牌！薄透的外皮包裹著餡料與湯汁的精華，一口咬下猶如爆漿，風味不俗，完全吃不出素食的感覺。

翡翠棠菜餃 這款經典蒸餃是養心茶樓的特色菜之一！餃皮薄而透明，內餡由青江菜、菇丁與筍丁調製而成，散發出淡淡的蔬菜清香，口感十分特別。

海味豆腐燴 嫩滑的豆腐配上豌豆和素鮭魚卵，外觀彷彿有海鮮的風味，但實際只有豆腐的清香，口味偏清淡，適合喜歡原味的人。

三絲炒麵 這是養心茶樓的新品推薦！Q彈的麵條混合紅蘿蔔、蔬菜與木耳拌炒，鹹香帶點爽脆口感，每一口都令人欲罷不能。

炸螺絲捲 金黃酥脆的螺絲捲炸至外酥內軟，搭配煉乳一起吃，甜香四溢，不論大人還是小孩都會愛上這道點心。