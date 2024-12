玖零牛肉麵和壹玖玖零牛肉麵原來是同一家店!招牌上的帆布寫著「玖零」,而旁邊則標註「壹玖玖」。上網查過才發現真相,網友笑稱:「口味沒跑,老闆就是同一個!」幽默感十足。

位於西屯路的這家高評價牛肉麵店,擁有4.7顆星的好評!一走到店門口,撲鼻而來的滷汁香氣實在讓人無法抗拒。

玖零牛肉麵

地址: 台中市西屯區西屯路二段90-20號

電話: 0906 930 910

營業時間: 11:00-13:30 / 17:00-23:00(公休日請看官方Facebook)

玖零FB: 按這裡

我也是偶然間發現壹玖玖牛肉麵店!據說這裡的「牛油」竟然開放自取,這讓我回憶起小時候在外省牛肉麵館的時光。心動之餘立刻拿起錢包出發,只是這家麵館座落巷弄內,停車稍微有點困難。

到店裡發現外帶的顧客絡繹不絕,內用則是自行找座位後填寫餐單,吃完再到櫃檯結帳。

餐具採自助式,不過當天我沒找到牛油,只剩牌子留念。還好酸菜和辣油依然供應,另外這裡還提供免費Wi-Fi,湯頭濃淡也能依個人喜好調整,而小菜統一售價為每份$30。

店內以工業風為主題,牆上的燈飾設計別具巧思,讓人不禁聯想到:老闆是不是原本打算開咖啡館呢?XD

菜單選擇相當豐富,包括紅燒、招牌蕃茄、麻辣等牛肉麵系列,還能加麵或加肉,此外還有特色水餃、麻辣鴨血及麻辣豆腐等配菜可選。

當天我點了一碗紅燒牛肉麵,搭配一份豬耳朵小菜(小菜區是自助取用的)。

紅燒牛肉麵一碗$140,再加上一份豬耳朵。出餐速度相當迅速!身為重口味愛好者的我,辣椒當然必不可少,再加上一小碟酸菜,這樣搭配才算完美。豬耳朵切得非常薄,還帶有淡淡的煙燻味,意外驚喜之餘,味道真的很不錯!

紅燒牛肉麵的湯頭濃郁而不膩,麵條採用的是圓粗麵,口感非常有咬勁。「牛肉」部分更是令人滿意,厚實又軟嫩,雖然已忘記確切數量,但印象中肉塊給得不少!

近拍了一張牛肉的厚實模樣,每一塊都入味且帶筋,輕輕一咬就能感受到其細緻的口感。標準版的麵量對我來說其實有點多,最後我把湯和牛肉吃得一乾二淨,但麵還是剩下一些,真的是很努力了,吃到有點撐!

溫馨提醒:因為我胃口比較小,僅供大家參考哦!如果覺得不夠吃,這裡還能加麵或加肉,當然是需要額外付費的啦XD

如果你在台中想找牛肉麵,玖零牛肉麵絕對值得一試!我當時是在平日下午1點多到訪,沒想到店內依然人潮不斷。下次我一定要來嚐嚐他們家的麻辣牛肉麵系列,這家店我肯定會回訪!

Jiuling Beef Noodles/玖零牛肉麵

➤Address: No. 90-20, Section 2, Xitun Road, Xitun District, Taichung City ➤Phone: 0906 930 910

➤Business hours: 11:00–13:30, 17:00–23:00 (check FB on public holidays)

Braised/Signature Tomato/Spicy Series-Beef Noodles

Average price: $150~200

You can add noodles/meat

Special series: dumplings, spicy duck blood, spicy tofu, etc.!

