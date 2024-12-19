玖零牛肉麵和壹玖玖零牛肉麵原來是同一家店！招牌上的帆布寫著「玖零」，而旁邊則標註「壹玖玖」。上網查過才發現真相，網友笑稱：「口味沒跑，老闆就是同一個！」幽默感十足。

位於西屯路的這家高評價牛肉麵店，擁有4.7顆星的好評！一走到店門口，撲鼻而來的滷汁香氣實在讓人無法抗拒。

玖零牛肉麵

地址: 台中市西屯區西屯路二段90-20號

電話: 0906 930 910

營業時間: 11:00-13:30 / 17:00-23:00（公休日請看官方Facebook）

玖零FB: 按這裡

我也是偶然間發現壹玖玖牛肉麵店！據說這裡的「牛油」竟然開放自取，這讓我回憶起小時候在外省牛肉麵館的時光。心動之餘立刻拿起錢包出發，只是這家麵館座落巷弄內，停車稍微有點困難。

到店裡發現外帶的顧客絡繹不絕，內用則是自行找座位後填寫餐單，吃完再到櫃檯結帳。

餐具採自助式，不過當天我沒找到牛油，只剩牌子留念。還好酸菜和辣油依然供應，另外這裡還提供免費Wi-Fi，湯頭濃淡也能依個人喜好調整，而小菜統一售價為每份$30。

店內以工業風為主題，牆上的燈飾設計別具巧思，讓人不禁聯想到：老闆是不是原本打算開咖啡館呢？XD

菜單選擇相當豐富，包括紅燒、招牌蕃茄、麻辣等牛肉麵系列，還能加麵或加肉，此外還有特色水餃、麻辣鴨血及麻辣豆腐等配菜可選。

當天我點了一碗紅燒牛肉麵，搭配一份豬耳朵小菜（小菜區是自助取用的）。

紅燒牛肉麵一碗$140，再加上一份豬耳朵。出餐速度相當迅速！身為重口味愛好者的我，辣椒當然必不可少，再加上一小碟酸菜，這樣搭配才算完美。豬耳朵切得非常薄，還帶有淡淡的煙燻味，意外驚喜之餘，味道真的很不錯！

紅燒牛肉麵的湯頭濃郁而不膩，麵條採用的是圓粗麵，口感非常有咬勁。「牛肉」部分更是令人滿意，厚實又軟嫩，雖然已忘記確切數量，但印象中肉塊給得不少！

近拍了一張牛肉的厚實模樣，每一塊都入味且帶筋，輕輕一咬就能感受到其細緻的口感。標準版的麵量對我來說其實有點多，最後我把湯和牛肉吃得一乾二淨，但麵還是剩下一些，真的是很努力了，吃到有點撐！

溫馨提醒：因為我胃口比較小，僅供大家參考哦！如果覺得不夠吃，這裡還能加麵或加肉，當然是需要額外付費的啦XD

如果你在台中想找牛肉麵，玖零牛肉麵絕對值得一試！我當時是在平日下午1點多到訪，沒想到店內依然人潮不斷。下次我一定要來嚐嚐他們家的麻辣牛肉麵系列，這家店我肯定會回訪！

Jiuling Beef Noodles/玖零牛肉麵

➤Address: No. 90-20, Section 2, Xitun Road, Xitun District, Taichung City ➤Phone: 0906 930 910

➤Business hours: 11:00–13:30, 17:00–23:00 (check FB on public holidays)

Braised/Signature Tomato/Spicy Series-Beef Noodles

Average price: $150~200

You can add noodles/meat

Special series: dumplings, spicy duck blood, spicy tofu, etc.!

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