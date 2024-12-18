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養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

桃園 素食 中式 西式 more
2024-12-18 14:59:01 文字：蛋寶趴趴go
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蛋寶趴趴go

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桃園龍潭的名人堂花園大飯店內有一家「養心茶樓蔬食飲茶」，主打使用台灣在地食材，結合中式、西式與日式的烹調方式，打造出創新的蔬食料理與港式點心，完全顛覆一般人對素食的印象，吃起來完全不覺得自己在吃素！

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

店家資訊

  • 店名：養心茶樓蔬食飲茶
  • 地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號1樓
  • 營業時間：平日11:00-14:00 / 17:00-21:00，假日11:00-15:00 / 17:00-21:30
  • 電話：03-433-9191 #8150
  • 官網：養心茶樓蔬食飲茶

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

餐廳內部裝潢相當典雅，提供6至10人的桌位，並設有6間獨立包廂，總共可容納230人，不管是家庭聚餐、同事聚會還是宴客都非常適合。

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

餐廳提供多種選擇，包括單點的港式點心、開胃菜、主食、特色料理和甜品等，此外還有適合10人共享的桌菜方案，消費需額外加收10%的服務費。

▶️(養心茶樓 菜單)

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

普洱茶

茶資每人40元，我們選擇了普洱茶，剛好能去油解膩，讓整頓餐更為順口。

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

上海小籠包

這道是養心茶樓的必點招牌！薄透的外皮包裹著餡料與湯汁的精華，一口咬下猶如爆漿，風味不俗，完全吃不出素食的感覺。

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

翡翠棠菜餃

這款經典蒸餃是養心茶樓的特色菜之一！餃皮薄而透明，內餡由青江菜、菇丁與筍丁調製而成，散發出淡淡的蔬菜清香，口感十分特別。

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

海味豆腐燴

嫩滑的豆腐配上豌豆和素鮭魚卵，外觀彷彿有海鮮的風味，但實際只有豆腐的清香，口味偏清淡，適合喜歡原味的人。

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

三絲炒麵

這是養心茶樓的新品推薦！Q彈的麵條混合紅蘿蔔、蔬菜與木耳拌炒，鹹香帶點爽脆口感，每一口都令人欲罷不能。

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

炸螺絲捲

金黃酥脆的螺絲捲炸至外酥內軟，搭配煉乳一起吃，甜香四溢，不論大人還是小孩都會愛上這道點心。

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

這次入住桃園龍潭的名人堂花園飯店，我們選擇在一樓的「養心茶樓蔬食飲茶」享用晚餐。這裡的餐點不僅味道不錯，環境和服務也表現得很好。即使是蔬食料理，也完全不會讓人有「吃素」的感覺，適合喜歡清爽不油膩料理的朋友，真心推薦給大家！

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。

 

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養心茶樓蔬食飲茶！桃園龍潭聚餐首選清爽美味餐廳。 FB：蛋寶趴趴go

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養心茶樓蔬食飲茶(名人堂花園大飯店)

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place桃園市龍潭區民生141巷150號1樓
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