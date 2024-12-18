桃園龍潭的名人堂花園大飯店內有一家「養心茶樓蔬食飲茶」，主打使用台灣在地食材，結合中式、西式與日式的烹調方式，打造出創新的蔬食料理與港式點心，完全顛覆一般人對素食的印象，吃起來完全不覺得自己在吃素！
店家資訊
- 店名：養心茶樓蔬食飲茶
- 地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號1樓
- 營業時間：平日11:00-14:00 / 17:00-21:00，假日11:00-15:00 / 17:00-21:30
- 電話：03-433-9191 #8150
- 官網：養心茶樓蔬食飲茶
餐廳內部裝潢相當典雅，提供6至10人的桌位，並設有6間獨立包廂，總共可容納230人，不管是家庭聚餐、同事聚會還是宴客都非常適合。
餐廳提供多種選擇，包括單點的港式點心、開胃菜、主食、特色料理和甜品等，此外還有適合10人共享的桌菜方案，消費需額外加收10%的服務費。
普洱茶
茶資每人40元，我們選擇了普洱茶，剛好能去油解膩，讓整頓餐更為順口。
上海小籠包
這道是養心茶樓的必點招牌！薄透的外皮包裹著餡料與湯汁的精華，一口咬下猶如爆漿，風味不俗，完全吃不出素食的感覺。
翡翠棠菜餃
這款經典蒸餃是養心茶樓的特色菜之一！餃皮薄而透明，內餡由青江菜、菇丁與筍丁調製而成，散發出淡淡的蔬菜清香，口感十分特別。
海味豆腐燴
嫩滑的豆腐配上豌豆和素鮭魚卵，外觀彷彿有海鮮的風味，但實際只有豆腐的清香，口味偏清淡，適合喜歡原味的人。
三絲炒麵
這是養心茶樓的新品推薦！Q彈的麵條混合紅蘿蔔、蔬菜與木耳拌炒，鹹香帶點爽脆口感，每一口都令人欲罷不能。
炸螺絲捲
金黃酥脆的螺絲捲炸至外酥內軟，搭配煉乳一起吃，甜香四溢，不論大人還是小孩都會愛上這道點心。
這次入住桃園龍潭的名人堂花園飯店，我們選擇在一樓的「養心茶樓蔬食飲茶」享用晚餐。這裡的餐點不僅味道不錯，環境和服務也表現得很好。即使是蔬食料理，也完全不會讓人有「吃素」的感覺，適合喜歡清爽不油膩料理的朋友，真心推薦給大家！
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